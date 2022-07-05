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Новости Война
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ПВО сбила три российские ракеты, атаковавшие портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска, - Одесская ОВА

ппо

Российская авиация выпустила три ракеты по украинской портовой инфраструктуре. Сработало ПВО.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В полдень авиация врага ракетами Х-59 атаковала портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска. Все три ракеты уничтожили наши силы ПВО", - говорится в сообщении.

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крылатые ракеты (878) Одесская область (3542) ПВО (2701)


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СЛАВА ЗСУ. СМЕРТЬ ОРДІ.
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05.07.2022 17:12 Ответить
ППО, я вас "ай лав ю"), особливо останнім часом.. ви - найкращі.. звичайно, з нашими західними янголами охоронцями.. всі все розуміють..)
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05.07.2022 17:13 Ответить
Нужно уничтожать военные базы в окупированном крыму и черноморский флот. Иначе это будет длиться вечно. У рашистов еще полно ракет.
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05.07.2022 17:14 Ответить
Международный скандал на таможне Украины !!!! - https://youtu.be/NGia1lEPGxQ
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05.07.2022 17:24 Ответить
ЗСУ, потіште Україну, збийте не тільки ракети, ще й ті фанерники, що їх по нас випустили.
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05.07.2022 18:20 Ответить
Смерть кацапам!
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05.07.2022 19:12 Ответить
Кацапам в ***** дадим,чтоб поджавши хвост валили за паребрик!
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06.07.2022 00:51 Ответить
 
 