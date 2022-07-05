Европарламент 7 июля будет рассматривать вопрос предоставления Украине 1 млрд евро первого транша макрофинансовой помощи
Европейский парламент проголосует по срочной процедуре предложение Европейской комиссии выделить Украине 1 млрд. евро первого транша новой макрофинансовой помощи Украине уже 7 июля.
Голосование за внесение этого вопроса в повестку дня состоялось во вторник в рамках пленарного заседания Европейского парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Депутаты голосовали простым поднятием рук.
Кроме того, в повестку дня также по срочной процедуре были включены временные меры в отношении водительских документов, выданных Украиной в связи с вторжением России в Украину и выявление нарушений ограничительных мер Союза как преступлений, предусмотренных статьей 83(1)Договора о функционировании ЕС. Голосование по этим вопросам также состоится 7 июля.
Далее решение о выделении 1 млрд евро должно быть утверждено Европейским советом.
Накануне, 4 июля в Лугано (Швейцария), выступая на международной Конференции высокого уровня по восстановлению Украины исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис сообщил, что первый транш новой программы макро-финансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро поступит уже до начала летних каникул. "Мы сейчас работаем, чтобы предоставить дальнейшую новую программу макро-финансовой помощи в размере 9 млрд евро. Первая часть поступит до летних каникул. Это 1 млрд евро после утверждения Европейским парламентом и государствами-членами (имеется в виду Совет)", - сказал Домбровскис.
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- в Украине 15 лямов пенсионеров и ещё около 5 лямов детей
- работающих (не за счёт бюджета) было около 4 лямов
- половина из них уехала или без работы
Итого бюджет должен выплачивать КАЖДЫЙ месяц около 30 лямам людей зотя бы по 100 баксов чисто на еду
тобто 3 лярда в месяц - это МИНИМУМ от необходимого
те, которые в 2019, наоборот укрепились в своей вере
і чекати каяття або навіть зміни мислення - зась