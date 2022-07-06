Риск аварии на Запорожской АЭС из-за российских оккупантов растет с каждым днем, – директор МАГАТЭ Гросси
Захват Россией Запорожской АЭС привел к тому, что угрозы безопасности станции возрастают с каждым днем.
Об этом заявил директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время выступления в Канберре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.
Гросси сказал, что руководство и персонал Запорожской атомной станции работают под постоянным давлением.
"С каждым днем, пока такое положение сохраняется, риск несчастного случая или нарушение техники безопасности растет", – заявил директор МАГАТЭ.
4 марта российские оккупанты захватили Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию госкомпании "Энергоатом", расположенную рядом с городом. Это крупнейшая по размерам атомная электростанция в Европе и третья – в мире. Запорожская АЭС работает на минимальной мощности в Объединенной энергосистеме Украины. Большинство блоков остановлены и стоят в резерве. 3 июля после избиения российскими оккупантами скончался водолаз гидроцеха Запорожской АЭС Андрей Гончарук.
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ну і для рашиських танків також
"Спеціальна операція" закінчиться після мАскви і пІтера..
За планом росіян, усі працівники станції, які не бажають із ними співпрацювати, повинні виїхати з Енергодару. До кінця вересня станцію планують відключити від української мережі.
кек лолбот