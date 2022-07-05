За сутки украинская авиация уничтожила 2 склада боеприпасов, 2 опорных пункта, 20 единиц техники рашистов, - Воздушные силы ВСУ

5 июля бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили два полевых склада боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов, до двадцати единиц техники и живую силу врага.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

За сутки противовоздушная оборона уничтожила 9 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

"В 4 утра шесть из семи ракет уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Схід" на Днепропетровщине.

Около 20:00 в бой вступило воздушное командование "Захід" Воздушных сил. Сбиты три крылатые ракеты врага. Их уничтожили расчеты зенитного ракетного подразделения и переносного зенитно-ракетного комплекса, еще одну крылатую ракету ликвидировал пилот украинского истребителя", - говорится в сообщении.

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