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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты атакуют портовую инфраструктуру на юге Украины, не преуспевая в спекуляциях на теме голода, - ОК "Південь"

вибух,бердянськ

Российские войска пытаются уничтожить портовую инфраструктуру на юге Украины, не имея успехов в спекуляциях по теме голода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

"Не преуспевая в спекуляциях на теме всемирного голода в обмен на ослабление мировых санкций, рашисты пытаются атаковать портовую инфраструктуру – элеваторы, хранилища и склады – под видом уничтожения скопления военной техники, а вражеская пропаганда разгоняет измену о провокациях с применением ядовитых веществ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Бердянске прогремели взрывы, над портом поднялся столб дыма. ВИДЕО+ФОТО

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Вже пора знищувати порти в Севастополі...
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06.07.2022 07:51 Ответить
У найвеличнішого не вистачить памперсів для цього.
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06.07.2022 07:54 Ответить
С не лохом все понятно. Лучше расскажи где бабушка Дейнерис прячется. Да сколько и чего она для ВСУ и беженцев со своим БЮсТом сделала?
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06.07.2022 08:00 Ответить
Маєш на увазі що не піариться на цьому?
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06.07.2022 08:05 Ответить
Имею ввиду реальную помощь. Хоть для пиара, хоть просто. И вот оказывается , как ты, например, к волонтерам относишься . По твоему они просто пиарятся
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06.07.2022 08:28 Ответить
Вот когда в Азии начнут русским головы резать, а голодные африканцы начнут рузьких "свиней" жрать, вот тогда я поверю в голод. А пока ворованное украинское зерно покупает Турция, Сирия и может быть, Египет. И ЕС это, в целом, устраивает
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06.07.2022 07:54 Ответить
Это и без комментариев ОК "Юг" все понимают.
А вот чего я НЕ понимаю, так это потери врага на южном участке фронта (более 400 км.) Согласно тем же отчетам ОК "Юг" за прошлые сутки они уничтожили 18 орков, т.е. по одному орку на 25 км. фронта. Меньше - это если вообще не стрелять.
Вот об этом хотелось бы услышать от ОК "Юг", а не пропагандистские штампы.
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06.07.2022 08:03 Ответить
Ну с этим все как раз просто. Орки не идут в наступление, а у ВСУ на юге нет сил для наступления. Все лучшее оружие, все эти 155-мм гаубицы сосредоточены на других участках. Да и как посчитать потери врага, не заняв его позиций
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06.07.2022 08:33 Ответить
 
 