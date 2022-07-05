"Нафтогазу" следует предоставить приоритет украинскому газу за гривну перед импортом за валюту, – гендиректор ДТЭК
Украина должна поддерживать отечественных газодобытчиков и приоритетно покупать украинский газ. Это позволит внутренним производителям получить средства для инвестиций в добычу газа в стране.
Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Forbes, передает Цензор.НЕТ.
"Этот газ нужен стране, а внутренним производителям нужны средства для инвестиций. Мы предлагаем купить его по рыночным ценам, которые все равно будут ниже цен на импортный газ", - сказал он.
Тимченко подчеркнул, что из денег, потраченных на покупку украинского газа, 30% вернется в бюджет в виде ренты, а еще 10% – в виде других налогов.
Как сообщалось, Витренко заявлял, что исходя из правительственной задачи накопить к ОЗП 19 млрд куб. м газа, импортировать придется примерно 6 млрд куб. м, для чего "Нафтогазу" понадобится до $8 млрд.
Напомним, на фоне массовых забастовок в Норвегии цены на газ в Европе приблизились к отметке в $1800 за кубометр.
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