Экс-глава МИД Австрии Кнайсль, которая танцевала с Путиным на свадьбе, заявила, что эмигрировала из страны из-за якобы угроз.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула республику из-за получения угроз убийства и отказывается давать интервью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

"В сообщениях, адресованных репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, что не дает интервью и эмигрировала из Австрии из-за угрозы убийства", - говорится в публикации.

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Имя Карин Кнайсль стало широко известным в России после того, как в 2018 году президент РФ Владимир Путин посетил ее свадьбу, тогда Кнайсль еще занимала пост министра иностранных дел. Глава государства пробыл на торжестве всего час, однако успел присутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост по-немецки и станцевать с невестой.

Кнайсль возглавляла австрийский МИД в 2017-2019 годах. После отставки Кнайсль в 2021 году вошла в состав совета директоров "Роснефти", однако через год покинула его, чтобы не оказаться под санкциями.