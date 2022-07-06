Блинкен не планирует проводить отдельные переговоры с Лавровым на саммите G20, - Госдеп США

Госсекретарь Энтони Блинкен не планирует отдельные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел G20.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Прайс заявил во вторник, что не ожидает никакой встречи между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел G20 на Бали на этой неделе.

"…я бы точно не ожидал ни одной встречи между государственным секретарем Блинкеном и министром иностранных дел Лавровым", — заявил он.

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