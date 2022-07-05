Украина просит Турцию проверить еще три российских судна на наличие ворованного зерна, - Reuters

Украина обратилась к Турции с просьбой проверить еще три судна, идущих под флагом России, на наличие у них украденного с оккупированных украинских территорий зерна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В распоряжение Reuters попало неопубликованное ранее письмо Офиса генерального прокурора Украины, датированное 13 июня, где называются три судна – "Михаил Ненашев", "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка", которые, по утверждению украинской стороны, в апреле-мае загрузились зерном в порту оккупированного Севастополя.

Все три судна принадлежат дочерней компании российской "Объединенной судостроительной корпорации", попавшей под западные санкции после полномасштабного вторжения России в Украину.

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Офис генпрокурора просит турецкую сторону получить документальное подтверждение происхождения зерна на судах. Дипломатический источник Турции сообщил Reuters, что сотрудничество Киева и Анкары по происхождению зерна продолжается.

Накануне стало известно, что Турция начала расследование происхождения зерна на судне Zhibek Zholy, которое накануне прибыло в порт Караса из оккупированного российскими войсками Бердянска Запорожской области.

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