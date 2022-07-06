ВСУ жестко подавили попытку наступления РФ в направлении Лозового, враг продолжает меры по восполнению потерь, - Генштаб
Украинские военные подавили попытку российских оккупантов наступать в районе Лозового.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"На Южнобужском направлении вражеская артиллерия вела обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Княжевка, Николаевка, Тополино, Кобзарцы, Благодатное, Шевченково, Лупарево. Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам в Николаевской области. Остается дальнейшая угроза таких действий. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживает в море четыре носителя высокоточного оружия.
Попытку наступления захватчиков в направлении Лозового украинские воины жестоко подавили. Враг продолжает меры по восполнению потерь", — говорится в сообщении.
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Чим більше думаю, тим більше хочеться повчитись у тов. Сталіна. Згадаймо, як було зроблено з німцями, які мешкали у Кенігсбергу (згодом Калінінград) - їх усіх депортували. Не закликаю до поголовної депортації (там все ж є деякий відсоток нормальних) , але треба буде впровадити досить жорсткі умови: будь-яка посада, яка передбачає спілкування з людьми - тільки з володінням державною мовою, навчання у школах та ВНЗ - виключно державною (послаблення можна зробити для педагогів 45+, і то лише щоб дати десь 6 місяців для вивчення), у виборах (і місцевих, і на рівні держави) найближчі 5-10 років ці регіони участі не беруть.
А ось до чого призводе "досвід" таварісча сРаліна ви можете наблюдати зараз в мордорі. Нехай орда с тим живе і називає своїм "достоянієм і вялічієм".
Схидняки взялись за зброю і відвойовують від орків свої края?
Та хрен там!