Фонд "Коло" и канал "Прямой" проведут благотворительную лотерею "Мобильная эвакуация раненых"
Канал "Прямой" и Благотворительный фонд "Коло" объявили о проведении благотворительной лотереи "Мобильная эвакуация раненых", чтобы собрать средства для эвакуации раненых.
Об этом говорится в сообщении на сайте лотереи, передает Цензор.НЕТ.
"Вывезти раненого с "нуля" – лотерея.
Спасти и сохранить его жизнь – лотерея.
Уцелеть в городах под постоянными хаотическими и непрогнозируемыми обстрелами – также лотерея.
Мы стремимся увеличить шансы на получение своевременной помощи для наших героев. Присоединяйтесь к беспроигрышной лотерее, где джекпот – это спасенные жизни!
Цель благотворительной лотереи – собрать средства для мобильной эвакуации раненых.
Ежедневно с 7 по 19 июля в прямом эфире в 13:55 рандомным способом будут проходить розыгрыши призов среди тех, кто внес благотворительный взнос в поддержку проекта "МОБИЛЬНАЯ ЭВАКУАЦИЯ РАНЕНЫХ". Суперприз – гитара Фомы, лидер группы "Мандры" – будет разыгран 19 июля.
Чтобы увеличить свои шансы на призы и увеличить свое участие в помощи, каждый может посылать благотворительный взнос от 201 гривны столько раз, сколько ему разрешает сегодняшнее материальное положение. Все взносы принимают участие во всех розыгрышах.
Выигрыш любого приза не исключает счастливца из дальнейших розыгрышей. А тем более из борьбы за суперприз.
Лотерея благотворительна, все собранные средства будут использованы для помощи в эвакуации раненых.
"Призовой фонд":
- суперприз – гитара Фомы, лидера группы "Мандры";
- футболка "Русский корабль иди на х.й";
- блок марок "Русский корабль – ВСЕ";
- подборка книг Доржа Бату с автографом;
- фирменные очки от группы OT VINTA;
- уникальная ручка, вырезанная из дуба, которому 2800 лет;
- книги от издательств ФОЛИО, "Зеленый пес", "Абабагаламага", ArtHuss.
Условия участия:
- просканировать QR-код или перейти по ссылке https://secure.wayforpay.com/payment/sf638d387cef8
- внести благотворительный взнос от 201 гривны или 7 евро или долларов;
- вы автоматически становитесь участником всех розыгрышей.
Будем поддерживать и помогать спасать наших героев!" - рассказали организаторы благотворительной лотереи.
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Були раніше і є зараз волонтерські організації, які цим займаються.
Складно все охопити.
А є і суб'єктивні. Влада більше заклопотана власними рейтингами та піар-компаніями, а не реальними проблемами.
Велика війна не змінила цю владу.
https://www.facebook.com/kolofund
Почнемо вiдбудовувати Украiну вже сьогодня!
А в реальному житті, волонтери збирають кошти на саме необхідне починаючи від продуктів і лікарств закінчуючи засобами індивідуального захисту військового, тепловізори, коптери, оптика. Притула навіть зібрав на байрактари. Бізнесмени проводять закупки на мільярди. І це відбувається з першого дня війни і триває далі.
А що влада, та пох.... Відосики знімає, лапшу вішає і тільки гроші вимагає від Заходу . Так закатуючи в асфальт і кишені бюджетні гроші наекономили підераси на армії, що тепер вся Україна змушена піклуватися про наших захисників.