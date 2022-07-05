Более 100 лицам предъявлены подозрения в коллаборационной деятельности, - начальник Главного следственного управления СБУ Швец
Следователями Службы безопасности Украины расследуется более 600 производств по статье 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность), более 100 лицам сообщено о подозрении.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец.
"Из них 56 человек добровольно заняли должности, связанные с выполнением тех или иных руководящих функций. Например, Сальдо и Стремоусов. Мы знаем также об отдельных лицах, которые в Киевской области "отличились" своей работой на агрессора. Они сейчас находятся под стражей, - рассказал он. - После освобождения территорий они были задержаны и благодаря местному населению, которое нам помогло их разоблачить, и благодаря информации, полученной оперативным путем. А иногда даже благодаря военным Российской Федерации, которые сдают, опознают, рассказывают об их действиях".
По словам Швеца, коллаборанты помогали россиянам с жильем, питанием, топливом, предоставлением информации, кто и где проживает с правоохранителей, госслужащих, участников АТО; советами, где проживают люди, у которых есть значительные средства. Кто-то их провожал, когда они покидали захваченные территории, а некоторые даже намеревались уехать с ними в Россию.
Полный текст интервью с Андреем Швецом читайте по ссылке.
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@Vjt3M71hyLgqUCg
мусара в Бурыни которые служили оркам , ни как не наказаны и продолжают кошмарить народ и штрафы выписывать за нарушения высосаные из пальца , для них план по штрафам так и остался главной задачей .
Квитки на патріотичний 95ий СБУ'ам відправляють.
п.с. щось давно не видно та не чути банду перєгаворніков...
- Відпустять і дадуть два роки умовно як нещодавно меру - колаборанту з Харківщини
А відкритих зрадників-колаборантів віднайти дуже просто, достатньо почитати рашистськім ЗМІ, а судити заочно ще простіше.