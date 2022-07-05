Россия ведет кампанию по дезинформации о химическом оружии в Украине, - заявление 52 делегаций ОЗХО
52 делегации стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовали совместное заявление, в котором резко осудили дезинформацию России о якобы возможном применении химического оружия Украиной.
Заявление опубликовано в официальном Twitter британской делегации в ОЗХО от имени 52 делегаций (в общей сложности в ОЗХО представлены 193 страны), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
"Мы возмущены тем, что Россия ведет кампанию по дезинформации и неоднократно делала необоснованные заявления, что Украина применяет или готовится применить химическое оружие", – сказано в заявлении.
В тексте подчеркнуто, что "неприемлемо выдвигать подобные обвинения в адрес Украины, которая четко соблюдает свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия".
Авторы заявления также опасаются, что "обвинения могут предшествовать применению химического оружия именно теми, кто их озвучивает".
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собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные.
они вдруг вспомнили тут про гражданеское население
когда там на складах хорошо бабахало
(думаю в дома прилетало многим)
"украина убивает детей"
а когда ты тварь помет соловьиный радуешся шизофреничным "докладам" конашенкова
о 100500 тысячном уничтоженном батальоне азов, ты че думал все дураки и ничего не знают
(я конечно думал что рашка также врать будет
но я не думал что они даже еще наглее врать будут
когда все все на телефон снимают
и не только телефон)
достаточно пару цифр сопоставить
и совсем уж наглое вранье про уничтоженное пво, самолеты все рушится
заявы вместо новой торбы санкций...
Ось це вірно сказано. Орда мордорців нічим не гребує.