Украинские воины нанесли врагу значительные потери во время его попытки наступления на Краматорском направлении и заставили отойти, - Генштаб ВСУ
Защитники Украины на Краматорском направлении оттеснили врага, нанеся ему значительные потери.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 6 июля в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Так, начались сто тридцать третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника на территории Республики Беларусь не выявлено.
На Северском направлении агрессор обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Железный Мост, Шалыгино и Эсмань. Совершенствует инженерное оборудование передовых позиций в приграничных районах.
На Харьковском направлении враг ведет оборонительные действия. Зафиксированы обстрелы из вертолетов, танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сосновка, Слатино, Малая Даниловка, Черкасские Тишки, Веселое, Кутузовка, Мосьпаново, Гусаровка, Чепиль и Новая Николаевка.
Российские оккупанты дистанционно минировали местность недалеко от Шестакового и Победы.
На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краснополья и Богородичного. Наши защитники отбили вражеский штурм и отбросили оккупантов в районе населенного пункта Долина. Противник ведет штурмовые действия вблизи Мазановки, бои продолжаются.
На Краматорском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Северска и Григорьевки. Украинские воины нанесли врагу значительные потери во время его попытки наступления в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка и Григоровка. Оккупанты отошли.
На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции по артиллерии разных калибров вблизи Берестового, Белогоровки, Майского, Шумов и Нью-Йорка. Нанес авиаудар в районе Углегорской ТЭС. При поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе населенного пункта Новолуганское, успеха не имел, отошел. Наши воины остановили вражеское наступление в районе Спорного и отразили атаку неподалеку от Вершины. Нанесли оккупантам урон и отбросили назад. Противник пытается провести перегруппировку.
Захватчики наступают в районе Луганского, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Враг наносил авиационные удары недалеко от Авдеевки.
На Южнобужском направлении вражеская артиллерия вела обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Княжевка, Николаевка, Тополино, Кобзарцы, Благодатное, Шевченково, Лупарево. Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам в Николаевской области. Остается дальнейшая угроза таких действий. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживает в море четыре носителя высокоточного оружия.
Попытку наступления захватчиков в направлении Лозового украинские воины жестко подавили. Враг продолжает меры по восполнению потерь.
Украинская ударная авиация продолжает атаковать врага по нескольким стратегическим направлениям. Так, за прошедшие сутки бомбардировщики и штурмовики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили два полевых состава боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов и более 10 единиц вражеской техники. Потери в живой силе уточняются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
прикрытием "парасолек" и новых американских ракет. Кремль, в очередной раз переигрывает "паритет в партнерстве " просит в лице патриарха Кирилла приобщиться к историческим корням Киевской Руси со столицей в вечном граде Киеве. Наступает переломный этап в новейшей истории отечества - отказ от великодержавного синдрома, что в свою очередь , влечет Великий Мир и
Согласие(ВМС) в Европейском Конгломерате Народов (ЕКН)". Сбывается извечная
мечта украинцев в противостоянии москалям. Удачи , друзья, в наших
светлых начинаниях.
А далі можна було б продовжити таким чином:
"Сбывается извечная мечта украинцев (ИМУ) в противостоянии москалям (ПМ). Удачи, друзья, в наших светлых начинаниях (НСН)."
"Патриарх Кирилл(ПНХ) прилетает в Киев(ПНХ), на прием к Главнокомандующему. Иерарх (ПНХ) передает ему конфиденциальное послание-просьбу(ПНХ) от Владимира Путина(ПНХ)..."
Переробіть весь текст у такому стилі, загальний принцип, думаю, зрозумілий.
ПРИКЛАД «Історія повторюется. Так і в Карпати вчителів і голов адміністрацій із кацапії після 2 світової везли , а українці їх на гиляки вішали.
мабудь треба тоже починати на окупованих терріторіях вішати завезених кацапов - шоб боялися їхати
ТРЕБА ВСІХ ОРКІВ ПОПЕРЕДИТИ , шо вбивати будуть всіх хто наносе шкоду Україні »
занадто українці толерантні к ворогам
А вчора дехто тут нив, що його знову кудись зливають. ЗСУ знають, що роблять.
Зважаючи на те, що вчора в зведені було (недослівно, по смислу): "ворог наступав на Спірне, мав частковий успіх" - то виникає питання: наші повернули під контроль Спірне, чи ні?