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Новости Война
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Оккупанты выпустили 4 ракеты по территории Хмельницкой области, одну сбила ПВО, - ОВА

хмельнитчина

Российские оккупанты выпустили четыре ракеты по территории Хмельницкой области, одну ракету сбила ПВО. Один человек ранен.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время воздушной тревоги около 19:45 рашисты выпустили четыре ракеты по территории нашей области. Одну ракету сбили наши силы ПВО, обломки упали на территории Шепетовского района. Три других ракеты попали на территорию одной из громад Хмельницкого района", - сообщил глава ОВА.

Он уточнил, что "целью ударов была водонапорная башня, которая полностью обеспечивает водой громаду. В результате взрывов один человек ранен. Жертв нет".

Читайте также: Три прилета ракет в Хмельницком районе, - глава ОВА Гамалий

Автор: 

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То одну то три
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05.07.2022 23:19 Ответить
ось так тре бити росіян https://www.youtube.com/watch?v=rFwyNXd4YHw&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=4 https://www.youtube.com/watch?v=rFwyNXd4YHw&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=4

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05.07.2022 23:28 Ответить
Наближається "маківка" літа. Спека, посуха. В пуйла намітились нові цілі - об'єкти водопостачання. Намагатиметься додати ще один важель тиску - жагу. Пару днів тому цілив в одеський водозабір, але не поцілив.
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05.07.2022 23:39 Ответить
Там насправді була трохи інша ціль, але промовчу...напевне, так треба
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05.07.2022 23:58 Ответить
Таки так🤔🧐😁Молчи,- за умного сойдешь
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06.07.2022 00:15 Ответить
 
 