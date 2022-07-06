В результате агрессии РФ в Украине 346 детей погибли и более 645 ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 6 июля 2022 года более 991 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 346 детей погибли и более 645 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

​Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях

"Больше всего детей пострадали в Донецкой области - 346, Харьковской - 186, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31", — говорится в сообщении.

В частности, стало известно о смерти 4-летней девочки, тяжело раненной 3 июля в результате обстрелов оккупантами г. Бахмут Донецкой области.

5 июля российские войска обстреляли пгт Печенеги Чугуевского района Харьковской области. Ранение получил 2-летний мальчик.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2 108 учебных заведений, из них 215 разрушены полностью.

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