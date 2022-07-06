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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинские воины нанесли врагу значительные потери во время его попытки наступления на Краматорском направлении и заставили отойти, - Генштаб ВСУ

війна,зсу,захисник

Защитники Украины на Краматорском направлении оттеснили врага, нанеся ему значительные потери.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 6 июля в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались сто тридцать третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника на территории Республики Беларусь не выявлено.

На Северском направлении агрессор обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Железный Мост, Шалыгино и Эсмань. Совершенствует инженерное оборудование передовых позиций в приграничных районах.

На Харьковском направлении враг ведет оборонительные действия. Зафиксированы обстрелы из вертолетов, танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сосновка, Слатино, Малая Даниловка, Черкасские Тишки, Веселое, Кутузовка, Мосьпаново, Гусаровка, Чепиль и Новая Николаевка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины успешно отразили штурм в направлении Долины на Славянском направлении. Враг имеет частичный успех вблизи Спорного, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты дистанционно минировали местность недалеко от Шестакового и Победы.

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краснополья и Богородичного. Наши защитники отбили вражеский штурм и отбросили оккупантов в районе населенного пункта Долина. Противник ведет штурмовые действия вблизи Мазановки, бои продолжаются.

На Краматорском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Северска и Григорьевки. Украинские воины нанесли врагу значительные потери во время его попытки наступления в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка и Григоровка. Оккупанты отошли.

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции по артиллерии разных калибров вблизи Берестового, Белогоровки, Майского, Шумов и Нью-Йорка. Нанес авиаудар в районе Углегорской ТЭС. При поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе населенного пункта Новолуганское, успеха не имел, отошел. Наши воины остановили вражеское наступление в районе Спорного и отразили атаку неподалеку от Вершины. Нанесли оккупантам урон и отбросили назад. Противник пытается провести перегруппировку.

Захватчики наступают в районе Луганского, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Враг наносил авиационные удары недалеко от Авдеевки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Целями войны Путина является уничтожение суверенитета Украины и изменение ее режима, - ISW

На Южнобужском направлении вражеская артиллерия вела обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Княжевка, Николаевка, Тополино, Кобзарцы, Благодатное, Шевченково, Лупарево. Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам в Николаевской области. Остается дальнейшая угроза таких действий. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживает в море четыре носителя высокоточного оружия.

Попытку наступления захватчиков в направлении Лозового украинские воины жестко подавили. Враг продолжает меры по восполнению потерь.

Украинская ударная авиация продолжает атаковать врага по нескольким стратегическим направлениям. Так, за прошедшие сутки бомбардировщики и штурмовики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили два полевых состава боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов и более 10 единиц вражеской техники. Потери в живой силе уточняются.

Автор: 

армия РФ (19026) Генштаб ВС (6181) россия (95339)


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Топ комментарии
+9
Значить мало отримали звіздюлєй до цього якщо просять ще. Ось і уважили прохачів.
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06.07.2022 07:43
+6
а ви знаете де краматорск ? а я зараз в нем - фіг їм а не краматорск
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06.07.2022 08:45
+5
Змусили сделать шаг доброй воли. Учить вас надо заголовки писать
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06.07.2022 07:45
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Значить мало отримали звіздюлєй до цього якщо просять ще. Ось і уважили прохачів.
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06.07.2022 07:43 Ответить
Змусили сделать шаг доброй воли. Учить вас надо заголовки писать
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06.07.2022 07:45 Ответить
Друзья, проиграйте еще раз сценарий:"Патриарх Кирилл прилетает в Киев, на прием к Главнокомандующему. Иерарх передает ему конфиденциальное послание-просьбу от Владимира Путина", ...но в это время Силы Востока (СВК) оккупировали земли исторической родины - ДВК, СИБИРЬ до Урала . Исторические земли Руси времен Даниила Галицкого находятся под
прикрытием "парасолек" и новых американских ракет. Кремль, в очередной раз переигрывает "паритет в партнерстве " просит в лице патриарха Кирилла приобщиться к историческим корням Киевской Руси со столицей в вечном граде Киеве. Наступает переломный этап в новейшей истории отечества - отказ от великодержавного синдрома, что в свою очередь , влечет Великий Мир и
Согласие(ВМС) в Европейском Конгломерате Народов (ЕКН)". Сбывается извечная
мечта украинцев в противостоянии москалям. Удачи , друзья, в наших
светлых начинаниях.
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06.07.2022 07:54 Ответить
"...что в свою очередь , влечет Великий Мир и Согласие(ВМС) в Европейском Конгломерате Народов (ЕКН)." ©
А далі можна було б продовжити таким чином:
"Сбывается извечная мечта украинцев (ИМУ) в противостоянии москалям (ПМ). Удачи, друзья, в наших светлых начинаниях (НСН)."
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06.07.2022 09:21 Ответить
...скрупулезно подмечено... СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!
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06.07.2022 10:41 Ответить
Треба трохи скорегувати, а то місцями у вас зайві абревіатури, а місцями - сильно не вистачає. Ось приклад:
"Патриарх Кирилл(ПНХ) прилетает в Киев(ПНХ), на прием к Главнокомандующему. Иерарх (ПНХ) передает ему конфиденциальное послание-просьбу(ПНХ) от Владимира Путина(ПНХ)..."

Переробіть весь текст у такому стилі, загальний принцип, думаю, зрозумілий.
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06.07.2022 10:01 Ответить
Вы думаете главзеб готов, як той горбатий песик , КОТРИЙ ЩОЙНО Вiдклав личину, сделать, танец презрения перед кырылом гундяйным, мол ПНХ?
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06.07.2022 10:45 Ответить
Вот пане Шамов , вчитись писати зрозумілою мовою .
ПРИКЛАД «Історія повторюется. Так і в Карпати вчителів і голов адміністрацій із кацапії після 2 світової везли , а українці їх на гиляки вішали.

мабудь треба тоже починати на окупованих терріторіях вішати завезених кацапов - шоб боялися їхати
ТРЕБА ВСІХ ОРКІВ ПОПЕРЕДИТИ , шо вбивати будуть всіх хто наносе шкоду Україні »

занадто українці толерантні к ворогам
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06.07.2022 10:51 Ответить
Тю, ще смереки нахиляти(щоби навпiл)... Амеркатюши весь восток зачистят, дайте им в изобилии подкатить.
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06.07.2022 10:59 Ответить
Отже,вже на краматорський напрям пруть.
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06.07.2022 08:03 Ответить
"Значних втрат" - це скільки?
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06.07.2022 08:09 Ответить
Хто їх там рахує?.. "Смєшалісь в кучу, люді, коні..."
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06.07.2022 10:03 Ответить
Статистика особливо не змінилась, зомбімарахвон співав про тисячі втрат рашистів під Лисичанськом
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06.07.2022 18:56 Ответить
а ви знаете де краматорск ? а я зараз в нем - фіг їм а не краматорск
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06.07.2022 08:45 Ответить
Наші воїни зупинили ворожий наступ в районі Спірного та відбили атаку неподалік Вершини. Завдали окупантам втрат та відкинули назад. Джерело:
А вчора дехто тут нив, що його знову кудись зливають. ЗСУ знають, що роблять.
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06.07.2022 10:10 Ответить
Впала в очі цитатта "Наші воїни зупинили ворожий наступ в районі Спірного та відбили атаку неподалік Вершини. Завдали окупантам втрат та відкинули назад"
Зважаючи на те, що вчора в зведені було (недослівно, по смислу): "ворог наступав на Спірне, мав частковий успіх" - то виникає питання: наші повернули під контроль Спірне, чи ні?
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06.07.2022 10:53 Ответить
Так !
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06.07.2022 13:14 Ответить
віримо в наших захисників!
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06.07.2022 13:38 Ответить
Такi самi заголовки були напередоднi Сiверодонецька, Лiсiчанська, Лимана, Рубiжного, Торецька, Кремiнного, та ще сотнi мiст. А потiм стратегiчний вiдхiд.
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06.07.2022 15:49 Ответить
 
 