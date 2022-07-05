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"Нафтогазу" следует предоставить приоритет украинскому газу за гривну перед импортом за валюту, – гендиректор ДТЭК

газ,нафтогаз,скважина,месторожение

Украина должна поддерживать отечественных газодобытчиков и приоритетно покупать украинский газ. Это позволит внутренним производителям получить средства для инвестиций в добычу газа в стране.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Forbes, передает Цензор.НЕТ.

"Этот газ нужен стране, а внутренним производителям нужны средства для инвестиций. Мы предлагаем купить его по рыночным ценам, которые все равно будут ниже цен на импортный газ", - сказал он.

Тимченко подчеркнул, что из денег, потраченных на покупку украинского газа, 30% вернется в бюджет в виде ренты, а еще 10% – в виде других налогов.

Как сообщалось, Витренко заявлял, что исходя из правительственной задачи накопить к ОЗП 19 млрд куб. м газа, импортировать придется примерно 6 млрд куб. м, для чего "Нафтогазу" понадобится до $8 млрд.

Напомним, на фоне массовых забастовок в Норвегии цены на газ в Европе приблизились к отметке в $1800 за кубометр.

Читайте также: Украина готова увеличить экспорт электроэнергии в ЕС, - глава ДТЭК Тимченко

Автор: 

Газ (10223) Нафтогаз (3112) ДТЭК (520) Тимченко (17)


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Топ комментарии
+9
Нафтогаз ще нещодавно був у прибутку...Гройсман все вірно робив...
Сьогодні нафтогаз у дупі..
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05.07.2022 20:23
+6
опечатка,з ким не буває.А нащо видобувати свій газ,коли можна пиляти бабло на всяких мутних схемах з газом купованим ?
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05.07.2022 20:07
+6
Мерзоті, з мільйонами зарплатні з наших кишень, на думку не спадає перевірити розкрадання свердловин і ліцензій та повернення у державну власність, згідно Конституції
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05.07.2022 20:14
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опечатка,з ким не буває.А нащо видобувати свій газ,коли можна пиляти бабло на всяких мутних схемах з газом купованим ?
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05.07.2022 20:07 Ответить
все дырки с газом в земле Украины принадлежат россиянам. наших там только денег на найти где дырку бурить
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05.07.2022 20:32 Ответить
як би хотіли, могли би націоналізувати, зрештою русскіє випросили це і не тільки це нарешті.
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05.07.2022 21:04 Ответить
Брехня. В Мачухах, під Полтавою, ДТЕК вже добув не один мільярд кубів газу. На Полтавщині є скважииі, які належать ще жінці Кравчука, не кажучи вже про різних Шуфричів. ДТЕК же не просто цю статтю написав. Він хоче непогано заробити на високій ціні газу.
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05.07.2022 23:37 Ответить
$1759 за тисячу кубометрів на газовому хабі TTF (Нідерланди).
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05.07.2022 21:07 Ответить
https://www.ueex.com.ua/exchange-quotations/ А ось біржові котування на ТОВ "Українська енергетична біржа".
На 4 липня 35193,6 грн з ПДВ або $1191 за поточним курсом 29,5. Як Вам таке? Як кажуть дивіться за руками.
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05.07.2022 21:45 Ответить
Мерзоті, з мільйонами зарплатні з наших кишень, на думку не спадає перевірити розкрадання свердловин і ліцензій та повернення у державну власність, згідно Конституції
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05.07.2022 20:14 Ответить
Вітренко прямий родич антиукраїнської агітаторки, колаборантки... як мінімум це підозра, щось тут не все гаразд, якщо влада його не прибирає значить треба прибирати владу, дуже далеко все зайшло.
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05.07.2022 20:19 Ответить
Нафтогаз ще нещодавно був у прибутку...Гройсман все вірно робив...
Сьогодні нафтогаз у дупі..
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05.07.2022 20:23 Ответить
Вже й ДТЕК прозрів. Ще мають дійти до такої ж думки маорі і ескімоси, аж тоді до цього таки додумається наш зелений уряд.
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05.07.2022 21:15 Ответить
Ахмєтов Вам аплодує стоячи.
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05.07.2022 21:25 Ответить
А я не впевнений у заяві Тімченка. Дуже маніпулятивна заява. По-перше він пропонує купити газ у наших виробників за ринковими цінами. Тут є маніпуляція. Ринкові ціни це які? Ті що за довгостроковими договорами чи біржові спотові? Щось мені здається що друге. А це, як кажуть в Одесі, дві великих різниці. Друге, а чому наші видобувальники газу повинні продавати нам наш газ за ринковою ціною начебто вони його десь добули та сюди привезли? На скількі мені відомо згідно Конституції України українські надра належать народу. Так, газовидобувна компанія повинна поркрити свої витрати та мати певну рентабельність. Але це робиться за результатами домовленностей з урядом. Так шо наш власний україньський газ у будь якому випадку не може коштувати стільки скільки він коштує на європейському ринку. Це повний абсурд. Дивлюся наші бариги знову дуже хочуть нас взути навіть не дивлячись на війну.
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05.07.2022 21:24 Ответить
 
 