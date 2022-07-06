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Блинкен не планирует проводить отдельные переговоры с Лавровым на саммите G20, - Госдеп США

лавров,блинкен,блінкен

Госсекретарь Энтони Блинкен не планирует отдельные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел G20.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Прайс заявил во вторник, что не ожидает никакой встречи между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел G20 на Бали на этой неделе.

"…я бы точно не ожидал ни одной встречи между государственным секретарем Блинкеном и министром иностранных дел Лавровым", — заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США поднимут вопросы войны РФ в Украине на встрече G20 в Индонезии, — Госдеп

G20 (299) Госдепартамент США (1818) Лавров (2290) Блинкен (936) Прайс Нед (109)


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Топ комментарии
+13
Пусть конюх с лавровым встречается.
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06.07.2022 07:10
+9
А коня, что, пригласили и даже не побрезговали?
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06.07.2022 07:14
+5
А смысл? Фигуры расставлены. Началась игра
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06.07.2022 07:11
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Пусть конюх с лавровым встречается.
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06.07.2022 07:10 Ответить
А смысл? Фигуры расставлены. Началась игра
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06.07.2022 07:11 Ответить
А коня, что, пригласили и даже не побрезговали?
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06.07.2022 07:14 Ответить
Видать, вместо *****.
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06.07.2022 08:23 Ответить
Це обговорення протоколу майбутньої зустрічі, так вже повелося. А про що з Конярою говорити, де Х і за яким столом сидіти буде, і я ким цей стіл буде. А все його ржання - хохли здавайтесь, не дивує.
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06.07.2022 07:20 Ответить
Ясен пінь. Хіба Блінкен вар'ят, щоб зі старою хворою лошадригою розмовляти?
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06.07.2022 07:27 Ответить
Про шо там разговаривать? Лаврова надо только пристрелить. Так всегда делают с бешенными животными
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06.07.2022 07:31 Ответить
Про що розмовляти з представником найбільшого дурдому в світі?
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06.07.2022 07:38 Ответить
Например обсудить цвет мешка на голову и веревки на шее после суда в Гааге.
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06.07.2022 07:58 Ответить
Орков пригласили на G 20 , опять Запад так ничего и не понял Как можно террористов приглашать на междунродные встречи . О чем разговаривать с бандитами и преступниками , Блинкин ау , орки в Украине вообще-то людей убивают
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06.07.2022 08:23 Ответить
Когда Индонезия стала Западом? А именно Индонезия и пригласила
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06.07.2022 09:55 Ответить
Я читав, що запрошення розсилались ще в січні місяці.
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06.07.2022 11:03 Ответить
Это позор приглашать военных преступников на такие мероприятия.
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06.07.2022 11:11 Ответить
 
 