Украина просит Турцию проверить еще три российских судна на наличие ворованного зерна, - Reuters
Украина обратилась к Турции с просьбой проверить еще три судна, идущих под флагом России, на наличие у них украденного с оккупированных украинских территорий зерна.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В распоряжение Reuters попало неопубликованное ранее письмо Офиса генерального прокурора Украины, датированное 13 июня, где называются три судна – "Михаил Ненашев", "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка", которые, по утверждению украинской стороны, в апреле-мае загрузились зерном в порту оккупированного Севастополя.
Все три судна принадлежат дочерней компании российской "Объединенной судостроительной корпорации", попавшей под западные санкции после полномасштабного вторжения России в Украину.
Офис генпрокурора просит турецкую сторону получить документальное подтверждение происхождения зерна на судах. Дипломатический источник Турции сообщил Reuters, что сотрудничество Киева и Анкары по происхождению зерна продолжается.
Накануне стало известно, что Турция начала расследование происхождения зерна на судне Zhibek Zholy, которое накануне прибыло в порт Караса из оккупированного российскими войсками Бердянска Запорожской области.
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