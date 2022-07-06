РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9178 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 839 6

Блинкен планирует провести "откровенный разговор" с китайским коллегой по поводу войны в Украине, - Bloomberg

блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен проведет откровенный разговор о войне в Украине со своим китайским коллегой во время саммита в Индонезии, посвященном последствиям российского вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, который цитирует чиновников США, в том числе помощника госсекретаря США по экономике и бизнесу Рамина Толуи.

Блинкен отправляется на Бали в среду, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел G20, прежде чем отправиться в Таиланд.

Он встретится с представителем Китая в субботу, это будет первая личная встреча между ними с октября на фоне обострения геополитического напряжения между США и Китаем, объявившего о "безграничной" дружбе с Россией непосредственно перед вторжением в Украину в конце февраля.

"У нас был ряд переговоров на высоком уровне с нашими китайскими коллегами о том, чего мы ожидаем не только от Китайской Народной Республики, но и от всех ответственных членов международного сообщества по поводу жестокого вторжения России в Украину", — сказал помощник секретаря США.

"Я думаю, это будет еще одна возможность откровенно поговорить по этому поводу и высказать наши ожидания от Китая по Украине", — добавил он.

Также читайте: США поднимут вопросы войны РФ в Украине на встрече G20 в Индонезии, - Госдеп

Китай (2910) Украина (44911) госсекретарь (100) Блинкен (936)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Китайці лиш розуміють мову грошей.Вчора пройшла новина ,що Байден подумує зняти санкції з китайських компаній в торговій війні.Отже,якщо знімуть,то китайці одразу іншими й стануть в своїх заявах щодо московського вторгнення в Україну,й далі за списком.
показать весь комментарий
06.07.2022 08:13 Ответить
Я би і не сказав так, що Китай зараз сильно підтримує парашу. Ну а знімлять санкції санкції, то взагалі можуть і відвернутися.
показать весь комментарий
06.07.2022 08:20 Ответить
Правильно, надо заранее уточнить будущую границу между Украиной и Китаем.
показать весь комментарий
06.07.2022 08:21 Ответить
Китаи підмажуть і він попливе
показать весь комментарий
06.07.2022 08:25 Ответить
Точно, похоже китаезы намекнули Байдену - сними санкции и тогда будем по-другому смотреть на войну и парашу.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:14 Ответить
А який сенс? Китай уже відверто висловив свою позицію.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:50 Ответить
 
 