Общие боевые потери РФ с начала войны – около 36 500 человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1600 танков и 3789 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 июля потери личного состава противника составляют около 36 500 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом отчитались в Генштабе ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 36500 (+150) человек ликвидировано

танков ‒ 1600 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3789 (+17) ед,

артиллерийских систем – 812 (+6) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средств ПВО - 107 (+2) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 664 (+4),

крылатые ракеты - 153 (+9),

корабли / катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2648 (+14) ед,

специальная техника - 65 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 36 350 человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1594 танка и 3772 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

"Данные уточняются. Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях", - говорится в сообщении.