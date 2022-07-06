Войска РФ обстреляли из артиллерии село Шестерня в Криворожском районе Днепропетровщины, - Резниченко
Российские войска снова обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночь с тревогой и вражеским обстрелом. Российские войска снова ударили по Криворожскому району. Под прицел вражеской артиллерии попала Широковская громада. Стреляли прямо по селу Шестерня. Повреждены несколько жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что в других районах области в эту минуту спокойно.
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На старому козацькому цвинтарі ще зберігалося декілька могил:
....-.1784 р. полковий отаман полтавського куреня Іван Великий,
1685-1785 р. козак Дядьківського куреня Андрій Кичкинь.