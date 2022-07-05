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Новости Санкции против России Война
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МИД просит исключить РФ из всех международных космических программ за флаг "ЛНР" на МКС: "Свое варварство Россия экспортирует даже в космос"

мкс,рф,лнр

В Министерстве иностранных дел призвали исключить Россию из всех международных космических программ за демонстрацию российскими космонавтами "флага" так называемой "ЛНР" на Международной космической станции.

Об этом заявил в твиттере спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские космонавты демонстрируют на МКС флаг, под которым российские войска убивают женщин и детей на Донетчине и превращают в пепел целые украинские города. Россия экспортирует свое варварство даже в космос – зону мира. Ее нужно исключить из всех международных космических программ", - написал Николенко. .

Читайте также: Немецкий астронавт рассказал, как война в Украине видна из космоса: Однажды ночью увидел молнию и понял, что это были ракеты

Автор: 

космос (785) МИД (6933) россия (95326) санкции (11251) Международный уголовный суд (231) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+42
Кацапські свині навіть у космосі насрали...
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05.07.2022 21:06
+26
Хай американці просто закриють їх у їхньому модулі... Коли в москалів знову зламається параша, то буде весело!
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05.07.2022 21:10
+20
Що тут скажеш - усі кацапи на голову Yобнуті.
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05.07.2022 21:06
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А американський спалити на МКС слабо,кацапи?
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05.07.2022 21:05 Ответить
Це правильно МЗС.
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05.07.2022 21:06 Ответить
Кацапські свині навіть у космосі насрали...
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05.07.2022 21:06 Ответить
пригадалось:

Жопа в окне. Таинственный голландский перфоманс XVIII-го века.

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05.07.2022 22:05 Ответить
Художник Дирк Даленс 3-й

Что за хрень там происходит? При торжественном скоплении народа, под фанфары, в окне-иллюминаторе являеться чья-то задница (флаг ЛыНыДыРы). Ещё двое в чёрном какие-то странные внизу сидят. Нигде не нашёл описания картины, или хоть кагого-нибудь объяснения подобной веселухи (может традиция такая в Голландии?). В любом случае, легализация лёгких наркотиков там, напрашивалась явно давно.
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05.07.2022 22:07 Ответить
знову кацапи влаштували "паралельний імпорт" (тобто скомуниздили), тепер перформансу у голандців 18 ст.

«Введенный в заблуждение»:
посол негодяев появляется в окне таверны t'Bokki в Харлеммерхауте (шутка, устроенная Якобом Кампо Вейерманом и соратниками).
Группа людей наблюдает, как в окне гостиницы торчит раскрашенная задница мужчины, окруженного двумя трубачами с раскрашенными черными лицами. Перед гостиницей сидят одетые в черное мужчины и женщины с библиями в руках.
Вики
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05.07.2022 22:20 Ответить
Нагадалося:
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06.07.2022 01:01 Ответить
Що тут скажеш - усі кацапи на голову Yобнуті.
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05.07.2022 21:06 Ответить
ta zakroite ih v ihnem trestnutom module i otsojedenite ot stanciji - pustj kruzhat tam vechno
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05.07.2022 21:06 Ответить
Хай американці просто закриють їх у їхньому модулі... Коли в москалів знову зламається параша, то буде весело!
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05.07.2022 21:10 Ответить
весело буде коли їх відстикувати від МКС.
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05.07.2022 21:23 Ответить
"лнр" у космосі - круто! Зустрінете, там, північно-корейського космонавта- передавайте привіт... дебіли.,
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05.07.2022 21:13 Ответить
Та збити їх до біса, але розумію, що це тільки мрія!
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05.07.2022 21:14 Ответить
підримую, хай на батуті скачуть з ціею ганч іркою
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05.07.2022 21:18 Ответить
Супер нація! Навіть космонавти - і ті дебіли )))
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05.07.2022 21:18 Ответить
Як тобі такоє, Ілон Маск?
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05.07.2022 21:21 Ответить
рашка не устала этот цирк вести?
ведь знает что в любой момент эти дыныры просто себе "присоединят"
зачем этот цирк с флагами, выпрашиванием признание и прочее...
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05.07.2022 21:22 Ответить
prisaedenjat kuda ? ce Ukraina
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05.07.2022 21:26 Ответить
ці хромосоми вже і космосі нагадили.
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05.07.2022 21:24 Ответить
Що собі дозволяє МЗС, вони що проти політики шановної людини, яка колись сказала "да какая разница какое имя носит улица...", що означає, що яка різниця який прапор на МКС, "лиш би луна светила". Так 73%?
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05.07.2022 21:28 Ответить
Дурість космічного масштабу!!!
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05.07.2022 21:30 Ответить
Жёсткой посадки вам, твари!
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05.07.2022 21:33 Ответить
a zachem ? nenado ih obratno.
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05.07.2022 21:47 Ответить
Скільки часу пройшло з моменту запуску собаки у космос, а москалі все продовжують туди свинособак відправляти 😉
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05.07.2022 21:43 Ответить
Нагадався давній трохи злий жарт: москалі спочатку відправили в Космос собаку, а українці - москаля. (Йдеться про українця С.П. Корольова).
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06.07.2022 01:04 Ответить
Свинособаки !!!! Треба їм пики начистити !!!!
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05.07.2022 22:20 Ответить
Та там і космонавти з вивихом мізків.💩.Печать множиться,дурачків більшає.
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05.07.2022 22:32 Ответить
Ну то давно треба їх відстрелить від мкс у відкритий космос...Ясно, що расія з космосу фотографує українські об"єкти і скеровує ракети на них. Власне, станція " Союз " -це спочатку сконструйована станція "Алмаз", що була суто військовокосмічним проектом
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05.07.2022 22:41 Ответить
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05.07.2022 22:56 Ответить
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05.07.2022 23:06 Ответить
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05.07.2022 23:07 Ответить
Кацапстанские уроды в космосе!Аххаха!Когда на земле у них леса горят под Москвой,эти скоты хвастаются на весь мир, что они в космос летают, просерая миллиарды!
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06.07.2022 00:45 Ответить
"Вялічіє" замість добробуту. Якби ще з орбіти показали пачку масла, банку ікри і французський багет, то сєпаратісти заодно й "перекусили б по-кацапському - "вприглядку"".
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06.07.2022 01:06 Ответить
дебилы ..
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06.07.2022 02:22 Ответить
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06.07.2022 07:57 Ответить
Московія видає паспорти РФ, Криму, лднр, Абхазії, Осетії, пмнр усім бажаючим, вже починається хаос. Потрібно заборонити визнавати паспорти РФ та цієї мутні що вони колотять.
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06.07.2022 11:16 Ответить
 
 