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Новости Война
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Эрдоган об открытии зерновых коридоров: Мы постараемся добиться результата за 7-10 дней, интенсифицировав наши переговоры

ердоган

Турция намерена интенсифицировать переговорный процесс по открытию коридоров для вывоза зерна из Украины по Черному морю и достичь результата в течение 7-10 дней.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на пресс-конференции по результатам встречи с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы постараемся добиться результата в течение недели – 10 дней, интенсифицировав наши переговоры", – сказал президент Турции.

По его словам, Анкара стремится быть посредником для скорейшего решения вопроса под эгидой ООН.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина просит Турцию проверить еще три российских судна на наличие ворованного зерна, - Reuters

"Черноморский зерновой коридор имеет особенно большое значение. Важные подходы со стороны обоих лидеров: и господина Путина, и господина Зеленского. Мы продолжаем наши переговоры", – сказал Эрдоган.

Зеленский (20202) зерно (1068) путин (31201) Эрдоган (892) Черное море (1472)


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Топ комментарии
+8
Який ще пан ? *****- пан?
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06.07.2022 00:40
+7
Туреччина непослідовна країна - допомагає нам "байрактарами", але скуповує вкрадене агресором у нас зерно...
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06.07.2022 00:21
+5
чувак на прикупе...
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06.07.2022 00:14
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Правила форума Совет форумчан
Знаєм ми цю егіду ООН, яка враховує інтереси параші.
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06.07.2022 00:13 Ответить
вивоз зерна на експорт - наші інтереси. параша якраз хоче аби ми не експортували. ферштейн?
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06.07.2022 01:49 Ответить
чувак на прикупе...
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06.07.2022 00:14 Ответить
Туреччина непослідовна країна - допомагає нам "байрактарами", але скуповує вкрадене агресором у нас зерно...
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06.07.2022 00:21 Ответить
Где именно и кто именно пишет?
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06.07.2022 00:56 Ответить
этот мудак уже второй день пишет одно и то же в новостях подобной этой. в бан его
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06.07.2022 01:11 Ответить
слухай новозареєстрований: вся операційна діяльність на окупованих територіях не є законною, поки її як законну признає уряд України (через свої розпорядження згідно постанов ВР). бо будь-яка торгова операція повинна реєструватися в податкових органах. москальні серед можливих покупців не може бути в принципі, бо вони не зареєстровані як законні покупці на території. ну й багато інших нюансів. за рублі? і який український банк проведе ту трансакцію?
вобшим - бред полний
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06.07.2022 01:39 Ответить
Туреччина ні в якому разі не збирається ставати міжнародним скупником краденого. Перші судна з зерном вивантажились в приватному турецькому порті, який належить рашці. До того спочатку ці судна заходили в рашкопорти, імітуючи завантаження збіжжям там. Це могло і не бути імітацією, тому що там рашка могла поміняти своє зерно на українське, а українське відправити на внутрішні потреби. Зараз влада Туреччини співпрацює разом з владою України по цьому питанню, тому що судна ідуть напряму з Бердянська. До чого вони разом допрацюються, невідомо. Але все залежить від волі і компетенцій української сторони. Не треба в своїх бідах звинувачувати ще й Туреччину, бо це буде недалекоглядно. Цю історію ще не завершено.
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06.07.2022 01:01 Ответить
брити взялись робити ДНК походження зерна,
а крім того є ще тисяча і один метод зьясування місця походження рослини, наприклад, ізотопний
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06.07.2022 02:43 Ответить
Байратари в Україну постачає приватна фірма в Туреччині, причому Україна зробила їм дуже хорошу рекламу, а Ердоган хоче купити зерно з 25-відсотковою знижкою, оскільки ліра в нього вже впала нижче за плінтус.
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06.07.2022 01:54 Ответить
Сельчук Байрактар - турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании «Baykar Makina», зять президента Турции, женат на дочери президента Турции Сумейи.

Ну чисто так совпало
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06.07.2022 04:02 Ответить
Почему Параша (пока) не обстреливает порт Южный, а пытается обстреливать Одессу и Черноморск (последний прямо сегодня) не говоря уже о Николаеве? Эрдоган ответ знает, но молчит. И я знаю, почему так, поэтому Эрдоган идёт со своими "коридорами" в правильном направлении:
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06.07.2022 00:23 Ответить
Иди в жпу со своим Путиным, коридорами и прочим дерьмом.
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06.07.2022 00:30 Ответить
ось така куйня, малята.........
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06.07.2022 00:34 Ответить
Мутанти,блін
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06.07.2022 00:41 Ответить
Орки.
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06.07.2022 00:52 Ответить
Остальных пропили?
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06.07.2022 01:01 Ответить
Ээм... Стесняюсь спросить, это как? Рожали все 4 по отдельности какую-нибудь часть тела, а потом сшили до купы?
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06.07.2022 07:51 Ответить
Похоже, что оркобабы больше не нарожают.
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06.07.2022 09:40 Ответить
Який ще пан ? *****- пан?
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06.07.2022 00:40 Ответить
новый миротворец Лукашенко? старый сломался, видимо. не связывался бы султан с Хйлом - вони уж больно много. хотя может кому-то нравится.
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06.07.2022 01:44 Ответить
якщо ердогану (не без вигоди власної хай) вдасться налагодити вільний вивіз зерна навіть з оглядом кацапами десь далеко від нашої території в морі, то слід погоджуватись.
я розумію москальню: вони бояться, що сухогрузи можуть перевозити танки і іншу допомогу морем. Ну то хай зерновози йдуть пусті, або вивантажуються десь в Румунії-Болгарії. А в Одесу, Південний - пусті.
Інакше сільському господарству - гаплик.
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06.07.2022 01:46 Ответить
ну, тогда придется продавать готовый продукт, дороже, а не гонять составы почем зря. а если хотят как раньше - кацапский флот должен (исключительно в качестве жеста доброй воли) опуститься к крейсеру, внезапно. там много не надо при большом желании. и никто даже не поймет кто это был. и все решится.
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06.07.2022 01:54 Ответить
вірно !
зерно в переробку - окремо борошно, а дерть худобі і виробляти якісні мясні продукти
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06.07.2022 02:46 Ответить
Які ще там два лідери?
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06.07.2022 02:24 Ответить
Эрдоганыч...отпусти арестованное зерно..путлер по хорошему просить...
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06.07.2022 09:23 Ответить
Зерно отдавать нельзя. Орки уже палят поля с урожаем. Для общемирового хаоса они не пожалеют и ракет для Украинских полей.
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06.07.2022 10:46 Ответить
 
 