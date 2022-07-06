В корабельной группировке флота РФ уменьшено количество ракетных носителей - 3 надводных, 2 подводных и 1 БДК, - ОК "Південь".

В Черном море находятся три российских корабля, две подводные лодки и большой десантный корабль, оснащенные ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

"В корабельной группировке вражеского флота уменьшено количество ракетных носителей – 3 надводных, 2 подводных и 1 БДК. Общее снаряжение – 32 крылатые ракеты. Поэтому угроза с моря остается, прибрежная полоса продолжает выполнять функции линии обороны и зоны опасности, учитывая мины и меры противодесантной обороны", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черном море находятся три российских ракетоносца с 24 крылатыми ракетами и два больших десантных корабля, - ОК "Південь"