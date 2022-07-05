РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7381 посетитель онлайн
Новости Война
1 309 4

44 ребенка возвращены в Украину из РФ и оккупированных территорий, - Минреинтеграции

діти

В прошлом месяце в Украину было возвращено 44 ребенка, которых оккупанты незаконно вывезли на временно оккупированные территории и в РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции, информирует Цензор.НЕТ.

Большинство из возвращенных – дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки.

Сейчас Минреинтеграции разработало специальный алгоритм – как следует вести себя, если вам стало известно о незаконном перемещении ребенка-сироты на ВОТ или в РФ.

Также читайте: Суд запретил партию беглого экс-министра Клименко "Счастливая Украина"

дети (6465) Министерство реинтеграции (278)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це дуже добре але потрібно знайти всіх викрадених та депортованих людей та повернути додому в Україну...
показать весь комментарий
05.07.2022 18:18 Ответить
Аж 44 - роботяги ***.
показать весь комментарий
05.07.2022 18:29 Ответить
Це сотий уламок проценту депортованих діточок, але і це добре, тим більше що тільки початок!
показать весь комментарий
05.07.2022 18:29 Ответить
Киднепинг - самое страшное и серьёзное преступление!
Нашему правительству необходимо срочно поднять этот вопрос на международном уровне! Собрать войска из небезразличных к судьбе детей стран и атаковать все больницы, исследовательские институты, кацапских гитлеровцев (с гитлеровскими ленточками) и кремль в первую очередь! Короче, всю мразь нацистскую! Не известно для каких опытов похищены дети! Может на органы продают... Антихрист *****, с чёртом в рясе - гуйндёй, у власти над свинособаками!!!
показать весь комментарий
05.07.2022 21:39 Ответить
 
 