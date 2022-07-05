Сбиты три крылатые ракеты, выпущенные рашистами из акватории Черного моря, - Воздушные Силы ВСУ
Подразделения ПВО сбили три крылатых ракеты, выпущенные рашистами из акватории Черного моря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных Сил ВСУ.
"Сегодня, около 20:00, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования с акватории Черного моря.
Подразделениями противовоздушной обороны ''Захід'' сбиты три ракеты врага", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+22 mrSmith
показать весь комментарий05.07.2022 22:24
+14 Анатолий К #427424
показать весь комментарий05.07.2022 22:40
+10 Вячеслав Шатров
показать весь комментарий05.07.2022 22:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не соромтесь, якщо всі!
Резко и бістро...