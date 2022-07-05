Война не будет короткой: Россия не изменила своих планов по полному уничтожению Украины, - Данилов
Война не будет короткой, ведь враг не изменил своих планов относительно полного уничтожения Украины.
Об этом сказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Война не будет короткой, враг мощный, коварный и не изменил своих планов по полному уничтожению Украины", - сказал Данилов.
По его словам, победа – выход на границы 1991 года, так считают 90% граждан Украины.
"Подавляющее большинство россиян – это сплошной путин, это рабы, постоянно посягающие на нашу историю, наши традиции, чтобы притворяться европейцами для остального мира", - отметил Данилов.
По его словам, окончательной единой антипутинской коалиции на сегодняшний день еще не существует, она только формируется.
Фундаментальные гарантии безопасности для Украины – это членство в НАТО. В настоящее время необходимо заключать двусторонние соглашения о военно-техническом сотрудничестве с нашими партнерами для обеспечения определенных гарантий стабильности в регионе.
Предприятия отечественного ОПК примут участие в совместных с западными партнерами проектах по производству вооружения.
Он подчеркнул, что возрождение Украины – это, прежде всего, идеология, должны быть сформированы новые правила нашего существования. Только от нас зависит, станет ли Украина после победы региональным лидером, это большой упорный труд для развития новой страны.
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2. китай багато не купить, тим більше, що вони рашистам не платять (труба побудована за китайський рахунок в кредит), ну а індія - див пункт 1. там і так дисконт 35 дол за барель, а з падінням цін рашисти взагалі нічого не зароблятимуть на індії.
Віра! Мова! Армія!
А війна закінчиться коли рашка почне розвалюватися економічно, коли не те що танки заряджати а жерти буде нічого. Тут головне слідкувати світу щоб Китай не підживлював рашистов.
Иначе Штаты столетиями будут работать только на ленд-лиз для жертв агрессии Параши.
А им что, больше заняться нечем?
Дайте сперва порадоваться, а там как будет.
просто нэ звэртайтэ увагы,то дела любовные..
Прямо Цусима для быдла путлера...
Большой кусок всегда в горле застрянет...