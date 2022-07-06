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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ жестко подавили попытку наступления РФ в направлении Лозового, враг продолжает меры по восполнению потерь, - Генштаб

війна,зсу

Украинские военные подавили попытку российских оккупантов наступать в районе Лозового.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Южнобужском направлении вражеская артиллерия вела обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Княжевка, Николаевка, Тополино, Кобзарцы, Благодатное, Шевченково, Лупарево. Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам в Николаевской области. Остается дальнейшая угроза таких действий. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживает в море четыре носителя высокоточного оружия.

Попытку наступления захватчиков в направлении Лозового украинские воины жестоко подавили. Враг продолжает меры по восполнению потерь", — говорится в сообщении.

Читайте: Украинские воины нанесли врагу значительные потери во время его попытки наступления на Краматорском направлении и заставили отойти, - Генштаб ВСУ

армия РФ (19026) Генштаб ВС (6181) россия (95339) ВСУ (6539)


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Топ комментарии
+31
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06.07.2022 09:32
+18
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.07.2022 09:17
+14
І Донбас з Кримом теж відвоюємо, бо це наше.
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06.07.2022 09:46
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.07.2022 09:17 Ответить
заходи з поповнення втрат - це що? мобілізація всіх, хто рухається...
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06.07.2022 09:17 Ответить
Це спроби атакувати, які поповнюють статистику втрат
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07.07.2022 08:41 Ответить
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06.07.2022 09:32 Ответить
якщо московити відкусять лише бамбас, а херсонщину і запоріжжя ми відвоюємо
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06.07.2022 09:38 Ответить
І Донбас з Кримом теж відвоюємо, бо це наше.
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06.07.2022 09:46 Ответить
Земля українська на Донбасі і коли ми її заберемо, що робитимемо з місцевим населенням, яке майже все підтримує Росію і молиться, щоб України не стало. Ось що з цими ******* робити? Хтось втече на росію, а хтось і причаїться.
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06.07.2022 10:25 Ответить
Часто про це думаю. Здається, навіть у Криму не настільки відморожені, як на Донбасі.
Чим більше думаю, тим більше хочеться повчитись у тов. Сталіна. Згадаймо, як було зроблено з німцями, які мешкали у Кенігсбергу (згодом Калінінград) - їх усіх депортували. Не закликаю до поголовної депортації (там все ж є деякий відсоток нормальних) , але треба буде впровадити досить жорсткі умови: будь-яка посада, яка передбачає спілкування з людьми - тільки з володінням державною мовою, навчання у школах та ВНЗ - виключно державною (послаблення можна зробити для педагогів 45+, і то лише щоб дати десь 6 місяців для вивчення), у виборах (і місцевих, і на рівні держави) найближчі 5-10 років ці регіони участі не беруть.
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06.07.2022 10:57 Ответить
Не треба вчитися у "товарища сталіна" - окрім ненависті до всього людського і кровожерливості ви нічого не навчитесь. Кращє взяти досвід Чехословачинни по виселенню німців із Судет.
А ось до чого призводе "досвід" таварісча сРаліна ви можете наблюдати зараз в мордорі. Нехай орда с тим живе і називає своїм "достоянієм і вялічієм".
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06.07.2022 12:22 Ответить
уйо..кі вони всюди є, проблема в тому, що більшості там байдуже взагалі, аби їх не чіпали, такий совковий підхід. какая_разніца. А яка різниця розуміють більшість коли вже їм гайки.
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06.07.2022 16:04 Ответить
Нехай вивчають досвід судетських німців, або, принаймні, балтійських тібла.
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06.07.2022 16:29 Ответить
Насипали люлєй. Не жалко.
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06.07.2022 09:37 Ответить
Неужели невозможно потопить корабли парашенские в Черном море??? Неужели американцы не могут помочь в этом?
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06.07.2022 10:08 Ответить
Были-бы нептуны и гром-2,которые достали-бы...А так, - спасибо зебилам и "мудрому"нариду...
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06.07.2022 10:28 Ответить
Народ не чіпай, він зараз воює на Донбасі. Розумник.
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06.07.2022 11:17 Ответить
народ воює, а нарід?
Схидняки взялись за зброю і відвойовують від орків свої края?
Та хрен там!
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06.07.2022 13:04 Ответить
а там всіх по-троху зі Сходу, Заходу, Півдня і Півночі, навіть з-за кордону люди приїздять.
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06.07.2022 16:03 Ответить
Всі НАРОД! Ти поки будеш розділяти нас на Зебілов і Порохоботів діла не буде. Знищувати потрібно таких як ти під час війни!
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06.07.2022 18:53 Ответить
Особливо кварталівський та слугонарідний нарід. Ага. Один колякатлєта чього вартий - захищав готелі на закарпатті. Прям мачо, *****.
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06.07.2022 23:39 Ответить
 
 