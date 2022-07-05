Экс-глава МИД Австрии Кнайсль, которая танцевала с Путиным на свадьбе, заявила, что эмигрировала из страны из-за якобы угроз.
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула республику из-за получения угроз убийства и отказывается давать интервью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.
"В сообщениях, адресованных репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, что не дает интервью и эмигрировала из Австрии из-за угрозы убийства", - говорится в публикации.
Имя Карин Кнайсль стало широко известным в России после того, как в 2018 году президент РФ Владимир Путин посетил ее свадьбу, тогда Кнайсль еще занимала пост министра иностранных дел. Глава государства пробыл на торжестве всего час, однако успел присутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост по-немецки и станцевать с невестой.
Кнайсль возглавляла австрийский МИД в 2017-2019 годах. После отставки Кнайсль в 2021 году вошла в состав совета директоров "Роснефти", однако через год покинула его, чтобы не оказаться под санкциями.
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якщо хтось не впізнав
одну викинули, а скільки ще таких викладають по університетах-академіях?
не сумiстнi....Та ще спокойнiсiньки швендяе... Що це?!
викинуті к ****** !
"не всьо лі равно..."
Допоки існує гомо сапієнс -- будуть і продажні шльондри.
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Уже пятый: в россии погиб очередной топ-менеджер, связанный c "газпромом"
Тело застреленного из пистолета Юрия Воронова нашли в бассейне загородного дома.
В коттеджном поселке Морские террасы, что под Петербургом, в бассейне частного дома нашли тело погибшего от выстрела в голову Юрия Воронова, сообщает "База". Рядом с телом погибшего нашли травматический пистолет, сейчас правоохранительные органы устанавливают, кому он принадлежал.
61-летний Воронов был гендиректором транспортной компании "Астра Шиппинг", она выполняла арктические подряды российского газового монополиста "Газпром".
Жена погибшего рассказала, что он отправился в загородный дом 1 июля, перед отъездом у него произошел конфликт с деловыми партнерами. Пару недель назад она заметила, что муж начал много выпивать и предположила, что он нервничал из-за потери больших денег.
Российские говноСМИ сообщают, что 2020 год компания "Астра Шиппинг" закончила с убытком 65 млн рублей, в 2021-м убытки составили 95 млн рублей.
Это как? Ей передали приглашение в морг на танцы, а она от него отказалась?
Значит хреновый с неё танцор диско, её партнёр по бальным танцам такого ухода не простит.