Эрдоган об открытии зерновых коридоров: Мы постараемся добиться результата за 7-10 дней, интенсифицировав наши переговоры
Турция намерена интенсифицировать переговорный процесс по открытию коридоров для вывоза зерна из Украины по Черному морю и достичь результата в течение 7-10 дней.
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на пресс-конференции по результатам встречи с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы постараемся добиться результата в течение недели – 10 дней, интенсифицировав наши переговоры", – сказал президент Турции.
По его словам, Анкара стремится быть посредником для скорейшего решения вопроса под эгидой ООН.
"Черноморский зерновой коридор имеет особенно большое значение. Важные подходы со стороны обоих лидеров: и господина Путина, и господина Зеленского. Мы продолжаем наши переговоры", – сказал Эрдоган.
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вобшим - бред полний
а крім того є ще тисяча і один метод зьясування місця походження рослини, наприклад, ізотопний
Ну чисто так совпало
миротворецЛукашенко? старый сломался, видимо. не связывался бы султан с Хйлом - вони уж больно много. хотя может кому-то нравится.
я розумію москальню: вони бояться, що сухогрузи можуть перевозити танки і іншу допомогу морем. Ну то хай зерновози йдуть пусті, або вивантажуються десь в Румунії-Болгарії. А в Одесу, Південний - пусті.
Інакше сільському господарству - гаплик.
зерно в переробку - окремо борошно, а дерть худобі і виробляти якісні мясні продукти