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Новости
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Украина просит Турцию проверить еще три российских судна на наличие ворованного зерна, - Reuters

севастополь

Украина обратилась к Турции с просьбой проверить еще три судна, идущих под флагом России, на наличие у них украденного с оккупированных украинских территорий зерна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В распоряжение Reuters попало неопубликованное ранее письмо Офиса генерального прокурора Украины, датированное 13 июня, где называются три судна – "Михаил Ненашев", "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка", которые, по утверждению украинской стороны, в апреле-мае загрузились зерном в порту оккупированного Севастополя.

Все три судна принадлежат дочерней компании российской "Объединенной судостроительной корпорации", попавшей под западные санкции после полномасштабного вторжения России в Украину.

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Офис генпрокурора просит турецкую сторону получить документальное подтверждение происхождения зерна на судах. Дипломатический источник Турции сообщил Reuters, что сотрудничество Киева и Анкары по происхождению зерна продолжается.

Накануне стало известно, что Турция начала расследование происхождения зерна на судне Zhibek Zholy, которое накануне прибыло в порт Караса из оккупированного российскими войсками Бердянска Запорожской области.

Читайте также: Турция задержала российское судно с зерном из оккупированного Бердянска, - посол Боднар

Автор: 

зерно (1068) россия (95339) Турция (3369)


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До речі: "матрос кОшка", герой російсько-турецької війни є Самійлом КІшкою, українцем, мобілізованим імперією на цю війну, як і тисячі українців нині, мобілізованих імперією на війну проти України.
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05.07.2022 22:59 Ответить
Теж хотіла це написати, що так цинічно українське збіжжя грабують під ім'ям героя-українця. Нескінченна імперська історія...
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05.07.2022 23:18 Ответить
Турции надо разрешить арестовывать украинское зерно в своих портах
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05.07.2022 23:34 Ответить
Турция закрывает глаза на регулярную разгрузку балкера "Финикия" в порту Искендеруна краденого херсонского зерна, которое грузится на балкер в крымском терминале Авлита. При этом в документах происхождения груза нагло указано "Крым, Россия". Балкер включает транспондер посередине моря, когда идет в Турцию, и там же его выключает, когда идет из Турции. А Чавушоглу уже месяц морозится на украинский запрос, и экмек поперёк горла не становится. Так что, это приблизительно как я позавчера арестовал колбасу в своём холодильнике - сегодня осталась только наклейка в мусорном пакете.
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06.07.2022 00:16 Ответить
 
 