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Новости Война
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Сбиты три крылатые ракеты, выпущенные рашистами из акватории Черного моря, - Воздушные Силы ВСУ

ракета,ракети

Подразделения ПВО сбили три крылатых ракеты, выпущенные рашистами из акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных Сил ВСУ.

"Сегодня, около 20:00, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования с акватории Черного моря.

Подразделениями противовоздушной обороны ''Захід'' сбиты три ракеты врага", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение, - Генштаб ВСУ

крылатые ракеты (878) ПВО (2701) Черное море (1472) Воздушные силы (2241)


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Топ комментарии
+22
Мабуть таки щось приїхало новеньке, тільки но розпаковане...
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05.07.2022 22:24
+14
та ні, просто не було інструкцій як збивати асфальтом. Дєрмак розмножив інструкції, які видав Боневтік і справа пішла. Елітним асфальтом збивають ракети, а простим з ямами - літаки.
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05.07.2022 22:40
+10
днем было видео распаковки под Днепром
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05.07.2022 22:29
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Мабуть таки щось приїхало новеньке, тільки но розпаковане...
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05.07.2022 22:24 Ответить
наверное.....
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05.07.2022 22:27 Ответить
днем было видео распаковки под Днепром
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05.07.2022 22:29 Ответить
https://censor.net/ua/video_news/3352243/boyiova_robota_zenitnyh_raketnyh_viyisk_povitryanyh_syl_zsu_zbyti_rakety_nad_dniprom_video
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05.07.2022 22:31 Ответить
та ні, просто не було інструкцій як збивати асфальтом. Дєрмак розмножив інструкції, які видав Боневтік і справа пішла. Елітним асфальтом збивають ракети, а простим з ямами - літаки.
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05.07.2022 22:40 Ответить
Збито 3 ракети чи збито всі 3 ракети?
Не соромтесь, якщо всі!
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05.07.2022 22:27 Ответить
В любом случае сбивать вроде стали больше. Это субъективное мнение из Днепра. Скорее всего наше ПВО опыта набралось и усиливают техникой помалу. Но русня последнее время и запускает больше ракет.
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05.07.2022 22:43 Ответить
ні , три таки долетіли...(((
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05.07.2022 22:45 Ответить
Отже на ніч залишилося 17? Хай би вже в вадаплавающіх орків цигарки раптом знайшлися
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05.07.2022 22:33 Ответить
Тем временнем нафть марки Бренд упала более чем на 10 бакинских...
Резко и бістро...
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05.07.2022 22:42 Ответить
Сегодня что-то там норвежцы намутили, что резко цена упала. Сейчас на неделе должна опуститься ниже психологической отметки в 100$ и продолжить падение
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05.07.2022 23:32 Ответить
классная страна Норвегия имея в загашнике триллион долларов - они считают и экономят каждую копейку
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05.07.2022 23:39 Ответить
Какие поставки вооружений пришли по лєнд лизу вам никто ее скажет чуваки...Он парьтесь...
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05.07.2022 22:46 Ответить
Працювала система ППО «Асфальт», головний конструктор Коломойський.
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06.07.2022 06:51 Ответить
 
 