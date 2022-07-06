Более тридцати стран подписали Второе заявление по изоляции России и Беларуси в спорте

Руководители государственных спортивных ведомств более трех десятков стран выступили со Вторым совместным заявлением относительно российской войны в Украине. Они призывают усилить изоляцию РФ и Беларуси в спортивной сфере.

Текст документа обнародовал во вторник Государственный департамент США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Неспровоцированная и неоправданная война по выбору России против Украины, которой способствует белорусское правительство, является проявлением отвратительности и грубым нарушением международных обязательств РФ. Основу международного спорта составляют уважение прав человека, а также мирные отношения между нациями", – отмечается в совместном документе.

Высокопоставленные должностные лица в сфере спорта в этой связи подтвердили актуальность первого совместного заявления, выпущенного 8 марта, а также высказали новые позиции.

Читайте: МИД просит исключить РФ из всех международных космических программ за флаг "ЛНР" на МКС: "Свое варварство Россия экспортирует даже в космос"

В частности, отмечается, что руководящие органы рф и беларуси должны быть отстранены от участия в международных спортивных федерациях. Параллельно сами спортивные федерации должны рассмотреть решение приостановки трансляции спортивных соревнований в России и Беларуси.

Если международные организаторы соревнований планируют привлечь российских или белорусских спортсменов, они должны четко понимать, что атлеты не будут представлять эти два государства. Кроме того, запрещается использование официальных символов рф и беларуси на таких мероприятиях.

"Эти ограничения должны действовать, пока сотрудничество в рамках международного порядка, основанного на правилах, снова не станет возможным", – отмечается в документе.

Также читайте: В Украине арестовали активы россиян и белорусов на 33 млрд грн, - Венедиктова

Инициаторы заявления также обратились с призывом к международному спортивному сообществу "в дальнейшем выражать солидарность с народом Украины, в том числе путем поддержки продолжения и возобновления украинского спорта, где это возможно".

Совместное заявление подписали министры спорта, а также чиновники, занимающие аналогичные должности, из 35 стран.