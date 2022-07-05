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Новости Война
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Более 100 лицам предъявлены подозрения в коллаборационной деятельности, - начальник Главного следственного управления СБУ Швец

швець

Следователями Службы безопасности Украины расследуется более 600 производств по статье 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность), более 100 лицам сообщено о подозрении.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец.

"Из них 56 человек добровольно заняли должности, связанные с выполнением тех или иных руководящих функций. Например, Сальдо и Стремоусов. Мы знаем также об отдельных лицах, которые в Киевской области "отличились" своей работой на агрессора. Они сейчас находятся под стражей, - рассказал он. - После освобождения территорий они были задержаны и благодаря местному населению, которое нам помогло их разоблачить, и благодаря информации, полученной оперативным путем. А иногда даже благодаря военным Российской Федерации, которые сдают, опознают, рассказывают об их действиях".

По словам Швеца, коллаборанты помогали россиянам с жильем, питанием, топливом, предоставлением информации, кто и где проживает с правоохранителей, госслужащих, участников АТО; советами, где проживают люди, у которых есть значительные средства. Кто-то их провожал, когда они покидали захваченные территории, а некоторые даже намеревались уехать с ними в Россию.

Полный текст интервью с Андреем Швецом читайте по ссылке.

Автор: 

СБУ (19843) силовики (2797) коллаборационизм (868) Швец Андрей (4)


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Топ комментарии
+2
А ОП в полном составе вошли в этот список ? Нет?! тогда это фуфло голимое.
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05.07.2022 20:02
+1
СБУ працює. Але головний результат вирок суду і виконання.
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05.07.2022 19:29
+1
Классно объявлять подозрение, тем кто в вне зоны досягаемости . А кто будет коллаборантов на подконтрольной территории ловить?
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05.07.2022 19:35
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От нахера вони нам потрібні?! Послати на одеські пляжі на розмінування!
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05.07.2022 19:23 Ответить
Очень хороший вариант! Надо бы и этих предателей - коллаборантов "нейтрализовать":

Комбат вырвался из плена! Майман: Кадыров дал за мою голову 1 млн долларов
youtube.com/watch?v=LyWXnMiGE64&ab
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05.07.2022 20:03 Ответить
Дядя Анкл
@Vjt3M71hyLgqUCg
мусара в Бурыни которые служили оркам , ни как не наказаны и продолжают кошмарить народ и штрафы выписывать за нарушения высосаные из пальца , для них план по штрафам так и остался главной задачей .
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05.07.2022 19:24 Ответить
Колоборанти при владі одобряють, бо їх де не чіпають.
Квитки на патріотичний 95ий СБУ'ам відправляють.

п.с. щось давно не видно та не чути банду перєгаворніков...
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05.07.2022 19:27 Ответить
СБУ працює. Але головний результат вирок суду і виконання.
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05.07.2022 19:29 Ответить
Та зараз їх усіх затримають, а потім наш шляхетний український суд, як він це вже робив раніше, за зраду Батьківщини випише два роки умовно і без конфіскації майна. Просто зла не вистачає, плюють українцям у душу.
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05.07.2022 19:31 Ответить
Классно объявлять подозрение, тем кто в вне зоны досягаемости . А кто будет коллаборантов на подконтрольной территории ловить?
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05.07.2022 19:35 Ответить
А ОП в полном составе вошли в этот список ? Нет?! тогда это фуфло голимое.
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05.07.2022 20:02 Ответить
Щось СБУ недопрацьовуе, не розбираеться з розповсюджувачами квитків на "Квартал 95", саме там, як мухи на лайно збираються поціновувачі "руськаго міра".
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05.07.2022 20:17 Ответить
... назвіть героїв і знайдеця багато свідків їхнього героїзму.
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05.07.2022 20:20 Ответить
І шо далі?
- Відпустять і дадуть два роки умовно як нещодавно меру - колаборанту з Харківщини
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05.07.2022 20:24 Ответить
А мені, наприклад, цікавіше було б дізнатись про героїчну роль СБУ в захисті Херсону, наприклад. І де зараз ті герої, чи нагороджені за "віддану службу", чи добре почуваються...
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05.07.2022 20:35 Ответить
Баканов і ОПа на Чонгарі не "спалилися", значить "чиїсь" герої, а розслідувати взагалі не на часі.
А відкритих зрадників-колаборантів віднайти дуже просто, достатньо почитати рашистськім ЗМІ, а судити заочно ще простіше.
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05.07.2022 20:45 Ответить
лишень 100?
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05.07.2022 20:53 Ответить
Лишень 600?!!
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05.07.2022 23:19 Ответить
Сколько завалили? Сколько посадили? А! "Дела" возбудили...
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05.07.2022 22:17 Ответить
Та Ви що, завалили, посадили ))) а жити за що?
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05.07.2022 23:20 Ответить
 
 