Целями войны Путина является уничтожение суверенитета Украины и изменение ее режима, - ISW
Военные аналитики считают целью русской войны уничтожение суверенитета Украины и изменение режима.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Целями России при ее вторжении в Украину остаются изменение режима в Киеве и устранение суверенитета украинского государства.
Ключевые выводы аналитиков института:
- Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев повторил первоначальные цели президента России Владимира Путина по поводу так называемой "операции" в Украине, предположив, что Кремль сохраняет свою цель, включая изменение режима и территориальную экспансию далеко за пределами Донбасса.
- Российские войска продолжали наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска.
оккупанты пытаются продвигаться к западу от района Лисичанска в направлении Северска.
- Вероятно, российские войска пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга.
- Украинские силы совершили ограниченный контрудар на юго-западе от Донецка.
- Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области.
- Российские власти проводят усиление меры по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать понесенные потери живой силы.
- Кремль продолжает консолидировать административный контроль над оккупированными территориями Украины, что, вероятно, создаст условия для непосредственного присоединения этих территорий к Российской Федерации.
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+51 arye z.
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+35 Serguei Skarzhevski #510888
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Більш ніж солідний вік 70 років, усвідомлення того, що незабаром кінець, купа підліткових комплексів неповноцінності, огидний характер, що включає злобу, підозрілість, дрібну мстивість і все це разом і весь цей пекельний коктейль з віком не розсіявся, а став тільки більш густішим та смердючим.
Тому до нього особисто питань немає. Черговий злісний дід, який ненавидить людей і увесь світ.
А ось питання до народу Росії є. Невже вони не розуміють, що через 10-15 років, так само, як і їхні прадіди, діди, батьки на питання молодого покоління - "Куди ж ви дивилися? Ви, що, не бачили, що цей божевільний (Сталін, Хрущов, Брежнєв, Путін) ...) робив?", опускатимуть очі і жалісно виправдовуватимуться - "Розумієш, час тоді був непростий. Як усі, так і я"...
Жалюгідна картина виродження країни та людей, що її населяють, які за 1000 років так і не стали народом
https://tsn.ua/lady/psychologia/otnosheniya/hto-takiy-ab-yuzer-i-yak-yogo-rozpiznati-1104150.html
А бонапартик в нас один это наш Зе)
Так світ вчить нас ...
Там нічого оцінювати не потрібно, За минулими даними розвідок, переброска *********** тільки поїздом з окружним складів Сибіру складає 20 днів. Це не картоплю возити, там спеціальний графік ще з часів Великої війни. А масовані поставки спричинять збільшення часу. Нова реактивно-ствольна арта не дає оркам можливості спокійно і без поспіху займатись логістикою.
Тварюко здохни , здохни , здохни ‼️‼️‼️‼️
Але ж висновок - хоч і вірний, але неповний. Бо він має бути зформульований так: "Споконвічною метою касапської імперії незалежно від її правителя є колонізація навколішних земель; як однією з цілей - знищення суверенітету України"
Что там той Украины...возьмём за два дня... наверно об Армении трынлела...
Военная промышленность США переведена на круглосуточную работу...заказов на миллиарды долларов...,Маховик запущен по полному тарифу...,каже обозреватель отказавшийся назвать имя...
Наверное Вашингтон пост...или Блумберг...