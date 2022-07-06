Страны G20 должны оказывать давление на РФ, чтобы она поддержала усилия ООН по возобновлению морских путей для доставки зерна, - Госдеп США

Помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Рамин Толуи заявил, что странам Группы двадцати "следует оказать давление на Россию", чтобы она "поддержала усилия ООН, направленные на вывоз зерна из Украины морским путем".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", сказал Толуи на брифинге, посвященном предстоящей поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Индонезию и Таиланд.

"Страны G20 должны (...) настоять на том, чтобы она (Россия) поддержала продолжающиеся усилия ООН по возобновлению морских путей для доставки зерна ", - сказал он.

Он напомнил, что в настоящее время ООН выступает с инициативой "попытаться вновь открыть Черное море для торговли, чтобы поставлять украинские и российские продукты питания и удобрения на мировые рынки".

По его словам, вопросы энергетической и продовольственной безопасности будут в числе основных тем предстоящих переговоров глав МИД G20.

Он добавил, что в ходе предстоящей встречи с G20 Блинкен будет стремиться мобилизовать дополнительную поддержку стран-участниц группы "для удовлетворения критических потребностей в продовольствии путем мобилизации дополнительной гуманитарной помощи и помощи на цели развития".

Встреча глав МИД "большой двадцатки" пройдет на острове Бали 7-8 июля.

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