Блинкен планирует провести "откровенный разговор" с китайским коллегой по поводу войны в Украине, - Bloomberg

Государственный секретарь США Энтони Блинкен проведет откровенный разговор о войне в Украине со своим китайским коллегой во время саммита в Индонезии, посвященном последствиям российского вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, который цитирует чиновников США, в том числе помощника госсекретаря США по экономике и бизнесу Рамина Толуи.

Блинкен отправляется на Бали в среду, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел G20, прежде чем отправиться в Таиланд.

Он встретится с представителем Китая в субботу, это будет первая личная встреча между ними с октября на фоне обострения геополитического напряжения между США и Китаем, объявившего о "безграничной" дружбе с Россией непосредственно перед вторжением в Украину в конце февраля.

"У нас был ряд переговоров на высоком уровне с нашими китайскими коллегами о том, чего мы ожидаем не только от Китайской Народной Республики, но и от всех ответственных членов международного сообщества по поводу жестокого вторжения России в Украину", — сказал помощник секретаря США.

"Я думаю, это будет еще одна возможность откровенно поговорить по этому поводу и высказать наши ожидания от Китая по Украине", — добавил он.

Также читайте: США поднимут вопросы войны РФ в Украине на встрече G20 в Индонезии, - Госдеп