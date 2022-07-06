США поднимут вопросы войны РФ в Украине на встрече G20 в Индонезии, - Госдеп
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на встрече G20 на этой неделе в Индонезии будет лично говорить с международными партнерами о реагировании на вызовы, связанные с войной РФ в Украине, в том числе в контексте продовольственной безопасности.
Об этом говорится в официальном сообщении Госдепа, распространенном во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Госсекретарь Блинкен отправится на Бали, Индонезия, где примет участие во встрече министров иностранных дел G20, где он подтвердит нашу настроенность работать с международными партнерами для противостояния глобальным вызовам, включая продовольственную и энергетическую безопасность, а также угрозу для международного порядка от продолжающейся войны против Украины", - отметили в американском ведомстве.
Отмечается также, что глава Госдепартамента США проведет ряд двусторонних встреч в кулуарах министерского заседания Бали.
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на днях прочитав пост росіянина (хорошего русского ) про його візит з-за кордону у Москву, в якій він не був з 24.02.2022.
росіянин сам в шоці - не те що про війну, про спецоперацію вже ніхто не патякає, лише певні телеканали в пятимінутки ненавісті.
його враження - масквічі, да і всі кацапи, схоже, відростили собі такі собі хітінові скорлупки і в них живуть та пересуваються як жуки, намагаючись якмога менше висовувати кінцівки щоб залишитись неушкодженими
є таке кіно "нікто не хотел умірать"
Пропаганда куярить.
за три днядо выполнения всех задач (=на годы), мобилизация економики, а потом и мобилиация родных и близких вряд ли прибавят энтузиазма сколько б соловей не метал помет из ящика