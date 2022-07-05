Основные усилия враг сосредотачивает на взятии под контроль дороги Бахмут-Лисичанск и попытках захватить Белогоровку, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 05.07.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 132 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Агрессор продолжает наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено, в то же время продолжает сохраняться угроза ракетно-авиационных ударов с территории республики Беларусь. По имеющейся информации, в вооруженных силах этой страны проводится проверка системы управления и оповещения.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Мхи и нанес авиаудару вблизи Эсмани.

На Харьковском направлении враг обороняется на ранее захваченных рубежах. Применял танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Руськие Тишки, Циркуны, Кутузовка, Базаловка, Пришиб, Шевеловка и Протопоповка. Вел штурмовые действия вблизи Сосновки, успеха не имел, отошел. Нанес авиационный удар в районе Харькова.

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На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелы из артиллерии зафиксированы вблизи Дибровного, Долины и Адамовки. Вражеские штурмовые действия в районе Краснополья наши воины успешно отразили.

На Донецком направлении основные усилия враг сосредоточивает на взятии под контроль дороги Бахмут – Лисичанск и попытках овладеть населенным пунктом Белогоровка.

На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Кривой Луки и Серебрянки. Нанес ракетно-авиационный удар вблизи Северска. Продолжаются бои в районе Белогоровки.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кодема, Покровское, Зайцево, Железное и Новоселовка. При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Спорное и Вершина, бои продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются артиллерийские обстрелы по линии столкновения. Враг наносил авиационные удары по позициям Сил обороны в районе Авдеевки.

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На Южнобужском направлении противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Потемкино, Ивановка, Березнеговатое, Партизанское, Красная Долина, Киселевка и Мирное. Сохраняется дальнейшая угроза нанесения ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям. Противнику все труднее пополнять подразделения, которые несут потери вследствие ведения войны на территории Украины. Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.