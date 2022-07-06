Восстановление Украины – это долгий путь, но он должен начинаться уже сейчас, – генсек ООН Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что восстановление Украины должно начинаться уже сейчас, хотя оно займет немало времени.

Об этом он заявил в видеообращении к участникам Международной конференции по восстановлению Украины, которая проходила в Швейцарии 4-5 июля, передает Цензор.НЕТ.

"Русская война в Украине унесла тысячи жизней и насильно переселила миллионы людей. Миллионы украинцев потеряли средства к существованию, и 90 процентов из них рискуют оказаться в нищете", — сказал он, отметив, что для восстановления разрушенных домов, школ, больниц и других важнейших объектов инфраструктуры потребуются годы.

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По его словам, в сотрудничестве с украинским правительством и более чем 300 местными партнерами, представляющими гражданское общество и международные неправительственные организации, ООН оказывает жизненно необходимую помощь почти 9 млн человек.

ООН также работает с украинским правительством по устранению "коварной угрозы от неразорванных снарядов, наземных мин и кассетных боеприпасов", а также "готовит почву для восстановления и ремонта важнейших объектов инфраструктуры", сказал Гуттереш.

"Это долгий путь — но он должен начинаться уже сейчас", — подчеркнул он, призвав мир "поддержать народ Украины в эти пасмурные дни и провести восстановление".