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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль, которая танцевала с Путиным на свадьбе, заявила, что эмигрировала из страны из-за якобы угроз.

кнайсль

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула республику из-за получения угроз убийства и отказывается давать интервью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

"В сообщениях, адресованных репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, что не дает интервью и эмигрировала из Австрии из-за угрозы убийства", - говорится в публикации.

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Имя Карин Кнайсль стало широко известным в России после того, как в 2018 году президент РФ Владимир Путин посетил ее свадьбу, тогда Кнайсль еще занимала пост министра иностранных дел. Глава государства пробыл на торжестве всего час, однако успел присутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост по-немецки и станцевать с невестой.

Кнайсль возглавляла австрийский МИД в 2017-2019 годах. После отставки Кнайсль в 2021 году вошла в состав совета директоров "Роснефти", однако через год покинула его, чтобы не оказаться под санкциями.

Австрия (807) путин (31197) Кнайсль Карин (25)


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Топ комментарии
+24
однояйцеві сестрички, обидві із яєць хутіна
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05.07.2022 18:54
+21
Дурепа-вибору без наслідків не буває...
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05.07.2022 18:46
+19
це колишня докторка наук та професорка Пед університета Драгоманова одіозна Більченко,

якщо хтось не впізнав
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05.07.2022 18:56
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aha ha bashirov s petrovim tebja vse ravno naidut...shljuha
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05.07.2022 18:45 Ответить
До путіна емігрувала в газпром....
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05.07.2022 18:45 Ответить
Дурепа-вибору без наслідків не буває...
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05.07.2022 18:46 Ответить
И пусть конает!
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05.07.2022 18:47 Ответить
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05.07.2022 18:56 Ответить
Таких шлюх потрібно ліквідовувати,давно на часі створення карального загону,але не з цією владою,на жаль.
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05.07.2022 18:47 Ответить
Вы считаете она пользуется спросом?))) И сколько она доплачивает?
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05.07.2022 19:04 Ответить
stolko nelzja vipitj.
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05.07.2022 19:17 Ответить
Яка страшна кобила! Хто на ній одружився ? З таким ******* тільки лавров і підходить!
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05.07.2022 21:40 Ответить
Поїхала на заміну кабаєвої?
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05.07.2022 18:48 Ответить
Она 65-го года рождения, так что вряд ли. Ещё и австрийка...
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05.07.2022 18:57 Ответить
Я полагал, что ей за восемьдесят.
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05.07.2022 20:32 Ответить
неужели в рашку, к *****, потанцевали бы. правда вначале бы проверили на глисты
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05.07.2022 18:49 Ответить
ппц ******* страшно на фотці))
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05.07.2022 18:50 Ответить
Кожен, хто був дотичним до цього вилупка з 2014 року навіки заплямований лайном!
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05.07.2022 18:52 Ответить
і той, що просився, щоб він його забрав на рашу?
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05.07.2022 21:09 Ответить
однояйцеві сестрички, обидві із яєць хутіна
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05.07.2022 18:54 Ответить
це колишня докторка наук та професорка Пед університета Драгоманова одіозна Більченко,

якщо хтось не впізнав
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05.07.2022 18:56 Ответить
воспітивала майбутніх воспітатєлєй підростаючого покоління
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05.07.2022 18:57 Ответить
Мабуть ви мали на увазі "підоростаючого покоління"
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05.07.2022 19:01 Ответить
із професорами бєлками-ЛГБТ кого ви хочете бачити в нєокрєпших душах

одну викинули, а скільки ще таких викладають по університетах-академіях?
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05.07.2022 19:51 Ответить
таке собi довбануте опудало
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05.07.2022 19:01 Ответить
Да на нее без слез смотреть нельзя. Страшнее опудало, Касапстан ее родина.
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05.07.2022 19:15 Ответить
Впiзнали,але не зрозумiло де вона-украiнська вивiска та Z на футболцi речi
не сумiстнi....Та ще спокойнiсiньки швендяе... Що це?!
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06.07.2022 12:48 Ответить
хутінські зозулята у гніздах Австрії та України

викинуті к ****** !
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05.07.2022 18:59 Ответить
"Бєлка" ******
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05.07.2022 19:15 Ответить
nado anulirovatj ei pasport UA
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05.07.2022 19:22 Ответить
спробуйте.

"не всьо лі равно..."
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05.07.2022 19:52 Ответить
С таким парадонтозом надо плакать, а не улыбаться.
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05.07.2022 20:36 Ответить
Схожа на "пані мишу" із Безтолкового Вомбата...
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05.07.2022 19:44 Ответить
скоріше на скажену бєлку з Льодовикового періоду
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05.07.2022 19:53 Ответить
Хороша конфетка ,,зубки белочки,, вечной целочки! Поцелуешь до стука зубов, век стоять не будет! И жрать перехочется до веку.
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05.07.2022 20:12 Ответить
А ця бiлочка вийшла замiж в с.петербурзi...Була стаття та фото з чоловiком...
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06.07.2022 12:50 Ответить
про "******" вона тільки мріє
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05.07.2022 20:44 Ответить
скільки ж воно зробило шкоди для України, скільки воно нагадило в мізки студентам? І тут само по собі намальовується питання, а де скільки років були доблєсні СБУ?
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05.07.2022 21:19 Ответить
Таку пику не заховаешь нiде.
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05.07.2022 19:02 Ответить
Надеюсь, эмигрировала на родину, в россиюшку=)
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05.07.2022 19:03 Ответить
Люди ,що трапилось зі світом??? Як низько треба впасти щоб бути такими продажними шльондрами та так себе поводити!!!ЖАХ!!! Яка корупція та повний духовний дефолт в Світі (хтось це сказав не пам'ятаю чиє це висловлювання). Але ж так і є!!Як це себе зневажати треба щоб так любити якогось бандюка Пу йла щоб брати від цього лайна гроші !!?? Яка гидота
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05.07.2022 19:05 Ответить
Ставтеся до цього по-філософськи... Серйозно. Читайте багато книг з історії (починаючи з античної) і зрозумієте, що таке було у всі часи (з врахуванням «духу епохи», звісно).

Допоки існує гомо сапієнс -- будуть і продажні шльондри.
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05.07.2022 20:48 Ответить
Наверное по приглашению ***** в Забайкалье рванула, или в Хабаровский край, или вообще в звёздный Магадан. Я бы вам мадам, вместо Вены, в Пермский край путёвочку бы организовал, чтобы вы научились свободу и демократию Европы по настоящему любить. Правильно армянский конь лаврушка как то произнёс - Дебилы ***!!!
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05.07.2022 19:06 Ответить
В Воркуті теж непогано. Там житло безкоштовне, селись де хочеш.Правда ніяких комунальних послуг нема але то таке.
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05.07.2022 19:11 Ответить
Як їх всіх Путлер купляв. В неї рильце в пушку тому і тікає. Пу певно має на неї компромат.
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05.07.2022 19:07 Ответить
Австрия, Дойч и Унгерия - такая гниль!!! Рабы грязьпрома и сруцьнефти.
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05.07.2022 19:08 Ответить
и о погоде : )))
///
Уже пятый: в россии погиб очередной топ-менеджер, связанный c "газпромом"



Тело застреленного из пистолета Юрия Воронова нашли в бассейне загородного дома.
В коттеджном поселке Морские террасы, что под Петербургом, в бассейне частного дома нашли тело погибшего от выстрела в голову Юрия Воронова, сообщает "База". Рядом с телом погибшего нашли травматический пистолет, сейчас правоохранительные органы устанавливают, кому он принадлежал.
61-летний Воронов был гендиректором транспортной компании "Астра Шиппинг", она выполняла арктические подряды российского газового монополиста "Газпром".
Жена погибшего рассказала, что он отправился в загородный дом 1 июля, перед отъездом у него произошел конфликт с деловыми партнерами. Пару недель назад она заметила, что муж начал много выпивать и предположила, что он нервничал из-за потери больших денег.
Российские говноСМИ сообщают, что 2020 год компания "Астра Шиппинг" закончила с убытком 65 млн рублей, в 2021-м убытки составили 95 млн рублей.
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05.07.2022 19:10 Ответить
Самостел из травмата
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05.07.2022 19:16 Ответить
Он просто много знал... За**ашили ********** прихвостні...
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05.07.2022 19:30 Ответить
В районе эпидемия. Ящур. (с)
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05.07.2022 19:38 Ответить
газовая гангрєна
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05.07.2022 19:54 Ответить
Авторе, Ви смалите.
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05.07.2022 20:50 Ответить
Теперь она прячется под именем Лиам Нисон!
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05.07.2022 19:18 Ответить
Так кАньєшнА, ***** за таньєц забашляв добре, то можна й здриснуть та продовжити бєзбєдую жисТЬ...
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05.07.2022 19:28 Ответить
Дотанцювалась жіночка А куди емігрувала, часом не в кацапляндію?
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05.07.2022 19:42 Ответить
Допрыгалась, шнобелястая..
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05.07.2022 19:45 Ответить
********** проблядь зассала за свою шкуру
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05.07.2022 20:02 Ответить
Ай файная девка телка, везёт же хлопчаку! Да на расхват такие. Носик хорош, та видать там и седло закидистое. Пруха кому то подоспела, цокая копытами не в такт!
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05.07.2022 20:06 Ответить
Это был явно чёрный танец!
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05.07.2022 20:45 Ответить
"Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула республику из-за получения угроз убийства".

Это как? Ей передали приглашение в морг на танцы, а она от него отказалась?
Значит хреновый с неё танцор диско, её партнёр по бальным танцам такого ухода не простит.
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05.07.2022 20:47 Ответить
с таким хлебалом в любой стране только в параше кричать "занято!", никакого карьерного роста ждать не стоит...
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05.07.2022 21:24 Ответить
в таганрог😂
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05.07.2022 21:30 Ответить
Дотанцювалася кобила вальтонута!
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05.07.2022 21:45 Ответить
 
 