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Новости Война
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За сутки украинская авиация уничтожила 2 склада боеприпасов, 2 опорных пункта, 20 единиц техники рашистов, - Воздушные силы ВСУ

літак

5 июля бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили два полевых склада боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов, до двадцати единиц техники и живую силу врага.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

За сутки противовоздушная оборона уничтожила 9 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

"В 4 утра шесть из семи ракет уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Схід" на Днепропетровщине.

Около 20:00 в бой вступило воздушное командование "Захід" Воздушных сил. Сбиты три крылатые ракеты врага. Их уничтожили расчеты зенитного ракетного подразделения и переносного зенитно-ракетного комплекса, еще одну крылатую ракету ликвидировал пилот украинского истребителя", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Боевая работа зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ. Сбиты ракеты над Днепр. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2820) Воздушные силы (2241)


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Топ комментарии
+19


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06.07.2022 00:00
+12
Щира подяка штурмовикам Повітряних Сил Збройних Сил України 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
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06.07.2022 00:04
+9
Прогрес нереальний. Просто супер молодці! Скоріше б нашим асам новенькі Ф-16
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05.07.2022 23:57
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Рєби це основне
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05.07.2022 23:49 Ответить
Нашим би льотчикам ще і літаки *******, як у США, кацапам швидко прийшов би бабусін пеніс.
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05.07.2022 23:53 Ответить
Прогрес нереальний. Просто супер молодці! Скоріше б нашим асам новенькі Ф-16
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05.07.2022 23:57 Ответить
Разрешите присоединится к грезам?) Нам бы F-22 ... на салат).
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06.07.2022 00:05 Ответить
Ага, самый дорогой, его цена 146 млн. Баксов. Всего их выпущено всего около 200 штук...
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06.07.2022 10:29 Ответить
Авіація це сила.Просто в нас її мало.Було би з 300-400 бойових винищувачів і москалі би навіть не напали.
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05.07.2022 23:58 Ответить
Проти північнокорейських танків у авіації - жодних шансів. )))

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06.07.2022 00:14 Ответить
Интересно, у этого танка ствол статичный или может менять форму?
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06.07.2022 01:02 Ответить


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06.07.2022 00:00 Ответить
Щира подяка штурмовикам Повітряних Сил Збройних Сил України 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
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06.07.2022 00:04 Ответить
Молодці. Подяка.👍👍👍
Особливо командуванню за особисту участь. В бій вступило повітряне командування "Захід" Повітряних Сил. Джерело:
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06.07.2022 00:10 Ответить
Пилот что сбивает ракету в Present Continuous ?
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06.07.2022 02:40 Ответить
Слава ЗСУ! Український тризуб здолає двоголову курицю!
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06.07.2022 06:46 Ответить
 
 