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Войска РФ обстреляли из артиллерии село Шестерня в Криворожском районе Днепропетровщины, - Резниченко

дніпропетровщина

Российские войска снова обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь с тревогой и вражеским обстрелом. Российские войска снова ударили по Криворожскому району. Под прицел вражеской артиллерии попала Широковская громада. Стреляли прямо по селу Шестерня. Повреждены несколько жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что в других районах области в эту минуту спокойно.

Также читайте: Враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую громаду на Днепропетровщине, - Резниченко

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обстрел (26862) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3838)


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Ну і назва. Мабуть так назвали село в часи індустріалізації.
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06.07.2022 07:58 Ответить
Згідно з переказами, які записані в 19 ст. від старожилів, поселення засноване на поч. 17 ст. або раніше козаком-запорожцем Шестернею, що дістав прізвисько за те, що на одній з рук мав шість пальців. Згодом у рік падіння Січі козаки Шестерня, Нарепа, Пихно, Бурсак та інші перейшли в Туреччину. Після царського указу про привілеї і права поселенців, вони повернулися назад. В 1780-х на поселення прийшли і вихідці з Білорусі та Гетьманщини. Колишні запорожці жили окремою громадою і згідно зі сповідувальними відомостями 1793 року писались, як «черноморские козаки военніе и ихь домашние».
На старому козацькому цвинтарі ще зберігалося декілька могил:
....-.1784 р. полковий отаман полтавського куреня Іван Великий,
1685-1785 р. козак Дядьківського куреня Андрій Кичкинь.
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06.07.2022 08:07 Ответить
Чомусь відповіді не відображаються в стрічці подій.
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06.07.2022 08:25 Ответить
 
 