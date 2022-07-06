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Новости Санкции против России
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Более тридцати стран подписали Второе заявление по изоляции России и Беларуси в спорте

санкции

Руководители государственных спортивных ведомств более трех десятков стран выступили со Вторым совместным заявлением относительно российской войны в Украине. Они призывают усилить изоляцию РФ и Беларуси в спортивной сфере.

Текст документа обнародовал во вторник Государственный департамент США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Неспровоцированная и неоправданная война по выбору России против Украины, которой способствует белорусское правительство, является проявлением отвратительности и грубым нарушением международных обязательств РФ. Основу международного спорта составляют уважение прав человека, а также мирные отношения между нациями", – отмечается в совместном документе.

Высокопоставленные должностные лица в сфере спорта в этой связи подтвердили актуальность первого совместного заявления, выпущенного 8 марта, а также высказали новые позиции.

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В частности, отмечается, что руководящие органы рф и беларуси должны быть отстранены от участия в международных спортивных федерациях. Параллельно сами спортивные федерации должны рассмотреть решение приостановки трансляции спортивных соревнований в России и Беларуси.

Если международные организаторы соревнований планируют привлечь российских или белорусских спортсменов, они должны четко понимать, что атлеты не будут представлять эти два государства. Кроме того, запрещается использование официальных символов рф и беларуси на таких мероприятиях.

"Эти ограничения должны действовать, пока сотрудничество в рамках международного порядка, основанного на правилах, снова не станет возможным", – отмечается в документе.

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Инициаторы заявления также обратились с призывом к международному спортивному сообществу "в дальнейшем выражать солидарность с народом Украины, в том числе путем поддержки продолжения и возобновления украинского спорта, где это возможно".

Совместное заявление подписали министры спорта, а также чиновники, занимающие аналогичные должности, из 35 стран.

Беларусь (7886) россия (95339) санкции (11254) спорт (2419)


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Топ комментарии
+7
А дехто казав спорт внєпалітікі.
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06.07.2022 09:29
+6
Всім підписантам-респект...
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06.07.2022 09:21
+6
Дай то Боже, тому що Росія пхає своїх спортсменів скрізь де тільки може під нейтральним прапором.
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06.07.2022 10:05
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Всім підписантам-респект...
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06.07.2022 09:21 Ответить
А дехто казав спорт внєпалітікі.
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06.07.2022 09:29 Ответить
Чудово. Нова ліга, параша-бульбараша. Ну, там плюс ще пару країн.
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06.07.2022 09:35 Ответить
Эритрея с рашкой в хоккей будет ганять. Победа кацапам обеспечена, пусть ***** порадуется
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06.07.2022 10:17 Ответить
Будуть в сирійській пустелі хокей бліном з коров'ячого гівна грати.
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06.07.2022 09:38 Ответить
Дай то Боже, тому що Росія пхає своїх спортсменів скрізь де тільки може під нейтральним прапором.
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06.07.2022 10:05 Ответить
На самом деле, несмотря на высокопарные слова, эта декларация - откат назад, фактически индульгенция на участие поддерживающим войну против Украины засранцам, в угоду кремлевскому поцу фюреру, и его усатой подстилке.
Ну и что из того, что они будут выступать не под флагом. Оркостан извлечет максимум пропагандистской прибыли из их участия в международных соревнованиях.
А пока некоторые международные спортивные федерации и ассоциации возвращают орков в спорт, и даже накладывают немыслимые штрафы на тех, кто проявляет принципиальность и не допускает их к соревнованиям, как сделали в случае с организаторами Уимблдона и английской теннисной ассоциацией.
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06.07.2022 10:29 Ответить
Один мільйон дол , не така вже й - нємисліма сума . . Організатори турніру подали судову апеляцію на рішення ВТА , та ще й заручились у цьому - повною підтримкою уряду Великої Британії . Коли б ВТА не прийшлося самій - сплачувати штрафи ,, вже - організаторам Уімблдону . .
Крім того там заявили що - кацапські та білоруські спортсмени , до турніру не будуть допускатися і в подальшому ,, аж поки кацапія не припинить свою агресивну політику і війну проти України .
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06.07.2022 10:57 Ответить
"Немыслимые" у розумінні незбагненні, тому що абсурдні. Але і в контексті суми штрафу вони теж абсолютно незрозумілі, чому мільйон, а не трильйон, як визначив збиток (і хто його зазнав) WTA?
Більш природним, з погляду захисту інтересів людства і людяності виглядало б, накладення штрафів спортивними арбітражними судами на керівництво WTA і ATP за підтримку російського ультранацизму, але таких позовів не бачимо, хоч політика професійних тенісних асоціацій з кожним тижнем стає все більш зухвалою і аморальною.
Проблема існує.
Росіяни, попри те що вбивають з кожним днем все більше громадян України, зуміли підкупити міжнародні федерації самбо і дзюдо, які очолили призначенці Путлєра, і тепер орки під егідою цих федерацій можуть брати участь у міжнародних змаганнях, і що далі?
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06.07.2022 13:29 Ответить
Що ж добра компанія в рашистів ,білорусь ,північна корея ,еритрея ,сірия можливо афганістан і лднр.
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06.07.2022 12:21 Ответить
а почему только в спорте? а как насчет отстранения везде - в культуре, медицине и т.п???
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06.07.2022 12:24 Ответить
 
 