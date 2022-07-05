Япония выделила $200 миллионов на борьбу с продовольственным кризисом, часть денег получит Украина

Японское правительство приняло официальное решение предоставить около 200 млн долларов в качестве помощи для борьбы с глобальным продовольственным кризисом, к которому привело российское вторжение в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает NHK WORLD-JAPAN.

Во вторник министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса объявил о конкретных деталях плана, одобренного ранее в тот же день на заседании кабинета министров.

Хаяси сказал, что эти средства пойдут на помощь в поставках продовольствия странам Ближнего Востока и Африки, серьезно пострадавшим от сокращения импорта зерна из Украины и России. Он сказал, что международные организации помогут распределить эти средства. Хаяси добавил, что выделенные средства также помогут увеличить мощность производства продовольствия.

Японский министр подчеркнул, что часть средств пойдет на строительство складов для пшеницы и других видов зерна в Украине, чтобы возобновить экспорт зерновых из этой страны.

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