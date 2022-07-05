44 ребенка возвращены в Украину из РФ и оккупированных территорий, - Минреинтеграции

В прошлом месяце в Украину было возвращено 44 ребенка, которых оккупанты незаконно вывезли на временно оккупированные территории и в РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции, информирует Цензор.НЕТ.

Большинство из возвращенных – дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки.

Сейчас Минреинтеграции разработало специальный алгоритм – как следует вести себя, если вам стало известно о незаконном перемещении ребенка-сироты на ВОТ или в РФ.

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