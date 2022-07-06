Украина в ОБСЕ: РФ слишком долго успокаивали - российское оружие остановит только мощное оружие

Партнерам Украины не нужно опасаться передавать Украине большее количество тяжелых вооружений, ведь российское оружие остановит лишь более мощное оружие, что продемонстрировала ситуация вокруг острова Змеиный

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во вторник в Вене во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ, посвященном обсуждению российских ракетных обстрелов Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россию слишком долго успокаивали, и теперь нам приходится иметь дело с тем, что россия уничтожает все на своем пути. Однако возвращение острова Змеиный под украинский флаг четко продемонстрировало, как можно изменить способ действий россии. российское оружие можно остановить более мощным оружием и более комплексными санкциями", – заявил он

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По словам украинского посла, именно поэтому партнерам не стоит опасаться предоставления Украине большего количества тяжелых вооружений, включая современные системы противовоздушной и противоракетной обороны, способные обеспечить эффективную защиту мирного населения от возможных новых атак.

"При достаточной поддержке Украина может стабилизировать линию фронта, а затем отбросить российские войска на международно признанные границы Украины", – подчеркнул глава украинской миссии в ОБСЕ.

Он добавил, что россия также должна понести наказание за свое варварское поведение. "россию нужно признать государством, поддерживающим терроризм. Должно быть четкое понимание того, что каждый цент доходов может быть использован россией для финансирования новых убийств мирного населения и не только в Украине. Во времена, когда на кону стоит будущее порядка безопасности в Европе, необходимо предпринимать решительные действия", – заявил Цымбалюк.