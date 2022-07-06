Рашисты везут в оккупированный Энергодар учителей из Крыма и РФ, - мэр Орлов

Захватчики в оккупированном Энергодаре намерены начать учебный год 1 сентября.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"В Энергодаре оккупанты заявили о том, что с 1 сентября намерены начать новый учебный год по российским программам. В то же время очевидно, что захватчики испытывают большой кадровый дефицит и реализовать свои намерения им будет очень тяжело", - пояснил он.

По словам мэра, оккупационной "военно-гражданской администрацией" уже неоднократно объявлялся набор учителей среди местных педагогов.

"В Энергодар намерены завозить учителей из Крыма и РФ. Но мы советуем им не спешить с упаковкой чемоданов, потому что придется очень быстро их собирать в обратном направлении. Ведь есть большая и очень ожидаемая вероятность, что новый учебный год Энергодар начнет под украинскими флагами, в освобожденном от оккупантов городе", - подытожил Орлов.

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