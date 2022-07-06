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Новости Агрессия России против Украины Война
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На южном направлении украинские защитники ликвидировали 18 россиян, 2 склада боеприпасов и вражескую технику, нанесены авиаудары по опорным пунктам врага, - ОК "Південь"

південь

На южных рубежах защиты украинские защитники с воздуха ударили по опорным пунктам врага в Благодатном районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

"Единичными и парными вражескими вертолетными ударами Ка-52 атакована переправа через Ингулец на севере Херсонщины и дважды район освобожденной Ивановки. Потерь нет.

Во время воздушного боя над Херсонщиной один из тройки вражеских истребителей пытался поразить управляемыми ракетами "воздух-воздух" пару наших штурмовиков. Удачи не имел.

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Тем временем наши авиаторы вертолетами и штурмовиками нанесли 2 авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного. Результаты доразведываются", - говорится в сообщении.

Ракетно-артиллерийские и другие подразделения ВСУ при отработке огневых задач нанесли урон врагу в количестве 18 живой силы, 2 самоходных артиллерийско-минометных установок "Нона-С", 1 зенитной установки 23-го калибра, 1 гаубицы "Мста-Б", 1 единиц бронированной и автомобильной техники, а также 2 складов боеприпасов.

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авиация (2820) ликвидация (3470) техника (1732)


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Южное направление - это более 400 км. фронта. (если считать от Днепровского лимана до Угледара).
Получается, что за сутки наши уничтожили по 1 орку на каждые 25 км. фронта. No comments.
Наконец-то до наших "стратегов" дошло, что преимущество РФ не в людях и технике, а в безлимитном кол-ве боеприпасов. Но уничтожение нескольких складов в последние дни проблему не решают, т.к. враг просто перенесет склады на десяток км. вглубь тыла.
В сложившихся обстоятельствах, бороться с безлимитными боеприпасами врага можно только массовой работой ДРГ на маршрутах и объектах логистики и хранения. Подчеркиваю: МАССОВОЙ. Не "взорвали один ж/д мостик за 4 мес. войны", а еженедельно: колонна обеспечения, склад ГСМ, мост, ж/д подстанция, склад б/п и т.п.
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06.07.2022 07:53 Ответить
Наших людей, які мали можливість вільно пересуватися по окупованій території та проводи там успішні операції, зелені потвори арештували за "незаконне" володіння зброєю.
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06.07.2022 09:10 Ответить
В Мелитополе было четыре хлопка...
Злые языки кажуть шо на воздух взлетело бешеное количество снарядов,мин и прочего металлолома путлера...
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06.07.2022 09:31 Ответить
Zeлемойские Кучмисты хотят усидеть на двух стульях...
Но так не бывает...или Коломойский или ЕС и НАТО...следом за Швецией и Финляндией...
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06.07.2022 09:34 Ответить
 
 