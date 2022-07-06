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Новости Агрессия России против Украины Война
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Целями войны Путина является уничтожение суверенитета Украины и изменение ее режима, - ISW

путін

Военные аналитики считают целью русской войны уничтожение суверенитета Украины и изменение режима.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Целями России при ее вторжении в Украину остаются изменение режима в Киеве и устранение суверенитета украинского государства.

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев повторил первоначальные цели президента России Владимира Путина по поводу так называемой "операции" в Украине, предположив, что Кремль сохраняет свою цель, включая изменение режима и территориальную экспансию далеко за пределами Донбасса.
  • Российские войска продолжали наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска.
    оккупанты пытаются продвигаться к западу от района Лисичанска в направлении Северска.
  • Вероятно, российские войска пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга.
  • Украинские силы совершили ограниченный контрудар на юго-западе от Донецка.
  • Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области.
  • Российские власти проводят усиление меры по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать понесенные потери живой силы.
  • Кремль продолжает консолидировать административный контроль над оккупированными территориями Украины, что, вероятно, создаст условия для непосредственного присоединения этих территорий к Российской Федерации.

Также читайте: Война не будет короткой: Россия не изменила своих планов по полному уничтожению Украины, - Данилов

Автор: 

путин (31201) россия (95339) Украина (44911)


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Топ комментарии
+51
Зрозуміло, що Путін не здоровий психічно.
Більш ніж солідний вік 70 років, усвідомлення того, що незабаром кінець, купа підліткових комплексів неповноцінності, огидний характер, що включає злобу, підозрілість, дрібну мстивість і все це разом і весь цей пекельний коктейль з віком не розсіявся, а став тільки більш густішим та смердючим.
Тому до нього особисто питань немає. Черговий злісний дід, який ненавидить людей і увесь світ.
А ось питання до народу Росії є. Невже вони не розуміють, що через 10-15 років, так само, як і їхні прадіди, діди, батьки на питання молодого покоління - "Куди ж ви дивилися? Ви, що, не бачили, що цей божевільний (Сталін, Хрущов, Брежнєв, Путін) ...) робив?", опускатимуть очі і жалісно виправдовуватимуться - "Розумієш, час тоді був непростий. Як усі, так і я"...
Жалюгідна картина виродження країни та людей, що її населяють, які за 1000 років так і не стали народом
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06.07.2022 06:42
+35
Саме так. Будуть засуджувати, розвінчання культу особистості. Все це вже ми проходили. Перестройка, ускорение, антиалкогольная кампания, экономический кризис, развал РФ... Спираль истории.
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06.07.2022 06:52
+26
Не копай другому яму. На самом деле потеря суверенитета и падение режима в результате войны произойдёт именно в РФ.
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06.07.2022 06:54
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Режим-у запарєбрікаваму ванючєму свінарніку...
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06.07.2022 06:31 Ответить
Зрозуміло, що Путін не здоровий психічно.
Більш ніж солідний вік 70 років, усвідомлення того, що незабаром кінець, купа підліткових комплексів неповноцінності, огидний характер, що включає злобу, підозрілість, дрібну мстивість і все це разом і весь цей пекельний коктейль з віком не розсіявся, а став тільки більш густішим та смердючим.
Тому до нього особисто питань немає. Черговий злісний дід, який ненавидить людей і увесь світ.
А ось питання до народу Росії є. Невже вони не розуміють, що через 10-15 років, так само, як і їхні прадіди, діди, батьки на питання молодого покоління - "Куди ж ви дивилися? Ви, що, не бачили, що цей божевільний (Сталін, Хрущов, Брежнєв, Путін) ...) робив?", опускатимуть очі і жалісно виправдовуватимуться - "Розумієш, час тоді був непростий. Як усі, так і я"...
Жалюгідна картина виродження країни та людей, що її населяють, які за 1000 років так і не стали народом
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06.07.2022 06:42 Ответить
Саме так. Будуть засуджувати, розвінчання культу особистості. Все це вже ми проходили. Перестройка, ускорение, антиалкогольная кампания, экономический кризис, развал РФ... Спираль истории.
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06.07.2022 06:52 Ответить
L'URSS envoyait en hôpital psychiatrique les seuls gens lucides et critiques. Les dirigeants et autres sbires psychopathes étaient exemptés de ces établissements de "soin". Poutine est de ceux-là
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06.07.2022 10:57 Ответить
а що більшість русскіх психично теж не здорові ще не зрозуміло? Вони всі так чи інакше аб"юзери, і хочуть свій аб"юзінг на цілий Світ розповсюджувати і обирати вони будуть завжди того, хто їм це забезпечить. Саме тому, якщо вони не можуть когось дістати щоб піддати знущанням, вони, курво, мало не страждають. Ось і логіка. Маючи міліонів людей, які готові терпіти будь-які негаразди, аби познущатися потім над іншими, хоча би в соцмережах - тілький і займатися терором.
https://tsn.ua/lady/psychologia/otnosheniya/hto-takiy-ab-yuzer-i-yak-yogo-rozpiznati-1104150.html
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06.07.2022 12:08 Ответить
Не копай другому яму. На самом деле потеря суверенитета и падение режима в результате войны произойдёт именно в РФ.
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06.07.2022 06:54 Ответить
....ползет Козлодоев, мокри его брюки, он стар и хочет в сортир" так співав бувший товариш Путіна Б.Гребенщиков, як передбачав, що таке станеться
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06.07.2022 07:08 Ответить
НЕ там намного проще... муйла в отрочестве в школьном туалете сверстники подопустили за то , шо ходил молью в шузах "прощай молодость".
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06.07.2022 07:34 Ответить
У хути такие пышненькие щочки, с гузна мабуть натянули... То-та его харя напоминает геморойное седалище.
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06.07.2022 07:32 Ответить
Оце, я теж дивлюся на це мурло, і воно мені нагадує курячу гузку брудної драної квочки ......
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06.07.2022 09:46 Ответить
Украина всегда была и всегда будет. Рашка же развалиться. Все империи разваливаются
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06.07.2022 07:39 Ответить
бо імперія це не природньє явище, це явище виникнення якого продиктоване непомірними амбіціями і жагою влади людини, тому всі імперії як чудовисько Франкенштейна і розвалюються на шматки. Хто по-мудріший - не особо противиться щоб вийти з найменьшими втратами як та ж Англія, хто по-дурніше - всир..ся як до останнього приносячі непотрібні страждання всім.
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06.07.2022 12:12 Ответить
Хмырь мавзолейный "потренировался" в Чечне,Грузии и Сирии...вообразил себя Наполеоном Бонапартисом..
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06.07.2022 08:12 Ответить
Неа он Пётр 1 по последним данным и нуи Гитлера немного)
А бонапартик в нас один это наш Зе)
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06.07.2022 11:48 Ответить
Пётр Первый с точки зрения нынешней россии - самый натуральный "иностранный агент" . Продался Западу , от Запада деньги получал ( и работал там ) , нетрадиционные нравы завёз ( Академию наук , Кунсткамеру , морской флот , газеты, моду , табак и т.д.) Русскую жену в монастырь заточил , на пленной иностранке женился.... А если серьёзно и путина с царями сравнивать , то , думаю, он больше всего на Николая Первого похож , политикой прежде всего . Царь этот душил всякие попытки свобод ( в Царстве Польском и в Венгрии, в частности ), выпендривался "величием", начал совершенно ненужную россии войну ( тоже предполагал "блицкриг") . От россии, в результате, отвернулся весь мир , война была проиграна из-за бездарности генералов, технической отсталости и дикого воровства "статских" чиновников . По мнению некоторых историков , смерть этого царя - самоубийство . Поглядим , повторит ли российский фюрер этот эпизод биографии Николая Павлыча.
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06.07.2022 14:43 Ответить
Вони не розуміють. Путін планує захопити весь демокартичний світ, як мінімум по берлінську стіну. І він це зробить, якщо демократичний світ не схаменеться і не почне діяти як потрібно.
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06.07.2022 08:59 Ответить
Ні українцям тепер самим відбиватися на жаль(((( все має ціну и цією ціною ми повинні зрозуміти що до влади мають приходити люди без будь якого порушення закону, грамотні, і без поглядів ординських, мають помінятися цією війною і самі погляди людей..
Так світ вчить нас ...
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06.07.2022 11:51 Ответить
мене одного вже заїбав цей інситут кашпіровського по анальним ласкам? Чого його всі репостять? Що вони можуть знати, якщо ***** сре в чемодан і нікого до себе не підпускає
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06.07.2022 09:45 Ответить
Накінець то ІВВ таки розродилось реальністю. І все стало на свої місця. Патрушев не голубь миру, ніякої раздраю немає, принцип салямі непорушний і всьо такоє. Видно, на такій зміні авторитетів наполягла сама Вікторія Нуланд.
Там нічого оцінювати не потрібно, За минулими даними розвідок, переброска *********** тільки поїздом з окружним складів Сибіру складає 20 днів. Це не картоплю возити, там спеціальний графік ще з часів Великої війни. А масовані поставки спричинять збільшення часу. Нова реактивно-ствольна арта не дає оркам можливості спокійно і без поспіху займатись логістикою.
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06.07.2022 09:46 Ответить
*****, проснулись, доброго утра! Он сразу перед атакой все высказал, эта Мразь просто хочет чтобы нас не было.
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06.07.2022 09:57 Ответить
Цель Куйла- взять за щёку. Один раз (на севере Украины) он уже взял, 2-й на подходе.
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06.07.2022 10:16 Ответить
Ой, как нас надоумили, а мы такие глупые и этого не знали. Это было понятно и почти все знали еще в 14 году. Армию готовили и укрепляли, но недостаточно. Коррупция мешала. Но большинство все таки не верили, что путлер решится на полномасштабное вторжение.
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06.07.2022 10:19 Ответить
Хто б змінив режим кремлівського , ботоксного карлика , щоб не завдавав стільки горя нашій краіні 😠
Тварюко здохни , здохни , здохни ‼️‼️‼️‼️
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06.07.2022 10:30 Ответить
-Принято к вниманию, - канцелярия пэкла... АМИНЬ!!!
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06.07.2022 10:37 Ответить
їм, цим науківцям, потрібно було 8,5років війни для їх досліджень, щоб нарешті, дійти вірного висновку "Метою ***** є знищення суверенітету України"???
Але ж висновок - хоч і вірний, але неповний. Бо він має бути зформульований так: "Споконвічною метою касапської імперії незалежно від її правителя є колонізація навколішних земель; як однією з цілей - знищення суверенітету України"
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06.07.2022 10:40 Ответить
Маргарита Симоньян однажды ляпнула...
Что там той Украины...возьмём за два дня... наверно об Армении трынлела...
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06.07.2022 10:49 Ответить
Институт изучения войны опоздал со своими гениальными выводами лет на 8.
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06.07.2022 11:15 Ответить
Оновною метою війни є нищення людей. Саме в Україні "зачистка" території для розбудови каганату -хозарія, або як вони це тепер називають-небесний єрусалим. Європа грає роль "доброго поліцейського", московія "поганого поліцейського", але мета одна-викроїти територію в найкращому місці планети. Вони забули що і над ними є Бог. "роде зміїний і батько ваш сатана" -Ісус.
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06.07.2022 11:35 Ответить
Звичайно вина не тільки на пуйлі, бо воно таке було з народження. Там всі дегенерати, починаючи від медвєдєва, всієї дури і Меркель, яка також довго при владі в Німеччині і сюсюкалась з терористом і добре знала його наміри, ще коли разом спілкували в Дрездені. Аде хотати це ще не мати. Колись з 1939 року вся радянська влада дурила весь світ і вбивала армію УПА і світ був з кацапами і то ми давали опір до початку 1960 року. Зараз нас точно є мільйонів десять і нас підтримує весь світ, то кацапи думають нас задавити з допомогою ракет, яких дуже багато ми їм віддали?
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06.07.2022 11:36 Ответить
Моль гнусная !
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06.07.2022 11:57 Ответить
Хорошая новость из Пентагона...

Военная промышленность США переведена на круглосуточную работу...заказов на миллиарды долларов...,Маховик запущен по полному тарифу...,каже обозреватель отказавшийся назвать имя...
Наверное Вашингтон пост...или Блумберг...
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06.07.2022 12:00 Ответить
в Украине нет режима, Путин воюет с Украинским народом, Путину придется убить всех Украинцев, чтобы уничтожить суверенитет, потому что народ - это суверенитет!

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06.07.2022 12:58 Ответить
 
 