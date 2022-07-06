Оккупанты атакуют портовую инфраструктуру на юге Украины, не преуспевая в спекуляциях на теме голода, - ОК "Південь"

Российские войска пытаются уничтожить портовую инфраструктуру на юге Украины, не имея успехов в спекуляциях по теме голода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

"Не преуспевая в спекуляциях на теме всемирного голода в обмен на ослабление мировых санкций, рашисты пытаются атаковать портовую инфраструктуру – элеваторы, хранилища и склады – под видом уничтожения скопления военной техники, а вражеская пропаганда разгоняет измену о провокациях с применением ядовитых веществ", - говорится в сообщении.

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