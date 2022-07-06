Оккупанты атакуют портовую инфраструктуру на юге Украины, не преуспевая в спекуляциях на теме голода, - ОК "Південь"
Российские войска пытаются уничтожить портовую инфраструктуру на юге Украины, не имея успехов в спекуляциях по теме голода.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".
"Не преуспевая в спекуляциях на теме всемирного голода в обмен на ослабление мировых санкций, рашисты пытаются атаковать портовую инфраструктуру – элеваторы, хранилища и склады – под видом уничтожения скопления военной техники, а вражеская пропаганда разгоняет измену о провокациях с применением ядовитых веществ", - говорится в сообщении.
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А вот чего я НЕ понимаю, так это потери врага на южном участке фронта (более 400 км.) Согласно тем же отчетам ОК "Юг" за прошлые сутки они уничтожили 18 орков, т.е. по одному орку на 25 км. фронта. Меньше - это если вообще не стрелять.
Вот об этом хотелось бы услышать от ОК "Юг", а не пропагандистские штампы.