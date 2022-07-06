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Новости Война
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Рашисты везут в оккупированный Энергодар учителей из Крыма и РФ, - мэр Орлов

енергодар

Захватчики в оккупированном Энергодаре намерены начать учебный год 1 сентября.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"В Энергодаре оккупанты заявили о том, что с 1 сентября намерены начать новый учебный год по российским программам. В то же время очевидно, что захватчики испытывают большой кадровый дефицит и реализовать свои намерения им будет очень тяжело", - пояснил он.

По словам мэра, оккупационной "военно-гражданской администрацией" уже неоднократно объявлялся набор учителей среди местных педагогов.

"В Энергодар намерены завозить учителей из Крыма и РФ. Но мы советуем им не спешить с упаковкой чемоданов, потому что придется очень быстро их собирать в обратном направлении. Ведь есть большая и очень ожидаемая вероятность, что новый учебный год Энергодар начнет под украинскими флагами, в освобожденном от оккупантов городе", - подытожил Орлов.

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Автор: 

образование (2264) оккупация (10109) школа (3011) Запорожская область (3038) Энергодар (157)


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Топ комментарии
+12
Історія повторюется. Так і в Карпати вчителів і голов адміністрацій із кацапії після 2 світової везли , а українці їх на гиляки вішали.

мабудь треба тоже починати на окупованих терріторіях вішати завезених кацапов - шоб боялися їхати
ТРЕБА ВСІХ ОРКІВ ПОПЕРЕДИТИ , шо вбивати будуть всіх хто наносе шкоду Україні
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06.07.2022 10:30
+11
Дуже сподіваюся, що 1 вересня вони будуть тікати і верещати як свині недорізані, а не думати як вчити російським наративам українських школярів.
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06.07.2022 10:28
+8
Ванюша.
Как там у вас условия содержания на Савушкинской ботоферме?
Надсмотрщики не шибко злые? Товарищ прапорщик дерется али нет?
А кормежка как, помои то свежие дают хотя бы или прокисшие?
Ты, Ванюша, в любом случае держись, работа у тебя тяжелая и ответственная.
За тобой вся Россия.
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06.07.2022 10:35
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Будем брать в плен.
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06.07.2022 10:27 Ответить
vezut "rabotu" dlja partizan
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06.07.2022 10:28 Ответить
Дуже сподіваюся, що 1 вересня вони будуть тікати і верещати як свині недорізані, а не думати як вчити російським наративам українських школярів.
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06.07.2022 10:28 Ответить
Не надо приплетать ЗСУ до малороса. А так всё правильно
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06.07.2022 10:32 Ответить
a davai ka ti budesh v spame "buljkatj" kacap. vidali mi sdes takih umnikov uzhe.



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Реєстрація: 06.07.2022
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06.07.2022 10:32 Ответить
Ванюша.
Как там у вас условия содержания на Савушкинской ботоферме?
Надсмотрщики не шибко злые? Товарищ прапорщик дерется али нет?
А кормежка как, помои то свежие дают хотя бы или прокисшие?
Ты, Ванюша, в любом случае держись, работа у тебя тяжелая и ответственная.
За тобой вся Россия.
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06.07.2022 10:35 Ответить
Історія повторюется. Так і в Карпати вчителів і голов адміністрацій із кацапії після 2 світової везли , а українці їх на гиляки вішали.

мабудь треба тоже починати на окупованих терріторіях вішати завезених кацапов - шоб боялися їхати
ТРЕБА ВСІХ ОРКІВ ПОПЕРЕДИТИ , шо вбивати будуть всіх хто наносе шкоду Україні
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06.07.2022 10:30 Ответить
Те саме було в Галичині у 39-му. І ті вчителі вивідували у діток, про що батьки говорять вдома.
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06.07.2022 10:35 Ответить
Наші пращури були толерантні, бандерівці вчителям давали дві доби аби втікти.
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06.07.2022 10:42 Ответить
"Історія повторюється двічі: спершу як трагедія, потім - як фарс"
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06.07.2022 10:53 Ответить
Крысы повторяют "подвиги" Сралина...массовое переселение народов дохлого с ссра...чтобы перемешав всех и вся...и не будет Народного Майдана...
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06.07.2022 10:41 Ответить
Это лишнее подтверждение того, что орки на оккупированных территориях чувствуют себя как дома, т.е. в полной безопасности.
Большой привет нашим якобы "партизанам" и ДРГ, которых нет.
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06.07.2022 10:55 Ответить
Вони не вчителі! Це пропагандисти і доносщики! Вбивати їх з особливою жорстокістю!!!
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06.07.2022 13:55 Ответить
Ті вчителі с ращки які туди їдуть требя знишувати фізично .Або якщо немає можливості в міждународний розшук як посібники терористів і їх сім'ї також.Щоб знали що або вони або хтось з їх родини тільки поїде кудись буде заарештовані і судитимуть ! Ось так ми повинні робити а не яйця чухати.
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06.07.2022 15:54 Ответить
 
 