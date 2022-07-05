Более 100 лицам предъявлены подозрения в коллаборационной деятельности, - начальник Главного следственного управления СБУ Швец

Следователями Службы безопасности Украины расследуется более 600 производств по статье 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность), более 100 лицам сообщено о подозрении.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец.

"Из них 56 человек добровольно заняли должности, связанные с выполнением тех или иных руководящих функций. Например, Сальдо и Стремоусов. Мы знаем также об отдельных лицах, которые в Киевской области "отличились" своей работой на агрессора. Они сейчас находятся под стражей, - рассказал он. - После освобождения территорий они были задержаны и благодаря местному населению, которое нам помогло их разоблачить, и благодаря информации, полученной оперативным путем. А иногда даже благодаря военным Российской Федерации, которые сдают, опознают, рассказывают об их действиях".

По словам Швеца, коллаборанты помогали россиянам с жильем, питанием, топливом, предоставлением информации, кто и где проживает с правоохранителей, госслужащих, участников АТО; советами, где проживают люди, у которых есть значительные средства. Кто-то их провожал, когда они покидали захваченные территории, а некоторые даже намеревались уехать с ними в Россию.

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