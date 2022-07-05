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Новости Война
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Россия ведет кампанию по дезинформации о химическом оружии в Украине, - заявление 52 делегаций ОЗХО

хімічна

52 делегации стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовали совместное заявление, в котором резко осудили дезинформацию России о якобы возможном применении химического оружия Украиной.

Заявление опубликовано в официальном Twitter британской делегации в ОЗХО от имени 52 делегаций (в общей сложности в ОЗХО представлены 193 страны), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Мы возмущены тем, что Россия ведет кампанию по дезинформации и неоднократно делала необоснованные заявления, что Украина применяет или готовится применить химическое оружие", – сказано в заявлении.

В тексте подчеркнуто, что "неприемлемо выдвигать подобные обвинения в адрес Украины, которая четко соблюдает свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия".

Авторы заявления также опасаются, что "обвинения могут предшествовать применению химического оружия именно теми, кто их озвучивает".

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дезинформация (341) россия (95339) химическое оружие (367) ОЗХО (28)


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А.И.Солженицын: «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни
собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные.
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05.07.2022 22:05 Ответить
Варто прочитати "Один день Івана Денисовича", щоб зрозуміти, що Солженіцин в своїй творчості, фактично виправдовує систему.
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05.07.2022 22:09 Ответить
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05.07.2022 22:14 Ответить
неожиданно(с)

они вдруг вспомнили тут про гражданеское население
когда там на складах хорошо бабахало
(думаю в дома прилетало многим)

"украина убивает детей"

а когда ты тварь помет соловьиный радуешся шизофреничным "докладам" конашенкова
о 100500 тысячном уничтоженном батальоне азов, ты че думал все дураки и ничего не знают
(я конечно думал что рашка также врать будет
но я не думал что они даже еще наглее врать будут
когда все все на телефон снимают
и не только телефон)

достаточно пару цифр сопоставить
и совсем уж наглое вранье про уничтоженное пво, самолеты все рушится
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05.07.2022 22:14 Ответить
Коли вже зупинять цей рашкин горщик з безкінечною інформаційною кашею-брехнею? Вже не одне століття цей горщик все варить і варить, а брехні з нього все розлазяться і розлазяться світом! Терпець уривається...
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05.07.2022 22:19 Ответить
Кацапня есть самыми брехливыми и подлыми существами на Земле.
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05.07.2022 22:32 Ответить
то фишка новая от союзников...
заявы вместо новой торбы санкций...
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05.07.2022 22:33 Ответить
Тю...в нас ще є генетичномодифіковані гусаки-камікадзе..як це ще до росіян гебельс не доніс..про бджіл, вже навіть промовчу
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05.07.2022 22:41 Ответить
"звинувачення можуть передувати застосуванню хімічної зброї саме тими, хто їх озвучує".
Ось це вірно сказано. Орда мордорців нічим не гребує.
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05.07.2022 23:44 Ответить
 
 