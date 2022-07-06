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Новости Агрессия России против Украины Война
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Страны G20 должны оказывать давление на РФ, чтобы она поддержала усилия ООН по возобновлению морских путей для доставки зерна, - Госдеп США

g20

Помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Рамин Толуи заявил, что странам Группы двадцати "следует оказать давление на Россию", чтобы она "поддержала усилия ООН, направленные на вывоз зерна из Украины морским путем".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", сказал Толуи на брифинге, посвященном предстоящей поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Индонезию и Таиланд.

"Страны G20 должны (...) настоять на том, чтобы она (Россия) поддержала продолжающиеся усилия ООН по возобновлению морских путей для доставки зерна ", - сказал он.

Он напомнил, что в настоящее время ООН выступает с инициативой "попытаться вновь открыть Черное море для торговли, чтобы поставлять украинские и российские продукты питания и удобрения на мировые рынки".

По его словам, вопросы энергетической и продовольственной безопасности будут в числе основных тем предстоящих переговоров глав МИД G20.

Он добавил, что в ходе предстоящей встречи с G20 Блинкен будет стремиться мобилизовать дополнительную поддержку стран-участниц группы "для удовлетворения критических потребностей в продовольствии путем мобилизации дополнительной гуманитарной помощи и помощи на цели развития".

Встреча глав МИД "большой двадцатки" пройдет на острове Бали 7-8 июля.

Також читайте:  США поднимут вопросы войны РФ в Украине на встрече G20 в Индонезии, - Госдеп

G20 (299) Госдепартамент США (1818) зерно (1068) россия (95339)


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Топ комментарии
+3
"Спробувати знову" просити рашу? А чому не мочити рашистів по сортірах всього світу?
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06.07.2022 09:52
+2
ООН ніяк не може відчепитися від Росії, начебто намагається відкрити Чорне Море для імпорту українського зерна, але в той же час весь час щось пропонує росії, то продукти імпортувати, то добриво, все намагається всидіти однією дупою на двох стільцях.
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06.07.2022 09:58
+1
Забороніть вхід у світові порти для кацапських корит і проблема буде вирішена миттєво.
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06.07.2022 10:10
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"Спробувати знову" просити рашу? А чому не мочити рашистів по сортірах всього світу?
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06.07.2022 09:52 Ответить
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06.07.2022 10:08 Ответить
Не можна продавати зерно, врожаю не буде.
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06.07.2022 09:58 Ответить
ООН ніяк не може відчепитися від Росії, начебто намагається відкрити Чорне Море для імпорту українського зерна, але в той же час весь час щось пропонує росії, то продукти імпортувати, то добриво, все намагається всидіти однією дупою на двох стільцях.
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06.07.2022 09:58 Ответить
eta organizacija dolzhna bitj razpushena - kak nesposobna reshatj nijakie problemi. pustj ee i voovse togda nebude.
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06.07.2022 10:12 Ответить
Зусилля цього ООН?

https://www.dw.com/ru/oon-o-vojne-v-ukraine-mezhdunarodnoe-pravo-narushajut-obe-storony/a-62375080?ref=tjournal.ru
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06.07.2022 10:05 Ответить
Забороніть вхід у світові порти для кацапських корит і проблема буде вирішена миттєво.
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06.07.2022 10:10 Ответить
Зараз під російським флагом нічого не плаває, тільки криголоми в Арктиці.
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06.07.2022 10:51 Ответить
Мавзолейная помойка путлера стала Токсичной...иметь дело с изгоями себе дороже...Санкций боятся любые фирмы Мира...а посему путлер капУт...
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06.07.2022 10:13 Ответить
Т.е. их интересует, только зерно ( кто то рассказывал, что Украина производит зерно в пределах статистикой погрешности ) . Но а то ,что люди гибнут и рушится вся жизнь , то *** с ним ,це таке
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06.07.2022 10:19 Ответить
А лошадь тоже буде на зустрічі країн G20?
Зерна йому в ...опу
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06.07.2022 10:24 Ответить
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06.07.2022 10:34 Ответить
Кращий тиск на Московію - ракети «томагавки», відразу тиск буде збільшено в десятки разів.
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06.07.2022 11:08 Ответить
 
 