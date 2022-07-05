РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10804 посетителя онлайн
Новости Война
16 565 78

Война не будет короткой: Россия не изменила своих планов по полному уничтожению Украины, - Данилов

данілов

Война не будет короткой, ведь враг не изменил своих планов относительно полного уничтожения Украины.

Об этом сказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Война не будет короткой, враг мощный, коварный и не изменил своих планов по полному уничтожению Украины", - сказал Данилов.

Читайте также: Помощи все еще недостаточно, чтобы у нас был паритет с врагом, - Данилов

По его словам, победа – выход на границы 1991 года, так считают 90% граждан Украины.

"Подавляющее большинство россиян – это сплошной путин, это рабы, постоянно посягающие на нашу историю, наши традиции, чтобы притворяться европейцами для остального мира", - отметил Данилов.

По его словам, окончательной единой антипутинской коалиции на сегодняшний день еще не существует, она только формируется.

Фундаментальные гарантии безопасности для Украины – это членство в НАТО. В настоящее время необходимо заключать двусторонние соглашения о военно-техническом сотрудничестве с нашими партнерами для обеспечения определенных гарантий стабильности в регионе.

Читайте также: Если остановить войну без согласия украинцев, граждане продолжат воевать без власти, - Данилов

Предприятия отечественного ОПК примут участие в совместных с западными партнерами проектах по производству вооружения.

Он подчеркнул, что возрождение Украины – это, прежде всего, идеология, должны быть сформированы новые правила нашего существования. Только от нас зависит, станет ли Украина после победы региональным лидером, это большой упорный труд для развития новой страны.

Автор: 

Данилов (1066) россия (95339)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
Скоро видадуть, мабуть, свій головний меседж -
Віра! Мова! Армія!
показать весь комментарий
05.07.2022 23:42
+19
вангую- як тільки орки вийдуть на адмін кордони донецької та луганської областей то зразу ж почнуться переговори з зеленими
показать весь комментарий
05.07.2022 23:20
+19
Ніфіга собі, мені перший раз ні до чого придертися
показать весь комментарий
05.07.2022 23:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вангую- як тільки орки вийдуть на адмін кордони донецької та луганської областей то зразу ж почнуться переговори з зеленими
показать весь комментарий
05.07.2022 23:20 Ответить
Ніт.
показать весь комментарий
05.07.2022 23:29 Ответить
вопрос сегодня в том, как быстро они выйдут на эти админграницы?
показать весь комментарий
05.07.2022 23:33 Ответить
А як тільки не вийдуть, то що вангуєте?
показать весь комментарий
05.07.2022 23:33 Ответить
Я це саме кажу вже пару тижнів. Все до цього йде.
показать весь комментарий
05.07.2022 23:43 Ответить
Так і буде. Зеленський підпише якийсь договорняк з ******, а ***** буде рік-два готуватись до нового нападу набагато більш продуманішого
показать весь комментарий
05.07.2022 23:44 Ответить
За рахунок яких ресурсів?
показать весь комментарий
06.07.2022 00:01 Ответить
Тільки Європа і тільки за енергоносії сплачує мордору майже 1 мільярд доларів на ДОБУ.
показать весь комментарий
06.07.2022 00:14 Ответить
Вже не сплачує,старі часи тю тю,диверсифікація на повну!!! LNG USA, Норвегія, вже Казахстан підтвердив що покриє ЄС в повний спектр своїм газом!так що все буде ок
показать весь комментарий
06.07.2022 01:01 Ответить
За минулий місяць тільки на газі вони отримали 45 мільярдів.
показать весь комментарий
06.07.2022 00:39 Ответить
ну так це виручка. а прибуток там мізерний. газпром, кажуть, банкрот.
показать весь комментарий
06.07.2022 07:19 Ответить
Ви газпромівських грошей не рахуйте та нехай нас більше бентежить банкрутство наших, украінських підприємств. А ті реальні прибутки, котрі отримує московський улус від продажу енергоносіів, йдуть реально на підтримку війська андрофагів. Решта йде на соціалку тощо.
показать весь комментарий
06.07.2022 09:58 Ответить
китай, индия
показать весь комментарий
06.07.2022 02:18 Ответить
1. казахстан, венесуела, саудівська аравія наростять видобуток і ціни впадуть
2. китай багато не купить, тим більше, що вони рашистам не платять (труба побудована за китайський рахунок в кредит), ну а індія - див пункт 1. там і так дисконт 35 дол за барель, а з падінням цін рашисти взагалі нічого не зароблятимуть на індії.
показать весь комментарий
06.07.2022 07:22 Ответить
Данилов , статейки пишешь , НЕХРЕН ДЕЛАТЬ ??? Тогда ИДИ НА ФРОНТ - в пехоту рядовым ( ты же в армии НЕ СЛУЖИЛ ) .
показать весь комментарий
06.07.2022 01:14 Ответить
и зеклоун тут же согласится на минск 3, причем скорее всего это будет раньше, после сдачи донецкой области
показать весь комментарий
06.07.2022 02:16 Ответить
Ніфіга собі, мені перший раз ні до чого придертися
показать весь комментарий
05.07.2022 23:21 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
05.07.2022 23:30 Ответить
Скоро видадуть, мабуть, свій головний меседж -
Віра! Мова! Армія!
показать весь комментарий
05.07.2022 23:42 Ответить
Цей завжди такий був. Нещодавно якісь "тертя" в ОПі були, ледь його не позбулися, то він якусь дурню почав нести в дусі ОПи. Відчувався фальш. Але минулось, все знов повернулося на круги своя.
показать весь комментарий
05.07.2022 23:54 Ответить
Война с Куйлом закончится только тогда, когда Куйло сдохнет, а вместо Параши останутся радиоактивные развалины. Т.е. тогда, когда Штаты наконец поймут, что другого выхода нет.
показать весь комментарий
05.07.2022 23:24 Ответить
Не пишіть маячню. Ніхто не почне ядерну війну.
А війна закінчиться коли рашка почне розвалюватися економічно, коли не те що танки заряджати а жерти буде нічого. Тут головне слідкувати світу щоб Китай не підживлював рашистов.
показать весь комментарий
05.07.2022 23:32 Ответить
Японцы тоже, как и ты сдуру думали. Как раз до 6 августа 1945 года.
показать весь комментарий
05.07.2022 23:40 Ответить
Ситуація трохи навпаки.... проти рашки ленд-ліз а як показує історія війну виграють ті кому ленд-ліз допомогає.
показать весь комментарий
06.07.2022 00:58 Ответить
Насчёт ленд-лиза всё правильно, но Параша должна быть уничтожена вместе со всем её населением. Не хочешь с применением термоядерных боеголовок- подскажи другой способ. Меня любой устроит, но только чтобы все 140 млн всё.
Иначе Штаты столетиями будут работать только на ленд-лиз для жертв агрессии Параши.
А им что, больше заняться нечем?
показать весь комментарий
06.07.2022 08:33 Ответить
Війна закінчиться, коли рашка почне развалюватись і жерти їм буде нічого... А ми зі шматів колишньої рашки не зможемо репарації-контрибуції отримати!
показать весь комментарий
06.07.2022 00:00 Ответить
Я про те, що цю "жабу" треба "варити" під пильним контролем, щоб не встигла розвалитися до сплати репарацій і контрибуцій. Виплатить - хай розвалюється.
показать весь комментарий
06.07.2022 00:07 Ответить
Встигнемо. Забере Україна нафто газову отрасль й компенсувати усе, засрашка не треба.
показать весь комментарий
06.07.2022 00:56 Ответить
До закінченні їжі в кацапів ще далеко - тільки українського зерна понад 500 000 тон вкрали. Років 3-4 їм голодомор точно не загрожує
показать весь комментарий
06.07.2022 08:25 Ответить
У руськіх новий союзник з'явився - Індія
показать весь комментарий
06.07.2022 08:22 Ответить
Вам не терпеться померти від променевоі хвороби, чи як?
показать весь комментарий
06.07.2022 10:02 Ответить
Только после Куйла и всех парашников.
Дайте сперва порадоваться, а там как будет.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:42 Ответить
Ще одна Ванга вискочила?
показать весь комментарий
05.07.2022 23:24 Ответить
Точно, когда нет никакой конкретной работы, обязанностей и ответственности за их выполнение, начинаются очередная болтовня о планах рашки-бункерного, идеологии, перспективах вхождения в НАТО, каких то договорах-гарантиях-обещаниях и подобной лабуде, главное торговать лицом в эфире и упрочнять свою узнаваемость, ведь такие захватывающие перспективы Большого восстановления страны
показать весь комментарий
05.07.2022 23:32 Ответить
Переодягнися у біле,й війна закінчиться.
показать весь комментарий
05.07.2022 23:30 Ответить
У біле перевдягне Україна кацапів котрі лізуть.... тих що не згорять й тих що собаки не з'їдять.
показать весь комментарий
05.07.2022 23:34 Ответить
Краще у сміттєві мішки чорні
показать весь комментарий
06.07.2022 00:41 Ответить
О, вже ворог потужний та підступний, різко змінили риторику, правда віри до керівництва більше не залишилось, суцільні ігри та іпсо.
показать весь комментарий
05.07.2022 23:30 Ответить
а люська обдрестович казала що до кінця травня...****** зелені
показать весь комментарий
05.07.2022 23:32 Ответить
Тож люська.... скабєєва у штанях.
показать весь комментарий
05.07.2022 23:35 Ответить
та люсинда просто кадрит фейгина в прямом эфире пятый месяц...
просто нэ звэртайтэ увагы,то дела любовные..
показать весь комментарий
05.07.2022 23:37 Ответить
мож батальони бужансого и дубинского,усиленные безуглой,на мокшан натравить?
показать весь комментарий
05.07.2022 23:34 Ответить
Ізраіль завжди розробляв план швидкої війни, з превентивними ударами, зброєю стримуівання, перенесення війни на територію ворога - розуміючи що на довгу не вистачить ресурсу. Україні яка кратно поступається ворогу ресурсу вистачить? Навряд. Навіть вийшовши на кордони 1991 на голови українцям летітимуть сотні ракет.
показать весь комментарий
05.07.2022 23:36 Ответить
Если мы выйдем на границы 1991 (с Крымом), России уже будет не до ракет. Потому что в процессе возврата Крыма желание пропадёт.
показать весь комментарий
06.07.2022 04:19 Ответить
Проблемы, потому, что все бояться - и союзники и Зе. За все время войны один раз случайно стрельнули , кажется из рогатки. Главная глупость этой войны - ее односторонность. Раша пугает и уничтожает мирное население тысячами , стреляет с территории России. Нельзя выиграть в драке не отвечая на удары. Это война и к сожалению в России просто обязан быть свой Мариуполь , свой Дрезден ( во 2 МВ в Дрездене погибло населения больше чем в Хиросиме и Нагасаки - за один авианалет). Ничего другого ещё не придумали - война - это ,: око за око,, Жертв россиян должно быть( гражданских) десятки тысяч- тогда закончится война и все союзники это понимают. Можно сделать и сотни тысяч жертв в России - быстрее станут людьми. На каждый снаряд из России нужно отвечать. ОТВЕЧАТЬ.
показать весь комментарий
06.07.2022 08:02 Ответить
Толпа рашин *********,,,
показать весь комментарий
05.07.2022 23:38 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2022 23:38 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2022 23:42 Ответить
А зараз кінця війни не хоче Зеленський.
показать весь комментарий
05.07.2022 23:58 Ответить
Оманские деньги надо отрабатывать, хозяин очень недоволин
показать весь комментарий
06.07.2022 08:00 Ответить
Таке враження що Данілов сплагіатив промову зі сьогоднішнього відео Віталія Портнікова. Шкода , що раніше цього не робили, можна було б уникнути багатьох помилок. У
показать весь комментарий
05.07.2022 23:40 Ответить
Це яких наприклад? Чи то в тебе просто гази?
показать весь комментарий
06.07.2022 00:35 Ответить
Поки є ким стріляти і є чим стріляти, тупін буде це робити
показать весь комментарий
05.07.2022 23:47 Ответить
Якщо не виробляти ракет з радіусом дії 100-1000 км, то війна може взагалі не закінчуватися, який резон.
показать весь комментарий
05.07.2022 23:50 Ответить
Заходу це якраз і підходить
показать весь комментарий
06.07.2022 00:48 Ответить
Яка несподіванка!
показать весь комментарий
06.07.2022 00:00 Ответить
Навіщо мордору закінчувати війну, якщо у стратегічному баченні немає встановлення ні ракетної переваги, ні навіть паритету. Клоуни виконують програму Шваба-Кіссінджера.
показать весь комментарий
06.07.2022 00:04 Ответить
Владі вже треба зрозуміти і перестати чмиритись між собою. Якщо, не дай Бог, Україна паде, їм свіздец буде.
показать весь комментарий
06.07.2022 00:06 Ответить
Всім.
показать весь комментарий
06.07.2022 00:17 Ответить
Это нам пи*дец , колуарские за бугром будут.
показать весь комментарий
06.07.2022 00:20 Ответить
І нам тоже.
показать весь комментарий
06.07.2022 00:23 Ответить
Амеры еще в феврале об этом говорили... Шо-та зебилы тока сейчас раздупляться стали. Тормоза какие-то.
показать весь комментарий
06.07.2022 00:41 Ответить
Амеры также и о нападении заблаговременно сообщали. Зебилы ща грят , мол все знали , трындят, мол, не хотели нагнетать нервозность в обществе. Зачем тогда они сейчас нагнетают нервозность насчет затяжной войны?
показать весь комментарий
06.07.2022 00:48 Ответить
"Из тоннеля вышел поезд"
показать весь комментарий
06.07.2022 01:00 Ответить
За шашлики він вже не агітує? Ну то добре, хоч так.
показать весь комментарий
06.07.2022 01:07 Ответить
Война будет долгой. Теперь она еще стала настоящей. Какой в мире не было со времен Вьетнама. 30 лет бодались. Пришло время выяснить кто крепче, русские или украинцы.
показать весь комментарий
06.07.2022 02:53 Ответить
И региональный лидер, и границы 1991 года.,и 90%. Бред.
показать весь комментарий
06.07.2022 05:12 Ответить
Насправді все буде простіше, лохторат зеленого клована, наслухавшись абдрістовіча та прочої швалі, повірив, що війна от-от закінчиться і скоро наші ЗСУ будуть громити ворога, ось ця пігулка починає здуватись, дуже скоро лохторат буде вимагати від зеленого клована сісти за стіл переговорів і він обов'язково це зробить, бо у нього в голові не інтереси України, а вибори та розпил бабла, яке планують дати на відновлення України. До речі, саме тому почались постійні нападки на Залужного, щоб потів всю провину зкинути на нього, це стандарнта тактика зеленої погані.
показать весь комментарий
06.07.2022 05:48 Ответить
захід не дасть бабло без перемоги. це як давати в борг банкроту-алкашу, який каже що більше не п'є
показать весь комментарий
06.07.2022 09:36 Ответить
Трупы возят уже на Петропавловск-Камчатский...10 тысч км...сама дарагая...
Прямо Цусима для быдла путлера...
показать весь комментарий
06.07.2022 06:11 Ответить
Крысы мавзолейные скорее всего не знают древне-китайскую мудрость...
Большой кусок всегда в горле застрянет...
показать весь комментарий
06.07.2022 08:05 Ответить
Як помінялися "зелені" і їм не соромно, співають разом з народом і западними країнами, як буцім-то не було шашликів, не було все в дороги і звинувачень "Заходу" в брехні про напад. Виявляється кацапи розраховують на довгу війну, аж до знищення українців.
показать весь комментарий
06.07.2022 09:07 Ответить
Все понятно. Война будет до тех пор пока не сожжем все танки параши. И пока не закончаться ракеты. Танков у них десятки тысяч и ракет тоже. Лет на пять хватит....
показать весь комментарий
06.07.2022 10:34 Ответить
пустозвон хреновий.Вичистіть РНБО від цих словоблудів і введіть до йього складу Військових!В першу чергу генерала Кривоноса!
показать весь комментарий
06.07.2022 10:57 Ответить
 
 