Суд назначил условный срок парочке из Одессы, которая публично занималась сексом на пляже

Виновными в групповом хулиганстве признал суд гражданина Беларуси и гражданку Украины, которые 11 июня публично занимались сексом в пляжном кафе Public Beach Club на 12-й станции Большого Фонтана в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Мужчине суд назначил наказание в виде лишения свободы на год и шесть месяцев, заменив его годовым испытательным сроком, женщине – на год, с аналогичным испытательным сроком.

22 июня оба фигуранта резонансного дела заключили с прокуратурой соглашение о признании вины, попросив строго их не наказывать.

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Напомним, ранее представитель областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что нарушителей общественного порядка одарили повестками в военкомат и они уже проходят медкомиссию. Впоследствии, однако, выяснилось, что мужчина — иностранный гражданин, а женщина не военнообязанная.