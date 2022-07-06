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Новости Война
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Восстановление Украины – это долгий путь, но он должен начинаться уже сейчас, – генсек ООН Гутерриш

гутерріш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что восстановление Украины должно начинаться уже сейчас, хотя оно займет немало времени.

Об этом он заявил в видеообращении к участникам Международной конференции по восстановлению Украины, которая проходила в Швейцарии 4-5 июля, передает Цензор.НЕТ.

"Русская война в Украине унесла тысячи жизней и насильно переселила миллионы людей. Миллионы украинцев потеряли средства к существованию, и 90 процентов из них рискуют оказаться в нищете", — сказал он, отметив, что для восстановления разрушенных домов, школ, больниц и других важнейших объектов инфраструктуры потребуются годы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН рассчитывает на достижение соглашения по поставкам зерна из Украины и удобрений из РФ, - Гутерриш

По его словам, в сотрудничестве с украинским правительством и более чем 300 местными партнерами, представляющими гражданское общество и международные неправительственные организации, ООН оказывает жизненно необходимую помощь почти 9 млн человек.

ООН также работает с украинским правительством по устранению "коварной угрозы от неразорванных снарядов, наземных мин и кассетных боеприпасов", а также "готовит почву для восстановления и ремонта важнейших объектов инфраструктуры", сказал Гуттереш.

"Это долгий путь — но он должен начинаться уже сейчас", — подчеркнул он, призвав мир "поддержать народ Украины в эти пасмурные дни и провести восстановление".

ООН (4157) Гутерриш Антониу (334) восстановление (210)


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Топ комментарии
+6
Гутиерыч, ложись спать. Утром расскажешь.
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06.07.2022 01:30
+4
тільки відбудовувати Україну, людям будинки відбудувати, а не олігарахам їх імперії відбудовувати, вони багаті можуть і за свій рахунок відбудуватися, враховуючи що ця вся біда не без їх участі, це цілком справедливо. Хто проросійські партії годував? хто зараз харошіх русскіх під будь-яким соусом пхає, хто прилаштував проросійських пропагнадонів, хто закони пише для себе і не зважає яку шкоду це приносить людям і країні, хто краде, хто сере корупціонерами і невігласами на всіх ключових посадах, хто загальмував наш розвиток і звів на нівець всі спроби реформувати суд і не тільки суд?
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06.07.2022 01:49
+3
Та куда там йому спати якщо він в США. Лише вечір наступає.
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06.07.2022 01:32
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Гутиерыч, ложись спать. Утром расскажешь.
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06.07.2022 01:30 Ответить
Та куда там йому спати якщо він в США. Лише вечір наступає.
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06.07.2022 01:32 Ответить
Дивно, що про зерно не написали. Чи Гутерріш не згадував?
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06.07.2022 01:37 Ответить
Ви що , цього не читали?
Вони ще добрива хочуть закупати в рашцi, дурноголовi.
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06.07.2022 01:45 Ответить
тільки відбудовувати Україну, людям будинки відбудувати, а не олігарахам їх імперії відбудовувати, вони багаті можуть і за свій рахунок відбудуватися, враховуючи що ця вся біда не без їх участі, це цілком справедливо. Хто проросійські партії годував? хто зараз харошіх русскіх під будь-яким соусом пхає, хто прилаштував проросійських пропагнадонів, хто закони пише для себе і не зважає яку шкоду це приносить людям і країні, хто краде, хто сере корупціонерами і невігласами на всіх ключових посадах, хто загальмував наш розвиток і звів на нівець всі спроби реформувати суд і не тільки суд?
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06.07.2022 01:49 Ответить
В цю відбудову має входити невідкладне виконання вимог, які ЄС задав нам для євроінтеграції.
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06.07.2022 04:30 Ответить
Ні про що. Ми й самі знаємо
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06.07.2022 06:54 Ответить
этому чиновнику,который только сейчас научился называть "войной",а не "конфликтом" происходящее в Цурвине,следовало бы приложить усилий для предотворащения голода в обширных регионах мира.А для этого не делать "умные заявления".а сделать решительный шаг по коеыоированию грузов с украинским зерном под эгидой ООН из Чёрного моря.Для этого есть не только возможности,но и обязанности этого ООНовского функционера.В этих соучаях даже не стОит считаться с РФ,а организовать международные караваны судов при защите ООН. Уэочень этот персонаж лоялен к путину.Возможно потому,что был в окружении прежнего руководителя ООН пан Ги Муна,очень лояльного к российскому режиму и имеющего через родственников близкие контакты с российским олигархатом
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06.07.2022 07:42 Ответить
досадные опечатски..Читай "происходящее в УКРАИНЕ" ,"КОНВОИРОВАНИЕ грузов с украинским зерном"
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06.07.2022 07:45 Ответить
Яка відбудова під час війни?
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06.07.2022 09:39 Ответить
Всы корупціонери світу одностайні в намаганні побільше вкрасти замість того щоб задушити путіна щоб не гинули українці.
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06.07.2022 10:36 Ответить
Иди уже на пенсию. Иш как к корыту присосался хрен выгонишь.
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06.07.2022 11:07 Ответить
 
 