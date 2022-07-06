В России инвалида избили в полиции и оштрафовали за паспорт с трезубцем. ДОКУМЕНТ
Полицейские в Омске избили инвалида третьей группы Захара Закурдаева из-за обложки паспорта с гербом Украины. Суд обязал его уплатить 30 тыс. рублей (14 тыс. грн) штрафа за "дискредитацию ВС РФ".
Об этом сообщает Омское общественное объединение, передает Цензор.НЕТ.
Избиение произошло еще в марте, но правозащитники о нем сообщили только сейчас. Захар Закурдаев проходил медкомиссию. Врач-нарколог обратил внимание на то, что мужчина имеет на паспорте обложку с гербом Украины, и стал расспрашивать его об отношении к войне. Закурдаев ответил, что на войне гибнут люди, и что ему это не по душе.
Через две недели на работу к инвалиду приехали полицейские и забрали его в отделение. Его избили и заставили подписать "признание", что он якобы имеет отношение к массовым митингам, а также может быть причастен к "украинским группировкам", в частности, "Азову". Также из-за обложки на паспорте на него составили протокол о "дискредитации российской армии".
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В мае суд наложил на Закурдаева штраф в 30 тыс. рублей за "дискредитацию ВС РФ".
В постановлении говорится, что мужчина "демонстративно" предъявил врачу-наркологу паспорт, на обложке которого изображен украинский герб. Также, отвечая на вопросы нарколога, он заявил, что его мать является украинкой, и в Украине живут его родственники и друзья.
Теперь правозащитники собирают деньги, чтобы помочь инвалиду заплатить штраф.
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Нелюдь, мразь, расистский гад
Шизофреник, психопат.
Моль бесцветная, урод,
Оболванил свой народ
Превратил людей в рабов.
Лишил разума, мозгов.
Научил их убивать,
Мародерствовать, пытать.
Твой народ живет во мраке…
Закатать тебя в асфальт
Иль в стене замуровать,
Или на кол посадить,
Чтобы зло не мог творить.
Пыткам мразь тебя подвергнуть,
Что страна изобрела.
Твой режим мерзотный свергнуть,
Чтобы он сгорел до тла.
УКРАИНА-ВЕРЮ, БУДЕТ!
РАЗОВЬЁТСЯ, РАСЦВЕТЁТ!
А тебя, х**ло поганое
Мир навеки проклянет!
Берет - как бомбу, берет - как ежа,
Как бритву обоюдоострую,
Берет, как гремучую в 20 жал
Змею двухметроворостую.
Похвально, ватаны, начинаете фишку просекать.
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
Путін каже: передохніть після Лісічанска.І його війська відпочивають.
Але і наші не відвойовують Херсон та інші міста.Теж відпочивають,чи готовляться надалі відступати? Хто так командує нашими військами,що скоро всі будем в росії???
Може варто вже хоч на декілька відсотків діяти як кацапня?