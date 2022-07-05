Суд назначил условный срок парочке из Одессы, которая публично занималась сексом на пляже
Виновными в групповом хулиганстве признал суд гражданина Беларуси и гражданку Украины, которые 11 июня публично занимались сексом в пляжном кафе Public Beach Club на 12-й станции Большого Фонтана в Одессе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Мужчине суд назначил наказание в виде лишения свободы на год и шесть месяцев, заменив его годовым испытательным сроком, женщине – на год, с аналогичным испытательным сроком.
22 июня оба фигуранта резонансного дела заключили с прокуратурой соглашение о признании вины, попросив строго их не наказывать.
Напомним, ранее представитель областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что нарушителей общественного порядка одарили повестками в военкомат и они уже проходят медкомиссию. Впоследствии, однако, выяснилось, что мужчина — иностранный гражданин, а женщина не военнообязанная.
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https://youtu.be/NGia1lEPGxQ
це ж так сексуально...
А если бритьё то сначала надо постричь.
А перед тем - помыть.
А це в нас тепер такий новий вид покарання, чи що? Тим більш, якщо мене пам'ять не підводить засуджені за кримінальними статтями, з непогашеною судимістю взагалі не підлягають призиву навіть у військовий час.
обох на риття трашей - хай там кувиркаються з лопатою !
....
Кожен раз як я думаю що зебіли досягнули рівня дна, вони успішно пробивають дно і занурюються ще глибше в безодню конченості і ідіотизму... Нема слів.
Лови ))
https://www.youtube.com/watch?v=mSv4ajt5VzQ
паспорти тільки міняє щоб не служити
Такі відео,як Public agent,це постановка,але ж є повно інших і явно не постановка.Я би скинув посилання,але буде бан.Хуліганку то можна отримати,штраф там якийсь,а якщо знімають великі порно студії,то їм можна майже все.
А братчуку написати це як пальці обісцяти собі
"вони вже проходять медкомісію"
**** совок невикорінюється з людей хоч ядерку тут ***** хай розірве небере нічого.
я серйозно прикладом по тій тупій голові приклав би рази три ну скотина навіщо ти знецінюєш військову службу і військовий обовязок