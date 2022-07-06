РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9313 посетителей онлайн
Новости
12 337 37

В России инвалида избили в полиции и оштрафовали за паспорт с трезубцем. ДОКУМЕНТ

Полицейские в Омске избили инвалида третьей группы Захара Закурдаева из-за обложки паспорта с гербом Украины. Суд обязал его уплатить 30 тыс. рублей (14 тыс. грн) штрафа за "дискредитацию ВС РФ".

Об этом сообщает Омское общественное объединение, передает Цензор.НЕТ.

Избиение произошло еще в марте, но правозащитники о нем сообщили только сейчас. Захар Закурдаев проходил медкомиссию. Врач-нарколог обратил внимание на то, что мужчина имеет на паспорте обложку с гербом Украины, и стал расспрашивать его об отношении к войне. Закурдаев ответил, что на войне гибнут люди, и что ему это не по душе.

Через две недели на работу к инвалиду приехали полицейские и забрали его в отделение. Его избили и заставили подписать "признание", что он якобы имеет отношение к массовым митингам, а также может быть причастен к "украинским группировкам", в частности, "Азову". Также из-за обложки на паспорте на него составили протокол о "дискредитации российской армии".

Читайте: Рашисты в Херсоне сломали позвоночеик 70-летней волонтерке из-за отказа отдать украинский паспорт. ФОТО

В мае суд наложил на Закурдаева штраф в 30 тыс. рублей за "дискредитацию ВС РФ".

В постановлении говорится, что мужчина "демонстративно" предъявил врачу-наркологу паспорт, на обложке которого изображен украинский герб. Также, отвечая на вопросы нарколога, он заявил, что его мать является украинкой, и в Украине живут его родственники и друзья.

Теперь правозащитники собирают деньги, чтобы помочь инвалиду заплатить штраф.

В России инвалида избили в полиции и оштрафовали за паспорт с трезубцем 01

В России инвалида избили в полиции и оштрафовали за паспорт с трезубцем 02
В России инвалида избили в полиции и оштрафовали за паспорт с трезубцем 03
В России инвалида избили в полиции и оштрафовали за паспорт с трезубцем 04

беспредел (149) избиение (9789) паспорт (1178) россия (95339)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+32
****** нелюди. В мене не вистачає слів.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:11
+15
Прекрасный стих написал выдающийся украинский оперный певец и педагог Александр Андреевич Востряков о Путине.

Нелюдь, мразь, расистский гад

Шизофреник, психопат.

Моль бесцветная, урод,

Оболванил свой народ

Превратил людей в рабов.

Лишил разума, мозгов.

Научил их убивать,

Мародерствовать, пытать.

Твой народ живет во мраке…

Закатать тебя в асфальт

Иль в стене замуровать,

Или на кол посадить,

Чтобы зло не мог творить.

Пыткам мразь тебя подвергнуть,

Что страна изобрела.

Твой режим мерзотный свергнуть,

Чтобы он сгорел до тла.

УКРАИНА-ВЕРЮ, БУДЕТ!

РАЗОВЬЁТСЯ, РАСЦВЕТЁТ!

А тебя, х**ло поганое

Мир навеки проклянет!
показать весь комментарий
06.07.2022 10:14
+12
Чекаємо на штраф князю Володимиру, чий пам'ятник стоїть на московії, це ж його герб.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
****** нелюди. В мене не вистачає слів.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:11 Ответить
А зачем многословие. Коротко и ясно - оттого прекрасно.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:33 Ответить
Фашистское государство во всей красе. Следующий этап - "фильтрационные" лагеря для неблагонадежных. И к нему придут достаточно быстро. Это простая логика развития подобных режимов.
показать весь комментарий
06.07.2022 12:31 Ответить
Прекрасный стих написал выдающийся украинский оперный певец и педагог Александр Андреевич Востряков о Путине.

Нелюдь, мразь, расистский гад

Шизофреник, психопат.

Моль бесцветная, урод,

Оболванил свой народ

Превратил людей в рабов.

Лишил разума, мозгов.

Научил их убивать,

Мародерствовать, пытать.

Твой народ живет во мраке…

Закатать тебя в асфальт

Иль в стене замуровать,

Или на кол посадить,

Чтобы зло не мог творить.

Пыткам мразь тебя подвергнуть,

Что страна изобрела.

Твой режим мерзотный свергнуть,

Чтобы он сгорел до тла.

УКРАИНА-ВЕРЮ, БУДЕТ!

РАЗОВЬЁТСЯ, РАСЦВЕТЁТ!

А тебя, х**ло поганое

Мир навеки проклянет!
показать весь комментарий
06.07.2022 10:14 Ответить
Та там споконвічно такий народ.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:49 Ответить
И с этими уродами зеленский хочет подписать мировую, прирекая украинцев на жизнь в страхе и репрессиях? Нам надо очень сильную армию и вступление в НАТО, чтоб кацапы и глянуть в нашу сторону боялись, не то, чтоб напасть
показать весь комментарий
06.07.2022 10:14 Ответить
Не пиши маячню про Зеленського і вивчи нарешті українську.
показать весь комментарий
06.07.2022 18:02 Ответить
Ну так в якому мисци мого посту - маячня? Чы зеленский вжэ пэрэхотив сидаты за стил пэрэмовын з ******?
показать весь комментарий
07.07.2022 05:03 Ответить
Всё как писал про паспорт великий русский/советский поэт Маяковский:
Берет - как бомбу, берет - как ежа,
Как бритву обоюдоострую,
Берет, как гремучую в 20 жал
Змею двухметроворостую.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:16 Ответить
"на обложке которой била символіка Украіни" а що символіка України заборонена в свті і тим паче в росії?по моему закона нема, так там правий сектор азов які орки вважають єкстреміськими а символіка України до чого?
показать весь комментарий
06.07.2022 10:17 Ответить
В якому світі тре жити аби питати про законість тих чи інших подій на росії? Ви б ще про порушення права людини запоребріком згадали..
показать весь комментарий
06.07.2022 10:29 Ответить
Путлер напав на нашу неньку,щоб лишити суверенітету і свободи! А ти питаєш до чого символіка, там усі кацапи схиблені.
показать весь комментарий
06.07.2022 11:20 Ответить
"Різниця між нашими країнами в цьому плані колосальна. Тобто українці сьогодні - народ, який має власну справжню історію, а росіяни все ще ходять болотами разом із Сусаніним, який їх начебто рятує від чергового нашестя."
показать весь комментарий
06.07.2022 10:20 Ответить
chestno ? nezhalko. dazhe neznaju chomu. vrode on i za UA .....vse ravno - kacap poluchil v ***** ot kacapov - ce garno po moei knige pravil
показать весь комментарий
06.07.2022 10:21 Ответить
"Коли тоталітаризм перемагає як форма організації суспільства, то його прямим наслідком є масове озвіріння. І кожна війна, котру веде тоталітарна країна,- це звірство, безвідносно, хто бере в ній участь."
показать весь комментарий
06.07.2022 10:24 Ответить
vchora posluhav Sternenko - rozpovidav pro zhirnovo imperca bikova. nu i MRAZj etot "poet" - prosto nagly rjuzke gandon - zhelaju shtob evo tak zhe kacapi *********.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:24 Ответить
Його кремліни травонули, тому цей боров купив нерухомість в Києві і збирається тут оселитися. Не їде на батьківщину дружини до Грузії чомусь.
показать весь комментарий
06.07.2022 11:10 Ответить
malo travanuli vidno - nerazchitali po vesu
показать весь комментарий
06.07.2022 11:44 Ответить
Це були шанувальники Чехова чи Толстого?
показать весь комментарий
06.07.2022 10:26 Ответить
Это же по пушкински...ну или по лермонтовски
показать весь комментарий
06.07.2022 10:41 Ответить
Дурдом "Солнышко" нервно курит в сторонке... Лепрозорий чистой воды.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:32 Ответить
У світі тварин людині не місце.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:32 Ответить
Лікар-нарколог підер.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:33 Ответить
Чекаємо на штраф князю Володимиру, чий пам'ятник стоїть на московії, це ж його герб.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:37 Ответить
Обождите, дайте пыне склеить ласты. Дыбилы запоют другую пеСТнь, мол нашли в себе силы осудить дурака пыню за его перегибы головного моСКа.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:54 Ответить
Боятся украинского тризуба - значит, уважают !
Похвально, ватаны, начинаете фишку просекать.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:38 Ответить
Больше маразма, больше!
показать весь комментарий
06.07.2022 10:40 Ответить
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
показать весь комментарий
06.07.2022 10:43 Ответить
Потужно...дякую..
показать весь комментарий
06.07.2022 11:08 Ответить
Це просто вигрібна яма...
показать весь комментарий
06.07.2022 10:44 Ответить
Помер чувак, так би попав за дискредетацію армії орків, з його "Рюриковичами".
показать весь комментарий
06.07.2022 10:45 Ответить
вот бы в глаза наркоману, врачу-стукачу посмотреть
показать весь комментарий
06.07.2022 11:17 Ответить
и там савченко(затисалась
показать весь комментарий
06.07.2022 11:24 Ответить
Також ад роспочався для мешканців Маріуполя.Херсона,Запоріжжя,областей Миколаєва,Одеси....
Путін каже: передохніть після Лісічанска.І його війська відпочивають.
Але і наші не відвойовують Херсон та інші міста.Теж відпочивають,чи готовляться надалі відступати? Хто так командує нашими військами,що скоро всі будем в росії???
показать весь комментарий
06.07.2022 11:28 Ответить
А в Україні досі працюють пропагндони, що й далі вихваляють Мордор.
Може варто вже хоч на декілька відсотків діяти як кацапня?
показать весь комментарий
06.07.2022 12:00 Ответить
поэтому в Украине есть коллаборанты и сепары всех мастей. Позволяют все что угодно говорить о стране без наказания.
показать весь комментарий
06.07.2022 12:10 Ответить
Край стукачів і вертухаїв, садистів і збоченців. Винищують все і всіх нормальних.
показать весь комментарий
06.07.2022 13:08 Ответить
 
 