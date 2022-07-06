Два министра отказались работать с Джонсоном. Он заявил, что не уйдет в отставку

Министры финансов и здравоохранения Великобритании подали в отставку, отказавшись работать с главой правительства Борисом Джонсоном.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на BBC.

Министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид во вторник подали заявления об увольнении с разницей в 10 минут, за ними последовали отставки младших министров и помощников.

В заявлении министра здравоохранения Саджида Джавида говорится, что он потерял доверие к главе правительства. Министр финансов Риши Сунак заявил, что британское общество ожидает от правительства "правильной, компетентной и серьезной работы", а его взгляды с премьером "слишком отличаются".

Джонсон после этого назначил Надхима Захави новым канцлером казначейства, а глава аппарата премьер-министра Стив Барклай стал министром здравоохранения.

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Сейчас Джонсон столкнулся с самым серьезным кризисом лидерства за все время пребывания в должности премьера. Он также должен дать показания Комитету по связям - группе депутатов, которые внимательно изучают политику и решения правительства. Но желающих занять место главы правительства нет – ни один из депутатов-консерваторов не вызвался бросить ему вызов. Напротив, несколько министров публично его поддержали, в частности, министр иностранных дел Лиз Трасс – одна из потенциальных претенденток на его место в должности лидера партии.

Напомним, 6 июня депутаты британского парламента инициировали вотум недоверия премьеру Борису Джонсону, но не собрали нужное количество голосов.

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