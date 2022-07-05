Зеленский о разрешении на выезд: Есть непонимание и возмущение – поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ доложить все детали. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Генеральный штаб ВСУ не принимать без участия президента решений, подобных введению разрешений на выезд для военнообязанных.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в обществе возникло много споров по решению Генштаба ВСУ по получению определенных разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов".

Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение.

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Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали, касающиеся решения об утверждении Порядка получения разрешений. Прошу Генеральный штаб в дальнейшем не принимать без меня подобных решений", - отметил президент.