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Новости Помощь Украине
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Европарламент 7 июля будет рассматривать вопрос предоставления Украине 1 млрд евро первого транша макрофинансовой помощи

євро

Европейский парламент проголосует по срочной процедуре предложение Европейской комиссии выделить Украине 1 млрд. евро первого транша новой макрофинансовой помощи Украине уже 7 июля.

Голосование за внесение этого вопроса в повестку дня состоялось во вторник в рамках пленарного заседания Европейского парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Депутаты голосовали простым поднятием рук.

Кроме того, в повестку дня также по срочной процедуре были включены временные меры в отношении водительских документов, выданных Украиной в связи с вторжением России в Украину и выявление нарушений ограничительных мер Союза как преступлений, предусмотренных статьей 83(1)Договора о функционировании ЕС. Голосование по этим вопросам также состоится 7 июля.

Далее решение о выделении 1 млрд евро должно быть утверждено Европейским советом.

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Накануне, 4 июля в Лугано (Швейцария), выступая на международной Конференции высокого уровня по восстановлению Украины исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис сообщил, что первый транш новой программы макро-финансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро поступит уже до начала летних каникул. "Мы сейчас работаем, чтобы предоставить дальнейшую новую программу макро-финансовой помощи в размере 9 млрд евро. Первая часть поступит до летних каникул. Это 1 млрд евро после утверждения Европейским парламентом и государствами-членами (имеется в виду Совет)", - сказал Домбровскис.

Автор: 

Еврокомиссия (1442) Европарламент (1795)


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05.07.2022 15:32 Ответить
Посчитаем, господа состоятельные кроты :

- в Украине 15 лямов пенсионеров и ещё около 5 лямов детей

- работающих (не за счёт бюджета) было около 4 лямов

- половина из них уехала или без работы

Итого бюджет должен выплачивать КАЖДЫЙ месяц около 30 лямам людей зотя бы по 100 баксов чисто на еду

тобто 3 лярда в месяц - это МИНИМУМ от необходимого
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05.07.2022 15:35 Ответить
Тільки під тотальним контролем європарламенту.
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05.07.2022 15:37 Ответить
глас вопіющего в пустыне.

те, которые в 2019, наоборот укрепились в своей вере

і чекати каяття або навіть зміни мислення - зась
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05.07.2022 15:42 Ответить
«Сервис Ойл», дочерняя компания «Белоруснефти», через суд добилась снятия ареста с ее счетов в трех украинских банках.
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05.07.2022 15:45 Ответить
 
 