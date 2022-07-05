9 047 37
МИД просит исключить РФ из всех международных космических программ за флаг "ЛНР" на МКС: "Свое варварство Россия экспортирует даже в космос"
В Министерстве иностранных дел призвали исключить Россию из всех международных космических программ за демонстрацию российскими космонавтами "флага" так называемой "ЛНР" на Международной космической станции.
Об этом заявил в твиттере спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.
"Российские космонавты демонстрируют на МКС флаг, под которым российские войска убивают женщин и детей на Донетчине и превращают в пепел целые украинские города. Россия экспортирует свое варварство даже в космос – зону мира. Ее нужно исключить из всех международных космических программ", - написал Николенко. .
Топ комментарии
+42 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий05.07.2022 21:06
+26 Ned Stark
показать весь комментарий05.07.2022 21:10
+20 Иллария Соняшникова
показать весь комментарий05.07.2022 21:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Жопа в окне. Таинственный голландский перфоманс XVIII-го века.
Что за хрень там происходит? При торжественном скоплении народа, под фанфары, в окне-иллюминаторе являеться чья-то задница (флаг ЛыНыДыРы). Ещё двое в чёрном какие-то странные внизу сидят. Нигде не нашёл описания картины, или хоть кагого-нибудь объяснения подобной веселухи (может традиция такая в Голландии?). В любом случае, легализация лёгких наркотиков там, напрашивалась явно давно.
«Введенный в заблуждение»:
посол негодяев появляется в окне таверны t'Bokki в Харлеммерхауте (шутка, устроенная Якобом Кампо Вейерманом и соратниками).
Группа людей наблюдает, как в окне гостиницы торчит раскрашенная задница мужчины, окруженного двумя трубачами с раскрашенными черными лицами. Перед гостиницей сидят одетые в черное мужчины и женщины с библиями в руках.
Вики
ведь знает что в любой момент эти дыныры просто себе "присоединят"
зачем этот цирк с флагами, выпрашиванием признание и прочее...