ПВО сбила три российские ракеты, атаковавшие портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска, - Одесская ОВА
Российская авиация выпустила три ракеты по украинской портовой инфраструктуре. Сработало ПВО.
Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"В полдень авиация врага ракетами Х-59 атаковала портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска. Все три ракеты уничтожили наши силы ПВО", - говорится в сообщении.
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