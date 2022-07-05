ПВО сбила три российские ракеты, атаковавшие портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска, - Одесская ОВА

Российская авиация выпустила три ракеты по украинской портовой инфраструктуре. Сработало ПВО.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В полдень авиация врага ракетами Х-59 атаковала портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска. Все три ракеты уничтожили наши силы ПВО", - говорится в сообщении.

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