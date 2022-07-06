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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 36 500 человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1600 танков и 3789 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 июля потери личного состава противника составляют около 36 500 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом отчитались в  Генштабе ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 36500 (+150) человек ликвидировано

танков ‒ 1600 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3789 (+17) ед,

артиллерийских систем – 812 (+6) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средств ПВО - 107 (+2) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 664 (+4),

крылатые ракеты - 153 (+9),

корабли / катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2648 (+14) ед,

специальная техника - 65 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 36 350 человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1594 танка и 3772 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 36 500 человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1600 танков и 3789 бронированных машин 01

"Данные уточняются. Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях", - говорится в сообщении.

армия РФ (19026) Генштаб ВС (6181) потери (4368)


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Топ комментарии
+9
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06.07.2022 09:44
+6
У танків ювілей.
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06.07.2022 09:25
+5
Вагнер быдло путлера в сводки не попадает..плюсуем ещё 7000 Ихтамнетов..в итоге 43 000...
Но это относительно...по лесам и посадкам дохляков путлера не считают...этого говна мавзолейного полно...
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06.07.2022 09:39
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У танків ювілей.
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06.07.2022 09:25 Ответить
Вітаємо рашатанкістів. Так тримати.
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06.07.2022 09:34 Ответить
Крилаті ракети (+9) вже не летять.
Показували як збивають. Просто чудово.👍👍👍
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06.07.2022 09:37 Ответить
Вагнер быдло путлера в сводки не попадает..плюсуем ещё 7000 Ихтамнетов..в итоге 43 000...
Но это относительно...по лесам и посадкам дохляков путлера не считают...этого говна мавзолейного полно...
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06.07.2022 09:39 Ответить
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06.07.2022 09:44 Ответить
Хай дохнут паскуды
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06.07.2022 10:19 Ответить
Я сьогодні прочитала, що разом з убитими, пораненими і зниклими безвісти рашистами наша армія знищила десь 115 000 рашистів, дуже сподіваюся, що це правда.
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06.07.2022 10:20 Ответить
все може бути..., але для росії це краплина в морі, в них невичерпні людські ресурси здичавілого населення плюс чоловіче населення наших окупованих територій, лнр/днр, вони радо погоджуються воювати проти "бандерівців" за гроші...
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06.07.2022 10:28 Ответить
Та ну! Невичерпні. Збирають по сиріях-лівіях і пенсіонерах до 65 років, а ті, що влізли, не знають, як би вилізти, аж до самокаліцтва. Як ловлять на окупованих територіях, і під якою категорією вони йдуть, вже було неодноразово.
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06.07.2022 10:41 Ответить
Треба розуміти що в сучвирасних війнах велику роль відіграє ******* зброя і новітні технології. І те що кажуть що в Россії невичерпні ресурси- це неправда тому що будь які ресурси країни яка воює (більше витрачає ресурсів) повільно але вичерпуються. А що ви маєте на увазі невичерпні тобто приїдуть старі чоловіки 65 років? Від них ніякої користі для Росії не буде адже ці чоловіки знають радянську армію і не володіють ********* зразками зброї і не вивчать вони її. В Гітлела теж була армія невичерпна -але сталося не так як гадалося. Україна отримала 4 системи himars і 12 систем cesar. Головне завдання для України знищити склади *********** ворога. І що ми на сьогоднішній день бачимо. Це значно ускладнить наступ для рашистів. Але ця зброя для України не остання . Ленд-Ліз запрацює ось тоді і виженуть рашистів. І ніяка чисельність не буде мати жодного значення нехай хоть і мільйон придуть проте ******* технології швидко їх знищать.
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06.07.2022 14:05 Ответить
Нашим противотанкистам,танкистам,артиллеристам почет и Слава! По к-ву уничтоженых раштанков это на две полнокровные ТА...Курская Дуга отдыхает..
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06.07.2022 18:04 Ответить
 
 