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Новости Война
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Украина в ОБСЕ: РФ слишком долго успокаивали - российское оружие остановит только мощное оружие

himars

Партнерам Украины не нужно опасаться передавать Украине большее количество тяжелых вооружений, ведь российское оружие остановит лишь более мощное оружие, что продемонстрировала ситуация вокруг острова Змеиный

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во вторник в Вене во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ, посвященном обсуждению российских ракетных обстрелов Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россию слишком долго успокаивали, и теперь нам приходится иметь дело с тем, что россия уничтожает все на своем пути. Однако возвращение острова Змеиный под украинский флаг четко продемонстрировало, как можно изменить способ действий россии. российское оружие можно остановить более мощным оружием и более комплексными санкциями", – заявил он

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По словам украинского посла, именно поэтому партнерам не стоит опасаться предоставления Украине большего количества тяжелых вооружений, включая современные системы противовоздушной и противоракетной обороны, способные обеспечить эффективную защиту мирного населения от возможных новых атак.

"При достаточной поддержке Украина может стабилизировать линию фронта, а затем отбросить российские войска на международно признанные границы Украины", – подчеркнул глава украинской миссии в ОБСЕ.

Он добавил, что россия также должна понести наказание за свое варварское поведение. "россию нужно признать государством, поддерживающим терроризм. Должно быть четкое понимание того, что каждый цент доходов может быть использован россией для финансирования новых убийств мирного населения и не только в Украине. Во времена, когда на кону стоит будущее порядка безопасности в Европе, необходимо предпринимать решительные действия", – заявил Цымбалюк.

ОБСЕ (4870) оружие (10198)


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Топ комментарии
+12
Тільки в ******** Україні можна бути діючим народним депутатом України і «заступником глави уряду» окупованої Херсонщини. Доведено слугою народу Олексієм Ковальовим
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06.07.2022 02:23
+9
Помилкова точка зору. Для того щоб реалізувати план ***** по "відродженню СРСР" знадобилось планомірно і крок за кроком розвинути найгірші якості в кацапах. Саме вони - "колективне *****" сьогодні вимагають більше смертей, більше крові і більше страждань для українців. ********* це "важка" і велика країна і коли вся ця маса набирає інерцію руху то зупинити те що готувалось останні 8 років за 2 тижні неможливо. Наприклад, щойно з'ясувалось що "план відбудови Маріуполя" був створений кацапами задовго до початку війни, а це означає що знищення цього міста разом з жителями було заплановано як "акція залякування". Навіть якщо б всі фінанси *****стана перетворились як в казці про Попелюшку на гарбуза, наступ і знищення українців все одно б продовжувались. Єдине що їх поступово зупиняє це ЗСУ, міжнародна допомога Україні і санкції. Врешті ми маємо вбити та скалічити всіх окупантів і очистити від них Україну. Так і буде.

Мир наступить тоді коли на кожному кацапському роздоріжжі обірвані, зневажені і голодні інваліди цієї війни будуть просити милостиню...
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06.07.2022 04:41
+8
"Російську зброю можна зупинити більш потужною зброєю..." (с)
Наприклад... асфальтом.
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06.07.2022 02:25
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Если бы 3,5 месяца назад отрезали бы полностью рашке финансы - есть вероятность, что уже бы все возвращалось в мирное русло. Не было бы таких жертв, в рашке было бы договариваемое правительство и Западный мир опять бы зарабатывал свои любимые деньги. Но...
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06.07.2022 02:22 Ответить
Помилкова точка зору. Для того щоб реалізувати план ***** по "відродженню СРСР" знадобилось планомірно і крок за кроком розвинути найгірші якості в кацапах. Саме вони - "колективне *****" сьогодні вимагають більше смертей, більше крові і більше страждань для українців. ********* це "важка" і велика країна і коли вся ця маса набирає інерцію руху то зупинити те що готувалось останні 8 років за 2 тижні неможливо. Наприклад, щойно з'ясувалось що "план відбудови Маріуполя" був створений кацапами задовго до початку війни, а це означає що знищення цього міста разом з жителями було заплановано як "акція залякування". Навіть якщо б всі фінанси *****стана перетворились як в казці про Попелюшку на гарбуза, наступ і знищення українців все одно б продовжувались. Єдине що їх поступово зупиняє це ЗСУ, міжнародна допомога Україні і санкції. Врешті ми маємо вбити та скалічити всіх окупантів і очистити від них Україну. Так і буде.

Мир наступить тоді коли на кожному кацапському роздоріжжі обірвані, зневажені і голодні інваліди цієї війни будуть просити милостиню...
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06.07.2022 04:41 Ответить
Кацапи з моменту оголошення себе "рускімі" прагнули повністю винищити будь які прояви національної гідності українців. Але їм це не вдалося. Ми не тільки зберегли мову і національну гідність, а й відродили державність після понад 300 років окупації. З цієї точки зору не ми, а ********* є "failed state" або "нєсостоявшаяся імпєрія".
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06.07.2022 16:22 Ответить
Тільки в ******** Україні можна бути діючим народним депутатом України і «заступником глави уряду» окупованої Херсонщини. Доведено слугою народу Олексієм Ковальовим
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06.07.2022 02:23 Ответить
"Російську зброю можна зупинити більш потужною зброєю..." (с)
Наприклад... асфальтом.
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06.07.2022 02:25 Ответить
як до балістичних бабушкофонів?
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06.07.2022 03:02 Ответить
А от HIMARS'ам на відео, де вони їдуть по трасі, на ній зупиняються, відстрілюються та одразу їдуть далі, українській асфальт сподобався. І нашим бійцям, які отримують підвоз бк та забезпечення, теж подобається, що це можливо по асфальту, бо по ньому це якось швидше виходить.
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06.07.2022 06:32 Ответить
Жінці запропонували пройти обстеження на рак молочної залози, або вставити імпланти. Вона обрала друге. І тепер, цій жінці подобається, що цицьку їй вирізатимуть дуже гарну і одразу дві, бо задавнила і пішли метастази.
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06.07.2022 08:23 Ответить
Щоб отримувати потужну зброю Україні потрібно швидше виконувати ті 7 умов, що є запорукою нашого приєднання до Європи. А то вимоги швидше надавати зброю лунають, якось, не дуже чемно....
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06.07.2022 02:34 Ответить
Якщо Європа контролюватиме всі гроші - нашим стане нецікаво

https://youtu.be/uySb8BqKiE0
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06.07.2022 03:19 Ответить
Нашим, тобто українцям, якраз цікаво, а от бєніному "кварталу" "пєчалька"...
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06.07.2022 04:46 Ответить
Вы там гуглом переводите? Не Євгеній, а Євген
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06.07.2022 06:26 Ответить
 
 