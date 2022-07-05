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Новости Война
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Зеленский о разрешении на выезд: Есть непонимание и возмущение – поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ доложить все детали. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Генеральный штаб ВСУ не принимать без участия президента решений, подобных введению разрешений на выезд для военнообязанных.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в обществе возникло много споров по решению Генштаба ВСУ по получению определенных разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов".

Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение.

Читайте также: Для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение, - Генштаб ВСУ

Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали, касающиеся решения об утверждении Порядка получения разрешений. Прошу Генеральный штаб в дальнейшем не принимать без меня подобных решений", - отметил президент.

Автор: 

Генштаб ВС (6177) Зеленский (20202) Минобороны (9277) разрешение (149) мужчины (131)


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Топ комментарии
+107
Дешевий піарщик самі підори зелені розкрутили а тепер херой рейтинг піднімає, але на таку дешеву виставу повелись хіба що зелені дебіли.
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05.07.2022 21:47
+95
Шикарна оперетка розіграна - цар хороший а боярі плохіє...
І рейтинг Залужного трохи втопили бо як же так, на сцені місце тільки найвеличнішому
А чи не назріває тут протистояння Зеленський vs Залужний?Прилетів і усіх врятував! Супермен!!Мабуть, хтось у ОП почитав методики Сталіна. Той неодноразово розігрував такі спектаклі: спершу закручував гайки руками підлеглих, а потім публікував статтю "про перегини на місцях" - і досягав подвійного виграшу: знімав підлеглих і виявлявся "весь у білому" перед народом. Браво, офіс президента! Вірною дорогою йдете, товариші!прінц на білому коні під'їхав, зараз порішає.Норма діє з 1992 року, а він такий весь захисник знедолених, а Залужний поганий бабай.Виродки єрмака, коломойського вирішили допомогти росії знищити армію зсередини, раз росіяни не можуть її перемогти.
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05.07.2022 21:48
+77
О, ось і фінал п"єси - з"являється головний герой і всіх рятує)
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05.07.2022 21:47
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Страница 3 из 3
..."буря в стакані"
Зеленський, до чого все це шоу "отцА нації" для ідіотів-глядачів ******** новин?..
усі твої комплекси нікуди не поділися і вже не подінуться..
один термін президентства, як і обіцяв, якщо ти не балаболка..
допрацюй свій термін, як Українець, може це у суді зарахується (звичайно не продажному, Печерному)..(((
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05.07.2022 23:24 Ответить
ЗЕ-уклоністи вже наскаржилися Бубочці, що військові хочуть їх усіх перевірити на отримання білих військових квитків за батьківські гроші! І знайшли відгук у головного зе-уклоніста!)))
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05.07.2022 23:25 Ответить
а кто там законы разрабатыва(л)ет?
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05.07.2022 23:25 Ответить
Не дебіли, не? А за шо серлещ буде отримувати свої "копійки"?

"Укрзализныця не получала от Минобороны и Генштаба указаний препятствовать военнообязанным мужчинам, перемещающимся по стране без разрешения от военкомата.
Так что бросаться сдавать билеты не нужно», - сообщил член правления УЗ Александр Перцовский.
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05.07.2022 23:29 Ответить
А вот и крутой верховный (чуть не забыл про верховного) говнокомандующий проявился! Все как по маслу , пипл и не такое говно схавает! Нас совсем за идиотов принимают? Новая серия слуги идет? Ты Зелелох нам глаза ,уши и мозги пургой не засерай ,провал подготовки к войне , вагергейт , сдача юга , и остальные твои зашквары мы не забудем! Это ты виноват в росте потерь из за неготовности армии! А еще с Северодонецком ситуация , кто то говорил что если сдать то потом потери высокие будут , а в результате и Лисичанск проспали из за того что вместо укрепления флангов посылали подкрепления в мясорубку Северодонецка! Не отмоешься , отвечать придется!
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05.07.2022 23:36 Ответить
Цирк на дроті. Було б смішно, якби не було б так сумн
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05.07.2022 23:44 Ответить
зе.люгидне зе.деня має намір відсторонити Валерія Залужного. Тільки спробуй, погань. В той же час будеш знешкоджений. зе.тварина ніколи не була та не буде українцем.
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05.07.2022 23:49 Ответить
І кого замість нього? Чи не треба нам нікого, а армію розпустити?
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06.07.2022 02:49 Ответить
турчинова он можна. а армію для чого розпускати? залужного ніхто не пропонував знімати.
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06.07.2022 22:14 Ответить
Бл.. дь. Ти знову тут. ПНХ
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06.07.2022 05:33 Ответить
Чмо зеленое!
А слабо ПРОЧИТАТЬ Закон "про военный стан"?---Там ЭТО НАПИСАНО!
А не Залужный придумал.
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05.07.2022 23:51 Ответить
там по тексту хто "главний"? вірно-- президент, в "мирний" час ніби парламент, а зараз "а що це без мого відома?"... ну так було і в мирний час.. але то "другоє"...
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06.07.2022 00:09 Ответить
Если боневтика так волнует "обурення" суспильства, то почему НЕТ РЕАКЦИИ на трехмесячное обурення суспильства по поводу отключения трех каналов?
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05.07.2022 23:53 Ответить
А про нахабну здачу Херсона , Каховки і Мелітополя , бонвтіка не хвилює?
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06.07.2022 16:10 Ответить
не будьте антисемітом, до чого тут євреї. москалям всюди єврєї винні
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06.07.2022 00:11 Ответить
москальні всюди евреї винні?)) може тому евреї і смокчуть москальні
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06.07.2022 00:14 Ответить
Все правильно! А як же інакше? Війна ж! Корона з голови не спаде, якщо повідомить де буде і як зв'язатись на випадок додаткової мобілізації! Складається враження, що накручують народ на пустому місці проти керівництва армії, а агентів Кремля "хоч пруд пруді...?"Така дерьмократія під час війни доведе українців до рашистського цугундера?
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06.07.2022 12:29 Ответить
я не понял, а шо, еврея уже нельзя назвать евреем?
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06.07.2022 13:56 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/146960 https://petition.president.gov.ua/petition/146960

Петиция про свободу украинцам!
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06.07.2022 13:58 Ответить
президент медійщик та ще і нарік інакше не може...
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06.07.2022 00:11 Ответить
сидит он тут, потому что клован-медийщик просрал подготовку к войне, а теперь закрыл кордоны и запретил всем выезжать. Я бы с удовольствием уехал из этого цирка, пусть идиоты из числа 73% расхлебывают свой асфальт с любимым фюрером, но не дают же выехать!

Так что закрой хавальник и иди воюй за фюрера, зелебот. Чем раньше пойдешь, тем быстрее люди поразъедутся, и будет тебе счастье с любимым автократом в стране, населённой лишь одними зелеботами. Все как ты любишь. "чого ще тут сидиш? їдь воюй, там таких як ти не вистачає".
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06.07.2022 12:55 Ответить
Какой же ты всё-таки дегенерат.
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06.07.2022 07:24 Ответить
Вова читай Конституцію України, ну тиж янєлох чи де ???
Ген штаб НІЧОГО НЕ УХВАЛЮВАВ, усе згідно Конституції України та Закону про війсковий стан!
P. S. Яке воно тупе.... а що з тими що його за розумного вважають... взагалі пздц.
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06.07.2022 01:02 Ответить
Там купа правових колізій.
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06.07.2022 03:05 Ответить
Генштаб здійснив спробу активувати цю маленьку застарілу й практично мертву норму від 1992 року, шляхом розроблення деталізованого Порядку її виконання, досить "драконівського" навіть за мірками воєнного часу, Крім цього розробив форму відповідного звернення до воєнкомату та форму самого дозволу. Трохи дивно, бо такими законодавчими повноваженнями Генштаб наче б то не наділений...
Виконання норм цього Порядку у тому вигляді, який ми вчора побачили, створило би купу перешкод для бізнесу, для задоволення особистих потреб українців, загальмувало би економіку у воєнний час, створило би багато проблем для волонтерської, гуманітарної діяльності. Це все очевидно, але побачимо, що сьогодні ОП з цим усім "навирішує"...
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06.07.2022 08:59 Ответить
"Ночью снилось,что,я,Атлант. На плечах,моих Шар Земной..." О.Галич
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06.07.2022 10:33 Ответить
все он правильно говорит. Это отличная постановка, сценаристам можно премию выписать. Сами создали проблему, сами её героично решают, попутно отбирая рейтинги ЗСУ на себя.

Шутка ли дело, зеленский приказывает самому Залужному! Знай, моська, свое место, ату их!
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06.07.2022 13:00 Ответить
Якби ще з цим "розібрався":
"Військовослужбовці, що увільнені від роботи, втратять гарантію на отримання середнього заробітку на час призову на військову службу.
5 липня, відповідний законопроєкт вже ухвалено та направлено на підпис президенту.
Йдеться про документ №7251 "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин".
Він передбачає насамперед скасування виплати військовослужбовцям середнього заробітку, відповідно до частини 3 статті 119 Кодексу законів про працю України.
Це стосується строковиків, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, резервістів та тих, хто уклав контракт на проходження військової служби та працював на підприємствах, установах, організаціях тощо незалежно від підпорядкування та форми власності на час призову."
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06.07.2022 02:55 Ответить
Ну окуєнно, чо. Нема слів. День просто мрія рашистської пропаганди.
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06.07.2022 03:06 Ответить
Мені здається ,що це для того ,щоб не було подвійної зп. Якщо є контракт військовослужбовця,то щоб робота ще не платила. Здається,так.
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06.07.2022 11:20 Ответить
Коли уже це чмо дідько вхопить
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06.07.2022 04:42 Ответить
памятаю кампанію щодо запровадження зовнішнього оцінювання. Примусом тоді була бабуся. Який піднявся шквал проти, і старі і глухі і немічні - всі вигукували "людоньки"і протестували. Потім якось це стихло. А виявилось просто - перед "сезоном" еліта починає викуповувати білети, не у всіх же діти грамотні і вчились в лондонах і все харашо прекрасная маркиза. Так і тут, тусовщики і їх діти починають страждати і не тільки в Києві, он сам коля кітлета вже не може просто так жити в Мукачево і харчуватись в ресторанах "за так" як "ревізор" - а тепер - покажи КВИТ
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06.07.2022 04:47 Ответить
Известная игра плохой-хороший. Плохой - Залужный, хороший - ...(не могу писать цензура не пропускает).
Но, в связи с отсутствием мозгов, как всегда, палится. В 2002 году оно еще не могло таких решений принимать "надалі не ухвалювати без мене".
Только хороший актер должен был выдержать паузу. Хотя бы до завтра. Но, видно сильно невтерпеж.
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06.07.2022 06:43 Ответить
У нас як завжди, недодепутати наприймають нечітких, недолугих законів, а винуватий Залужний.
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06.07.2022 07:01 Ответить
Але хтось же підсунув цей закон Залужному? Навряд щоб він сидів перебирав талмуди за 92 рік , щоб щось там знайти
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06.07.2022 07:55 Ответить
А гадаєте дЄрмак даремно засів у ОПі ?
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06.07.2022 13:52 Ответить
Покоління ,яке виростає на сцені 95 кварталу,де посміяться,поїсти,попить--головне,не може захищати свій дім,свою сімью,воно жарить шашликі з квартальним. А піар їхнього пастуха (бо табун баранів) їм подобається. А закони,Конституція--це е для сцикунів і боягузів. ЗТО БУДЕ ЗАХИЩАТИ СВОЮ УКРАЇНУ???
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06.07.2022 08:14 Ответить
Ну якщо як Сталін,то мабуть закінче так же.В мочі своїй.Шикарно і заслужено.
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06.07.2022 08:38 Ответить
Ось і розпочалася передвиборча компанія. Погані військові наклали обмеження, а добрий презик все скасував. Тільки зелений долбодятел забув, що це не входить в його компетенцію, якщо діє військовий стан то військові приймають подібні рішення, їм комплектувати армію, а не зеленому профану.
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06.07.2022 08:54 Ответить
Не бачу приводу для такого різкого зауваження в сторону ЗСУ. В країні війна, і це є нормально. Ненормально робити президенту такі зауваження в такий важкий час. Виходить, що жінки, діти і старші люди мають боронити край, бо " сіра маса" хоче лише добре жити і нічого для того не робити. Це сумно, коли з великих міст виїжджають чоловіки. Якщо вони втікають від того щоб захистити рідні міста, то хто їх має захищати?
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06.07.2022 08:57 Ответить
і як ти в Польщі борониш свій край? вдало?
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06.07.2022 09:24 Ответить
Їх повинні захищати ті кому під час війни хотілося асфальту замість ракет та іншої зброї. Кому хотілося мільйони дерев та "великого будівництава", дешевого газу і тд.
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06.07.2022 09:26 Ответить
Игор, ты с какой планеты? За свою пятилетку он купил оружия на миллиарды, не бюджетных , а своих и сейчас регулярно помогает ВСУ
А что купила целая толпа слуг хоть на копейку?
При Порохе разрабатывались Стугны, Нептуны , Богданы.
А этот только с протянутой рукой по всему миру -подайте
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06.07.2022 15:32 Ответить
коли міста хєрачать градами, мінометами та артилерією - то цивільні чоловіки не повинні з них виїжджати а повинні там всі загинути, шоб тобі добре сиділося в Польщі!

Професійна армія повинная захищати міста - така думка у твою голову не заповзала?

А забороною чоловікам пересування між областями можна досягти тільки додаткового обвала економіки!
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06.07.2022 09:29 Ответить
Удивляют эти или дураки или провокаторы☝ Типа нужно не эвакуироватся, а защищать свой город. Как будто речь о битве на мечах и копьях❗Сейчас только армия может что то противопоставить ракетам, артиллерии, танкам, авиации💥 Все остальные бесполезны и легко уязвимы.
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06.07.2022 13:01 Ответить
"жінки, діти і старші люди" у нас не воюють, за рідкісними винятками. І це нормально.
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06.07.2022 13:53 Ответить
БоНеВТік хЄрой, він нелох і всьо порішав, справжній бубєнчік.
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06.07.2022 09:03 Ответить
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин

Царь хороший, бояре плохие… ￼
Карл Волох:
Читали, як батько нації Боневтік захистив свій народ від підступних і нерозумних Головнокомандувача з міністром?
Ну що ж, поздоровляю: кампанія з дискредитації Залужного почалася. Знаєте, при абсолютній, еталонній бездарності в усіх питаннях державотворення ця зелена публіка в інтригах і підставах рівних не має…

*** Читаю останні заяви Буданова і вчергове ловлю себе на відчутті нереальності картини.
Це не інтерв'ю військового, тим паче, розвідника, а піар політика середнього ґатунку. Не має права керівник військової розвідки (ті люди, зазвичай, стримані й малопублічні) давати оцінки й прогнози «арестович-стайл».
Це компрометує самий принцип діяльності спецслужб. Тим паче, не має він права підміняти Головнокомандуючого.
Я давно вже впевнений, що він готується до політичної кар'єри і заробляє собі наразі електоральні бали. Якщо тут і є якась інтрига, то в питанні, з якою метою. Найпростіше пояснення: розуміє, що за провал підготовки до війни доведеться (принаймні, шанс високий) нести відповідальність. А вона чимала.
Другий - що це гра більш високого рівня. В зелених не може не обговорюватися думка, що найбільші шанси на політичне лідерство в наступних перегонах матиме генерал. Ось і готують запасного кандидата на противагу незалежному й екстрапопулярному Залужному.
П.С. Зеленського слід було б піддати остракізму вже за те, як він спотворив усі державні інституції
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06.07.2022 09:54 Ответить
У мене "нерозуміння та обурення" викликає той факт, що це чудо президентем називається
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06.07.2022 10:09 Ответить
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06.07.2022 10:28 Ответить
Мохнорилий поц вписався за ухилянтів.
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06.07.2022 10:41 Ответить
Береза-
Все обсудили запрет выезда из городов? Отлично! Тогда и я скажу пару слов на эту тему. Начнём с того, что это не инициатива Залужного, а... норма закона от 1992 года. Просто о ней раньше никто не вспоминал, но норма есть. Это абсолютно дурацкая норма, которая противоречит отмене прописки. И по хорошему ВР должна была бы навести порядок в этом вопросе, но... У нас же шоу превыше любой рациональности и пользы. А от этой истории пахнет не только шоу, но и классической информатакой. Сейчас объясню, как это работает.

1. Вчера вся новостная лента была в теме Лисичанска и были атаки в сторону военного руководства Украины.
2. Одновременно с этим в СМИ разгоняется информация, что нардеп "Слуги народа" Георгий Мазурашу регистрирует законопроект (который конечно же никто не примет) позволяющий избегать мобилизации и выезжать из Украины более широкому кругу мужчин, чем сегодня разрешено.
3. Затем депутат "Слуги народа" Александр Федиенко опубликовал письмо главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, можно ли военнобязанным покидать место жительства без разрешения военкоматов. И акцент делается на том, что "Сегодня (именно) Залужный ПРОСИТ не выпускать мужчин из мест проживания без разрешения военкомата". Не норма закона, а хотелка Залужного, получается.

Осталось появится какому-то условному Ермаку на белом Арестовиче с заявлением, что ОП это не поддерживает и надо бы эту норму отменить и быстрым голосованием отменят. А появляться будет он не сразу. Через некоторое время. Потому народ должен дозреть и встретить овациями этого радетеля интересов народных. В итоге, Залужный будет выглядеть, как бяка, а "слуги", как пусечки. И это поможет кое-кому чуток снизить популярность Главкома. Потому что эта стабильная популярность раздражает многих в ОП и в ВР. Интересно, как теперь будут реагировать те, кто настойчиво дал указание Залужному озвучить эту норму закона? И кто обратил внимание Залужного на эту норму?Что-то мне подсказывает, что он военный, а не скурпулезный знаток законов и сам эту норму закона не нашёл бы.

И ещё одно. Мазурашу и Федиенко являются соавторами закона, который подала Безуглая о безнаказанном праве расстреливать солдат. Да, на манеже все те же. Не удивляет, что именно они используются для реализации этой информационной атаки? Это сладкое трио часто используют тогда, когда все остальные брезгуют делать. А в воздухе уже просто воняет тем, что некоторые живут выборами. Война ещё не закончилась. Перестаньте играть в эти грязные игры. Потому что плохо закончится. Для всех! Политики критикуют потому, что думают о выборах. О социальном бунте. А выборов в случае поражения не будет. Вот о чем должны думать политики. Подобные истории не меня одного сильно демотивируют. Потому очень тяжело каждый день рисковать своей жизнью, пока в Киеве устраивают политические игрища. Это ещё и злит. Не злите. Не надо.

#СолдатБереза
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06.07.2022 11:14 Ответить
Ха, вони прекрасно знають що на виборах ім нічого не світить.
Ви думаєте, народ забуде про "********", шашлички в травні і про то як зебіли викосили руками орків цивільне населення купи міст щоб не розводить паніку?
Єдиний вихід для зелених гнид щоб залишитися при владі наразі - здати країну ***** і отримати ярлик на царювання в новорасійскай губєрнії. Але якось так це зробити, щоб і західні партнери не перекрили канал постачання бабліща. Звідси і всі ці манси. А західні партнери все розуміють, тому й не поспішають ані вписуватися за країну, ані давати багато ********* озброєння...
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06.07.2022 13:16 Ответить
Если коротко
"...норма есть. Это абсолютно дурацкая норма но... У нас же шоу превыше любой рациональности и пользы"

Так у нас през шоумен и вокруг него не профессоналы, а подоляки-аристовичи-арахамии. Чему удивляться?
Им надо пиариться. Ну не на фронт же им идти?

Пусть там гибнут другие, а героями они назначат себя.
У них совести на это хватит.
Да им надо молчать в тряпочку и молиться на таких как Залужный, который вынужден выгребать все то, что они натворили и сколько людей из-за этого погибли.
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06.07.2022 16:04 Ответить
ще міністр оборони не доповів, що з нач.юр.служби, полковнічком, який місяц назад, пяним стріляв в дітей, а вже нове завдання, чи не забагато завдань?
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06.07.2022 12:27 Ответить
а лучше нужно заканчивать вашу шабашку!!!!!!!!! или еще мало наворавались?
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06.07.2022 12:35 Ответить
Оце срач, боже яке позорище ця влада і деяка частина суспільства, аж гидко
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06.07.2022 12:38 Ответить
Люди злы на него, и их можно понять. Зеленский ссыт в глаза, как некогда Азіров это делал.
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06.07.2022 13:22 Ответить
бубочка злякався,що рейтиг у вати сцикливої впаде? Патріоти, українці воюють, волонтерять, ремонтують, лікують, а сцикуні з 73% хоч тушкою, хоч опудолом за кордон пруться. А Гнштабцомупрепоні ставить.Сциклива вата проти! Бубочка вам дозволить,тільки жі далі пишайтеся ним.
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06.07.2022 13:00 Ответить
Зелена влада . ЗАЛУЖНОГО вам не віддамо. Інакше дохлим москалям будете заздрить. Опані🤡
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06.07.2022 13:37 Ответить
Не віддамо, бо тільки на Залужного і ВСУ залишилася надія
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06.07.2022 16:39 Ответить
Зараз воений час,війна,..чому Зеленському лізти в воені справи коли він там не компотентний,..?))
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06.07.2022 14:23 Ответить
А де і в чому воно компетентне? И все его юзики и сивохи?
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06.07.2022 16:06 Ответить
От гнида зелена, от зараз якраз НА ЧАСІ розбірки з Генштабом влаштовувати. Можна вивести Зеленського зі стадіону, але стадіон з Зеленського ніколи. Гнида воно і є гнида...
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06.07.2022 14:35 Ответить
"А забороною чоловікам пересування між областями можна досягти тільки додаткового обвала економіки"- кто о чем, а нынешние пи""даболы не о бабах ,а об экономике( на работе о бабах ,а с бабами о работе)все, что можно ,как нарид, вы уже просрали! не мешайте народу защищать страну и свое право на будущее
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06.07.2022 15:21 Ответить
Коли щось викликає обурення суспільства, пан Президент України вмикає нерозумілку, показує, що почув народ і дає рекомендації розібратись, як таке могло статися. Показовим був резонанс стамбульських перемовин. Народ зашумів після почутих умов. Пан Президент України відразу заявив, що ні шматочка української землі ворогові. Хоча склад Делегації і Директиви були затверджені в ОП. Генералові Залужному треба пам"ятати про підступність ОП. До чого ці фотки з Єрмаком, Тищенком? Слава Україні! Слава ЗСУ! Повага Залужному, ганьба ОП!
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06.07.2022 15:35 Ответить
Зепотерпілий із дЄрмаком просто підставили Залужного ,
а наразі боневтік весь в білому і пухнастий!

Насправді такими справами повинен займатися Міністр оборони ,
Резніков !!
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06.07.2022 15:42 Ответить
Та всі і в Країні і в европі і в США забілі на цього клоуна і його балаган ОП.
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06.07.2022 15:43 Ответить
Коли ця срака вже вилізе з бункіра та поїде по Европі захищати країну і покаже себе що воно е на самом ділі без суфлерів та сценаріїв Г+Г коломойского. Вова ти і нахер нікому не всрався ніхто натебе не покушався і покушатися не збирается вилазь вже давай за що тебе народ тільки содержит.
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06.07.2022 15:49 Ответить
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