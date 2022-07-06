В России инвалида избили в полиции и оштрафовали за паспорт с трезубцем. ДОКУМЕНТ

Полицейские в Омске избили инвалида третьей группы Захара Закурдаева из-за обложки паспорта с гербом Украины. Суд обязал его уплатить 30 тыс. рублей (14 тыс. грн) штрафа за "дискредитацию ВС РФ".

Об этом сообщает Омское общественное объединение, передает Цензор.НЕТ.

Избиение произошло еще в марте, но правозащитники о нем сообщили только сейчас. Захар Закурдаев проходил медкомиссию. Врач-нарколог обратил внимание на то, что мужчина имеет на паспорте обложку с гербом Украины, и стал расспрашивать его об отношении к войне. Закурдаев ответил, что на войне гибнут люди, и что ему это не по душе.

Через две недели на работу к инвалиду приехали полицейские и забрали его в отделение. Его избили и заставили подписать "признание", что он якобы имеет отношение к массовым митингам, а также может быть причастен к "украинским группировкам", в частности, "Азову". Также из-за обложки на паспорте на него составили протокол о "дискредитации российской армии".

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В мае суд наложил на Закурдаева штраф в 30 тыс. рублей за "дискредитацию ВС РФ".

В постановлении говорится, что мужчина "демонстративно" предъявил врачу-наркологу паспорт, на обложке которого изображен украинский герб. Также, отвечая на вопросы нарколога, он заявил, что его мать является украинкой, и в Украине живут его родственники и друзья.

Теперь правозащитники собирают деньги, чтобы помочь инвалиду заплатить штраф.





