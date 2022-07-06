Более тридцати стран подписали Второе заявление по изоляции России и Беларуси в спорте
Руководители государственных спортивных ведомств более трех десятков стран выступили со Вторым совместным заявлением относительно российской войны в Украине. Они призывают усилить изоляцию РФ и Беларуси в спортивной сфере.
Текст документа обнародовал во вторник Государственный департамент США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Неспровоцированная и неоправданная война по выбору России против Украины, которой способствует белорусское правительство, является проявлением отвратительности и грубым нарушением международных обязательств РФ. Основу международного спорта составляют уважение прав человека, а также мирные отношения между нациями", – отмечается в совместном документе.
Высокопоставленные должностные лица в сфере спорта в этой связи подтвердили актуальность первого совместного заявления, выпущенного 8 марта, а также высказали новые позиции.
В частности, отмечается, что руководящие органы рф и беларуси должны быть отстранены от участия в международных спортивных федерациях. Параллельно сами спортивные федерации должны рассмотреть решение приостановки трансляции спортивных соревнований в России и Беларуси.
Если международные организаторы соревнований планируют привлечь российских или белорусских спортсменов, они должны четко понимать, что атлеты не будут представлять эти два государства. Кроме того, запрещается использование официальных символов рф и беларуси на таких мероприятиях.
"Эти ограничения должны действовать, пока сотрудничество в рамках международного порядка, основанного на правилах, снова не станет возможным", – отмечается в документе.
Инициаторы заявления также обратились с призывом к международному спортивному сообществу "в дальнейшем выражать солидарность с народом Украины, в том числе путем поддержки продолжения и возобновления украинского спорта, где это возможно".
Совместное заявление подписали министры спорта, а также чиновники, занимающие аналогичные должности, из 35 стран.
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Ну и что из того, что они будут выступать не под флагом. Оркостан извлечет максимум пропагандистской прибыли из их участия в международных соревнованиях.
А пока некоторые международные спортивные федерации и ассоциации возвращают орков в спорт, и даже накладывают немыслимые штрафы на тех, кто проявляет принципиальность и не допускает их к соревнованиям, как сделали в случае с организаторами Уимблдона и английской теннисной ассоциацией.
Крім того там заявили що - кацапські та білоруські спортсмени , до турніру не будуть допускатися і в подальшому ,, аж поки кацапія не припинить свою агресивну політику і війну проти України .
Більш природним, з погляду захисту інтересів людства і людяності виглядало б, накладення штрафів спортивними арбітражними судами на керівництво WTA і ATP за підтримку російського ультранацизму, але таких позовів не бачимо, хоч політика професійних тенісних асоціацій з кожним тижнем стає все більш зухвалою і аморальною.
Проблема існує.
Росіяни, попри те що вбивають з кожним днем все більше громадян України, зуміли підкупити міжнародні федерації самбо і дзюдо, які очолили призначенці Путлєра, і тепер орки під егідою цих федерацій можуть брати участь у міжнародних змаганнях, і що далі?