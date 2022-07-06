Эрдоган об открытии зерновых коридоров: Мы постараемся добиться результата за 7-10 дней, интенсифицировав наши переговоры

Турция намерена интенсифицировать переговорный процесс по открытию коридоров для вывоза зерна из Украины по Черному морю и достичь результата в течение 7-10 дней.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на пресс-конференции по результатам встречи с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы постараемся добиться результата в течение недели – 10 дней, интенсифицировав наши переговоры", – сказал президент Турции.

По его словам, Анкара стремится быть посредником для скорейшего решения вопроса под эгидой ООН.

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"Черноморский зерновой коридор имеет особенно большое значение. Важные подходы со стороны обоих лидеров: и господина Путина, и господина Зеленского. Мы продолжаем наши переговоры", – сказал Эрдоган.