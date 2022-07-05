МИД просит исключить РФ из всех международных космических программ за флаг "ЛНР" на МКС: "Свое варварство Россия экспортирует даже в космос"

В Министерстве иностранных дел призвали исключить Россию из всех международных космических программ за демонстрацию российскими космонавтами "флага" так называемой "ЛНР" на Международной космической станции.

Об этом заявил в твиттере спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские космонавты демонстрируют на МКС флаг, под которым российские войска убивают женщин и детей на Донетчине и превращают в пепел целые украинские города. Россия экспортирует свое варварство даже в космос – зону мира. Ее нужно исключить из всех международных космических программ", - написал Николенко. .

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