Зависимость РФ от технологий Запада в шесть раз больше, чем от технологий Китая, - Боррель

Зависимость Российской Федерации от технологий стран Европы и США в шесть раз больше, чем от технологий Китая, в связи с чем альтернативная китайская продукция не может покрыть потребности российской экономики в условиях введенных санкций.

Об этом сообщает, Цензор.НЕТ, Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в интервью Yomiuri.

По его словам, Китай сейчас предлагает России ограниченный объем альтернативной продукции, в том числе высокотехнологичные товары.

"Россия экспортирует много сырья, но вынуждена импортировать много продукции с высокой добавленной стоимостью, которую она не производит у себя. Что касается передовых технологий, то Россия на 45% зависит от Европы и на 21% - от США. Для Китая этот показатель составляет всего 11%", - рассказал Боррель.

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