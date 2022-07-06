Общие боевые потери РФ с начала войны – около 36 500 человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1600 танков и 3789 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 июля потери личного состава противника составляют около 36 500 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом отчитались в Генштабе ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.07 ориентировочно составляют:
личного состава - около 36500 (+150) человек ликвидировано
танков ‒ 1600 (+6) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3789 (+17) ед,
артиллерийских систем – 812 (+6) ед,
РСЗО - 247 (+0) ед,
средств ПВО - 107 (+2) ед,
самолетов – 217 (+0) ед,
вертолетов – 187 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 664 (+4),
крылатые ракеты - 153 (+9),
корабли / катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2648 (+14) ед,
специальная техника - 65 (+0).
Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 36 350 человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1594 танка и 3772 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
"Данные уточняются. Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Показували як збивають. Просто чудово.👍👍👍
Но это относительно...по лесам и посадкам дохляков путлера не считают...этого говна мавзолейного полно...