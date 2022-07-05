Война не будет короткой: Россия не изменила своих планов по полному уничтожению Украины, - Данилов

Война не будет короткой, ведь враг не изменил своих планов относительно полного уничтожения Украины.

Об этом сказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Война не будет короткой, враг мощный, коварный и не изменил своих планов по полному уничтожению Украины", - сказал Данилов.

Читайте также: Помощи все еще недостаточно, чтобы у нас был паритет с врагом, - Данилов

По его словам, победа – выход на границы 1991 года, так считают 90% граждан Украины.

"Подавляющее большинство россиян – это сплошной путин, это рабы, постоянно посягающие на нашу историю, наши традиции, чтобы притворяться европейцами для остального мира", - отметил Данилов.

По его словам, окончательной единой антипутинской коалиции на сегодняшний день еще не существует, она только формируется.

Фундаментальные гарантии безопасности для Украины – это членство в НАТО. В настоящее время необходимо заключать двусторонние соглашения о военно-техническом сотрудничестве с нашими партнерами для обеспечения определенных гарантий стабильности в регионе.

Читайте также: Если остановить войну без согласия украинцев, граждане продолжат воевать без власти, - Данилов

Предприятия отечественного ОПК примут участие в совместных с западными партнерами проектах по производству вооружения.

Он подчеркнул, что возрождение Украины – это, прежде всего, идеология, должны быть сформированы новые правила нашего существования. Только от нас зависит, станет ли Украина после победы региональным лидером, это большой упорный труд для развития новой страны.