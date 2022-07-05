Оккупанты выпустили 4 ракеты по территории Хмельницкой области, одну сбила ПВО, - ОВА

Российские оккупанты выпустили четыре ракеты по территории Хмельницкой области, одну ракету сбила ПВО. Один человек ранен.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время воздушной тревоги около 19:45 рашисты выпустили четыре ракеты по территории нашей области. Одну ракету сбили наши силы ПВО, обломки упали на территории Шепетовского района. Три других ракеты попали на территорию одной из громад Хмельницкого района", - сообщил глава ОВА.

Он уточнил, что "целью ударов была водонапорная башня, которая полностью обеспечивает водой громаду. В результате взрывов один человек ранен. Жертв нет".

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