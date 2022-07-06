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В корабельной группировке флота РФ уменьшено количество ракетных носителей - 3 надводных, 2 подводных и 1 БДК, - ОК "Південь".

море,рф

В Черном море находятся три российских корабля, две подводные лодки и большой десантный корабль, оснащенные ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование  "Південь".

"В корабельной группировке вражеского флота уменьшено количество ракетных носителей – 3 надводных, 2 подводных и 1 БДК. Общее снаряжение – 32 крылатые ракеты. Поэтому угроза с моря остается, прибрежная полоса продолжает выполнять функции линии обороны и зоны опасности, учитывая мины и меры противодесантной обороны", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черном море находятся три российских ракетоносца с 24 крылатыми ракетами и два больших десантных корабля, - ОК "Південь"

Автор: 

корабль (2037) россия (95339) флот (807) Черное море (1472)


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Топ комментарии
+5
Шкода,що не вдається потопити якось тих "носіїв"(
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06.07.2022 07:48
+3
Асфальтом корабель потопити можливо але спочатку потрібно докинути до нього.
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06.07.2022 08:54
+3
Бітум! Бітумом із зеленим окрасом можна все потопити
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06.07.2022 09:11
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Може решта пішла на ремонт, може перекинули в інше місце. ХЗ.
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06.07.2022 07:25 Ответить
Пішли в порти для поповнення запасу ракет...
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06.07.2022 09:22 Ответить
А шо ж случилось?
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06.07.2022 07:28 Ответить
БДК тоже несет ракеты? Не похоже....
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06.07.2022 07:44 Ответить
Там ракетний десант.
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06.07.2022 07:48 Ответить
ПОДЖАЛИ ХВОСТ !)
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06.07.2022 07:48 Ответить
Не обов'язково. Може бути перегрупування.
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06.07.2022 07:50 Ответить
Шкода,що не вдається потопити якось тих "носіїв"(
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06.07.2022 07:48 Ответить
Асфальтом корабель потопити можливо але спочатку потрібно докинути до нього.
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06.07.2022 08:54 Ответить
Бітум! Бітумом із зеленим окрасом можна все потопити
показать весь комментарий
06.07.2022 09:11 Ответить
 
 