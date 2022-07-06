На южном направлении украинские защитники ликвидировали 18 россиян, 2 склада боеприпасов и вражескую технику, нанесены авиаудары по опорным пунктам врага, - ОК "Південь"
На южных рубежах защиты украинские защитники с воздуха ударили по опорным пунктам врага в Благодатном районе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".
"Единичными и парными вражескими вертолетными ударами Ка-52 атакована переправа через Ингулец на севере Херсонщины и дважды район освобожденной Ивановки. Потерь нет.
Во время воздушного боя над Херсонщиной один из тройки вражеских истребителей пытался поразить управляемыми ракетами "воздух-воздух" пару наших штурмовиков. Удачи не имел.
Тем временем наши авиаторы вертолетами и штурмовиками нанесли 2 авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного. Результаты доразведываются", - говорится в сообщении.
Ракетно-артиллерийские и другие подразделения ВСУ при отработке огневых задач нанесли урон врагу в количестве 18 живой силы, 2 самоходных артиллерийско-минометных установок "Нона-С", 1 зенитной установки 23-го калибра, 1 гаубицы "Мста-Б", 1 единиц бронированной и автомобильной техники, а также 2 складов боеприпасов.
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Получается, что за сутки наши уничтожили по 1 орку на каждые 25 км. фронта. No comments.
Наконец-то до наших "стратегов" дошло, что преимущество РФ не в людях и технике, а в безлимитном кол-ве боеприпасов. Но уничтожение нескольких складов в последние дни проблему не решают, т.к. враг просто перенесет склады на десяток км. вглубь тыла.
В сложившихся обстоятельствах, бороться с безлимитными боеприпасами врага можно только массовой работой ДРГ на маршрутах и объектах логистики и хранения. Подчеркиваю: МАССОВОЙ. Не "взорвали один ж/д мостик за 4 мес. войны", а еженедельно: колонна обеспечения, склад ГСМ, мост, ж/д подстанция, склад б/п и т.п.
Злые языки кажуть шо на воздух взлетело бешеное количество снарядов,мин и прочего металлолома путлера...
Но так не бывает...или Коломойский или ЕС и НАТО...следом за Швецией и Финляндией...