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Новости Помощь раненым
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Фонд "Коло" и канал "Прямой" проведут благотворительную лотерею "Мобильная эвакуация раненых"

поранення,евакуація,поранені,поранених

Канал "Прямой" и Благотворительный фонд "Коло" объявили о проведении благотворительной лотереи "Мобильная эвакуация раненых", чтобы собрать средства для эвакуации раненых.

Об этом говорится в сообщении на сайте лотереи, передает Цензор.НЕТ.

"Вывезти раненого с "нуля" – лотерея.

Спасти и сохранить его жизнь – лотерея.

Уцелеть в городах под постоянными хаотическими и непрогнозируемыми обстрелами – также лотерея.

Мы стремимся увеличить шансы на получение своевременной помощи для наших героев. Присоединяйтесь к беспроигрышной лотерее, где джекпот – это спасенные жизни!

Цель благотворительной лотереи – собрать средства для мобильной эвакуации раненых.

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Ежедневно с 7 по 19 июля в прямом эфире в 13:55 рандомным способом будут проходить розыгрыши призов среди тех, кто внес благотворительный взнос в поддержку проекта "МОБИЛЬНАЯ ЭВАКУАЦИЯ РАНЕНЫХ". Суперприз – гитара Фомы, лидер группы "Мандры" – будет разыгран 19 июля.

Чтобы увеличить свои шансы на призы и увеличить свое участие в помощи, каждый может посылать благотворительный взнос от 201 гривны столько раз, сколько ему разрешает сегодняшнее материальное положение. Все взносы принимают участие во всех розыгрышах.
Выигрыш любого приза не исключает счастливца из дальнейших розыгрышей. А тем более из борьбы за суперприз.

Лотерея благотворительна, все собранные средства будут использованы для помощи в эвакуации раненых.

"Призовой фонд":

- суперприз – гитара Фомы, лидера группы "Мандры";
- футболка "Русский корабль иди на х.й";
- блок марок "Русский корабль – ВСЕ";
- подборка книг Доржа Бату с автографом;
- фирменные очки от группы OT VINTA;
- уникальная ручка, вырезанная из дуба, которому 2800 лет;
- книги от издательств ФОЛИО, "Зеленый пес", "Абабагаламага", ArtHuss.

Условия участия:

- просканировать QR-код или перейти по ссылке https://secure.wayforpay.com/payment/sf638d387cef8 

- внести благотворительный взнос от 201 гривны или 7 евро или долларов;
- вы автоматически становитесь участником всех розыгрышей.

Будем поддерживать и помогать спасать наших героев!" - рассказали организаторы благотворительной лотереи.

Автор: 

благотворительность (610) помощь (7752) ранение (3374) эвакуация (2061) волонтеры (2627) Прямой канал (56)


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Топ комментарии
+7
Влада зелених покидьків в час війни собі ні в чому не відмовляє, тобто, зарплати і надбавки збережені, шляються безперешкодно по ЄС, ганяють собі автомобілі, розкрадають гуманітарки.
А в реальному житті, волонтери збирають кошти на саме необхідне починаючи від продуктів і лікарств закінчуючи засобами індивідуального захисту військового, тепловізори, коптери, оптика. Притула навіть зібрав на байрактари. Бізнесмени проводять закупки на мільярди. І це відбувається з першого дня війни і триває далі.
А що влада, та пох.... Відосики знімає, лапшу вішає і тільки гроші вимагає від Заходу . Так закатуючи в асфальт і кишені бюджетні гроші наекономили підераси на армії, що тепер вся Україна змушена піклуватися про наших захисників.
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05.07.2022 21:06
+7
Якщо ви думаєте, що евакуацією поранених займається виключно держава, то ви помиляєтесь.
Були раніше і є зараз волонтерські організації, які цим займаються.
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05.07.2022 21:14
+7
Може. З одного боку є об'єктивні причини, лінія фронту розтягнута на тисячі км.
Складно все охопити.
А є і суб'єктивні. Влада більше заклопотана власними рейтингами та піар-компаніями, а не реальними проблемами.
Велика війна не змінила цю владу.
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05.07.2022 22:18
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Правила форума Совет форумчан
Якщо ви думаєте, що евакуацією поранених займається виключно держава, то ви помиляєтесь.
Були раніше і є зараз волонтерські організації, які цим займаються.
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05.07.2022 21:14 Ответить
jak tak ? kak takoe mozhe bitj ?
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05.07.2022 21:51 Ответить
Може. З одного боку є об'єктивні причини, лінія фронту розтягнута на тисячі км.
Складно все охопити.
А є і суб'єктивні. Влада більше заклопотана власними рейтингами та піар-компаніями, а не реальними проблемами.
Велика війна не змінила цю владу.
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05.07.2022 22:18 Ответить
Сторінка благодійного фонду "Коло"

https://www.facebook.com/kolofund
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05.07.2022 21:16 Ответить
в мене вже нема грошей. шукаю роботу. перед початком війни - так, переведено було скільки могли. потім приватбанк забрав все, що було на бонусних. більше - нема.
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05.07.2022 20:23 Ответить
с начала войны сижу дома. занимаюсь "еврейскими" ремонтами. извините денег нету
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05.07.2022 20:30 Ответить
Будь ласочка, а що таке ''еврейський'' ремонт
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05.07.2022 21:49 Ответить
Канал "Прямой" и Благотворительный фонд "Коло" объявили о проведении благотворительной лотереи "Мобильная эвакуация раненых", чтобы собрать средства для эвакуации раненых.

Почнемо вiдбудовувати Украiну вже сьогодня!
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05.07.2022 20:41 Ответить
Влада зелених покидьків в час війни собі ні в чому не відмовляє, тобто, зарплати і надбавки збережені, шляються безперешкодно по ЄС, ганяють собі автомобілі, розкрадають гуманітарки.
А в реальному житті, волонтери збирають кошти на саме необхідне починаючи від продуктів і лікарств закінчуючи засобами індивідуального захисту військового, тепловізори, коптери, оптика. Притула навіть зібрав на байрактари. Бізнесмени проводять закупки на мільярди. І це відбувається з першого дня війни і триває далі.
А що влада, та пох.... Відосики знімає, лапшу вішає і тільки гроші вимагає від Заходу . Так закатуючи в асфальт і кишені бюджетні гроші наекономили підераси на армії, що тепер вся Україна змушена піклуватися про наших захисників.
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05.07.2022 21:06 Ответить
Кошти перерахували ! Головне , що куплять автівки для евакуації поранених .
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06.07.2022 00:17 Ответить
 
 