РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10445 посетителей онлайн
Новости Война
4 146 6

Риск аварии на Запорожской АЭС из-за российских оккупантов растет с каждым днем, – директор МАГАТЭ Гросси

гроссі

Захват Россией Запорожской АЭС привел к тому, что угрозы безопасности станции возрастают с каждым днем.

Об этом заявил директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время выступления в Канберре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

Гросси сказал, что руководство и персонал Запорожской атомной станции работают под постоянным давлением.

"С каждым днем, пока такое положение сохраняется, риск несчастного случая или нарушение техники безопасности растет", – заявил директор МАГАТЭ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Энергодаре скончался водолаз Запорожской АЭС, подвергаемый пыткам россиянами, - мэр Орлов

4 марта российские оккупанты захватили Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию ​​госкомпании "Энергоатом", расположенную рядом с городом. Это крупнейшая по размерам атомная электростанция в Европе и третья – в мире. Запорожская АЭС работает на минимальной мощности в Объединенной энергосистеме Украины. Большинство блоков остановлены и стоят в резерве. 3 июля после избиения российскими оккупантами скончался водолаз гидроцеха Запорожской АЭС Андрей Гончарук.

Автор: 

МАГАТЭ (388) ядерная безопасность (490) Запорожская АЭС (700) Рафаэль Гросси (172)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Від рашистів Нічого хорошого не можна очікувати, цілком можуть пошкодити ядерний реактор, як у Чорнобилі трапилося.
показать весь комментарий
06.07.2022 01:47 Ответить
Ну значит пора взять под охрану НАТО. Других вариантов нет.
показать весь комментарий
06.07.2022 02:19 Ответить
в разі катастрофи на АЕС, ЗЄля побудує туда гарну дорогу, для туристів, як в Чорнобиль
ну і для рашиських танків також
показать весь комментарий
06.07.2022 02:20 Ответить
Опять выразили глубокую обеспокоенность. А шо конкретное сказать-то хотел?
показать весь комментарий
06.07.2022 07:44 Ответить
Друга світова війна закінчилася після Хіросіми і Нагасакі.
"Спеціальна операція" закінчиться після мАскви і пІтера..
показать весь комментарий
06.07.2022 07:59 Ответить
Росіяни звозять російський персонал на Запорізьку атомну електростанцію, - розвідка ССО ЗС України.

За планом росіян, усі працівники станції, які не бажають із ними співпрацювати, повинні виїхати з Енергодару. До кінця вересня станцію планують відключити від української мережі.
кек лолбот
показать весь комментарий
06.07.2022 11:15 Ответить
 
 