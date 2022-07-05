Те, кто не стоит или не восстановился на военном учете и планируют выезд за пределы района или области должны взять разрешение в ТЦК, - Залужный
Никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Уважаемые граждане - призывники и военнообязанные! Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству! Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те из вас, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК
Никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось. Порядок разрешения по ссылке", - говорится в сообщении.
В то же время координатор движения адвокатов Вооруженных сил Украины Евгения Рябека заявила, что в сообщении Генерального штаба говорится исключительно об упорядочении учета лиц, изменяющих само место жительства, место регистрации.
"То есть это происходит по тем законам, которые у нас уже давно были приняты", - утверждает Рябека.
Таким образом, лицо, изменяющее место жительства, должно было обратиться – в то время – в военкомат, а сегодня – в центр военного комплектования – сняться с учета и поехать стать на учет в новом месте, не являющемся новым правилом.
По ее словам, речь не идет о том, что для выезда из города, из области, из села в село или из района в район нужно брать разрешение. Речь идет о том, когда лицо меняет место жительства или место регистрации.
Ранее сообщалось, что для выезда за пределы Запорожской области военнообязанные должны получить разрешение.
В Генштабе позже сообщили, что разработали Порядок предоставления разрешения на выезд за пределы места жительства в военное время.
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Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння та обурення.
Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів. Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень.Зеленський
Можуть підставити ще і не так.
З розмінуванням Чонгару Зе оманський підставив ЗСУ і скоріш за все на них
повісить всю провину, бо ЗСУ замість Зе чомусь вже пару раз виправдоволось
за Чонгар.
Їм треба відловити ухилянтів, тому на вухах повинна стояти вся країна? Комусь терміново потрібно виїхати за межі області. А що в ексвіськоматах більше ипрацівників стало. То за скільки тижнів потрібно записатися у чергу? Чи може тут розрахунок на конверт із певним вмістом? Можливо вже й рознарядку спустили, скільки потрібно зібрати "мзди" із "визджантів"? Це я просто цікавлюся. Бо перше, що на думку прийшло те, що хтось захотів заробити на війні.
Що, складно зобов'язати всіх чоловіків віком від 18 до 60 років носити з собою військовий квиток (чи якісь його певні аналог, який підтверджує їхню реєстрацію у певному населеному пункті, право на відстрочку тощо. А для підтвердження перебування в іншому населеному пункті залізничний, автобусний квиток з датою прибуття, посвідчення про відрядження, чек із автозаправки у сусідній області з датою тощо. Тобто, легитимність короткочасного перебування за межами своєї адміністративної одиниці чи як там завгодно. Зупинила поліція, патруль тощо пред'явив документи і допобачення. Не має належного документу, тоді проводьте розбірки. Але ми ж не можемо не створити проблему, а потім радіти, коли її поборемо.
Військові роблять свою справу, а ми маємо робити все можливе зі своєї сторони. Максимум !!! Єдиним фронтом
Сьогодні один виклав спочатку фото свого сніданку десь на Адріатиці, а постом нижче - на Донбасі дупа, "буде мобілізовано від половини до третини чоловіків", "всі на фронт".
І воно не бачить у цьому ніякого дисонансу.