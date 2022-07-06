РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9107 посетителей онлайн
Новости Война
3 923 10

США поднимут вопросы войны РФ в Украине на встрече G20 в Индонезии, - Госдеп

блінкен

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на встрече G20 на этой неделе в Индонезии будет лично говорить с международными партнерами о реагировании на вызовы, связанные с войной РФ в Украине, в том числе в контексте продовольственной безопасности.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепа, распространенном во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Госсекретарь Блинкен отправится на Бали, Индонезия, где примет участие во встрече министров иностранных дел G20, где он подтвердит нашу настроенность работать с международными партнерами для противостояния глобальным вызовам, включая продовольственную и энергетическую безопасность, а также угрозу для международного порядка от продолжающейся войны против Украины", - отметили в американском ведомстве.

Также читайте: Комитет Сената США принял резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма

Отмечается также, что глава Госдепартамента США проведет ряд двусторонних встреч в кулуарах министерского заседания Бали.

Автор: 

G20 (299) Госдепартамент США (1818) США (26368) Блинкен (936)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
По результатам опроса среди россиян "отправитесь ли вы воевать в Украину?", каждый 300-й россиянец не хочет воевать в Украине, каждый 200-й россиянец не смог ответить на вопрос.
показать весь комментарий
06.07.2022 01:07
+4
опросили 500 человек

на днях прочитав пост росіянина (хорошего русского ) про його візит з-за кордону у Москву, в якій він не був з 24.02.2022.
росіянин сам в шоці - не те що про війну, про спецоперацію вже ніхто не патякає, лише певні телеканали в пятимінутки ненавісті.
його враження - масквічі, да і всі кацапи, схоже, відростили собі такі собі хітінові скорлупки і в них живуть та пересуваються як жуки, намагаючись якмога менше висовувати кінцівки щоб залишитись неушкодженими

є таке кіно "нікто не хотел умірать"
показать весь комментарий
06.07.2022 01:23
+1
якщо ***** приїде, то для Г20 треба буде робити стіл розміром з футбольне поле
показать весь комментарий
06.07.2022 02:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По результатам опроса среди россиян "отправитесь ли вы воевать в Украину?", каждый 300-й россиянец не хочет воевать в Украине, каждый 200-й россиянец не смог ответить на вопрос.
показать весь комментарий
06.07.2022 01:07 Ответить
опросили 500 человек

на днях прочитав пост росіянина (хорошего русского ) про його візит з-за кордону у Москву, в якій він не був з 24.02.2022.
росіянин сам в шоці - не те що про війну, про спецоперацію вже ніхто не патякає, лише певні телеканали в пятимінутки ненавісті.
його враження - масквічі, да і всі кацапи, схоже, відростили собі такі собі хітінові скорлупки і в них живуть та пересуваються як жуки, намагаючись якмога менше висовувати кінцівки щоб залишитись неушкодженими

є таке кіно "нікто не хотел умірать"
показать весь комментарий
06.07.2022 01:23 Ответить
Та де там. По парашинських і навіть по бульбарашмнських каналах говорять як оркінська армія папає ЗСУ. Навіть не ЗСУ, нацистів. А про луганську обл. то взагалі, героями зробили.
Пропаганда куярить.
показать весь комментарий
06.07.2022 01:29 Ответить
спецоперация за три дня до выполнения всех задач (=на годы), мобилизация економики, а потом и мобилиация родных и близких вряд ли прибавят энтузиазма сколько б соловей не метал помет из ящика
показать весь комментарий
06.07.2022 02:32 Ответить
Та як гавкали,так і гавкають.Особливо звізда,нтв.Наших воїнів називають лише бандерівцями і нацистами.А пропаганда на дуже обмежених людей.Десь міст відремонтували і таким бравурним голососомб диктор про гуманітарну підтримку днр-лнр.А в кадрі ешелон з військовою технікою.
показать весь комментарий
06.07.2022 06:42 Ответить
Оце буде сюрприз для пукіна, якщо ця тварюка туди припреться.
показать весь комментарий
06.07.2022 01:50 Ответить
якщо ***** приїде, то для Г20 треба буде робити стіл розміром з футбольне поле
показать весь комментарий
06.07.2022 02:37 Ответить
відстань між сєдоками метрів з десять - жодна глиста не перескочить !
показать весь комментарий
06.07.2022 02:39 Ответить
Путлер паталогический трус...,в Индонезии его сожрут не подавившись...Особенно Борис Джонсон...
показать весь комментарий
06.07.2022 09:26 Ответить
 
 