Сбиты три крылатые ракеты, выпущенные рашистами из акватории Черного моря, - Воздушные Силы ВСУ

Подразделения ПВО сбили три крылатых ракеты, выпущенные рашистами из акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных Сил ВСУ.

"Сегодня, около 20:00, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования с акватории Черного моря.

Подразделениями противовоздушной обороны ''Захід'' сбиты три ракеты врага", - говорится в сообщении.

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