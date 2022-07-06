Рашисты везут в оккупированный Энергодар учителей из Крыма и РФ, - мэр Орлов
Захватчики в оккупированном Энергодаре намерены начать учебный год 1 сентября.
Об этом в Telegram сообщил городской голова Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.
"В Энергодаре оккупанты заявили о том, что с 1 сентября намерены начать новый учебный год по российским программам. В то же время очевидно, что захватчики испытывают большой кадровый дефицит и реализовать свои намерения им будет очень тяжело", - пояснил он.
По словам мэра, оккупационной "военно-гражданской администрацией" уже неоднократно объявлялся набор учителей среди местных педагогов.
"В Энергодар намерены завозить учителей из Крыма и РФ. Но мы советуем им не спешить с упаковкой чемоданов, потому что придется очень быстро их собирать в обратном направлении. Ведь есть большая и очень ожидаемая вероятность, что новый учебный год Энергодар начнет под украинскими флагами, в освобожденном от оккупантов городе", - подытожил Орлов.
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Реєстрація: 06.07.2022
Как там у вас условия содержания на Савушкинской ботоферме?
Надсмотрщики не шибко злые? Товарищ прапорщик дерется али нет?
А кормежка как, помои то свежие дают хотя бы или прокисшие?
Ты, Ванюша, в любом случае держись, работа у тебя тяжелая и ответственная.
За тобой вся Россия.
мабудь треба тоже починати на окупованих терріторіях вішати завезених кацапов - шоб боялися їхати
ТРЕБА ВСІХ ОРКІВ ПОПЕРЕДИТИ , шо вбивати будуть всіх хто наносе шкоду Україні
Большой привет нашим якобы "партизанам" и ДРГ, которых нет.