Войска РФ обстреляли из артиллерии село Шестерня в Криворожском районе Днепропетровщины, - Резниченко

Российские войска снова обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь с тревогой и вражеским обстрелом. Российские войска снова ударили по Криворожскому району. Под прицел вражеской артиллерии попала Широковская громада. Стреляли прямо по селу Шестерня. Повреждены несколько жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что в других районах области в эту минуту спокойно.

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