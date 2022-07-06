Заместитель главы Харьковского облсовета имеет паспорт РФ и доступ к тайной информации, - ГБР
Государственное бюро расследований инициировало отстранение от должности заместителя главы Харьковского областного совета.
Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.
"В поле зрения работников Бюро попал заместитель главы Харьковского областного совета. По оперативной информации, у него имеется паспорт гражданина России, полученный им в 2014 году в городе Севастополь, водительские права и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в России" , – говорится в сообщении.
ГБР обратилось в Харьковский облсовет с тем, чтобы чиновника отстранили от должности. Ведь у него есть доступ к информации, связанной с обороной Харьковской области, и другой, в том числе тайной информации. Этот вопрос облсовет рассмотрит на ближайшем заседании.
Издание "Лига.нет" напоминает, что 14 февраля нардеп Ирина Фриз призвала СБУ проверить наличие российского гражданства у Богдана Малеваного, который в ноябре 2021-го был избран заместителем главы Харьковского облсовета. Она показала фото с онлайн-базы МВД РФ об водительском удостоверении. Малеваный тогда отрицал наличие у него российского паспорта: "Впервые слышу, что я гражданин еще какого-нибудь государства".
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А чого не звільнили зразу? Питання до голови.
Вважаю що перевірку на причетність до РФ треба проводити починаючи з ОПи
В нас анклав за три роки цїхалося мусору цього в Україну а ще і було їх хоч греблею гати...
В президенти не може йти люди яка вже порушила закон бо В Україні не має двійного громадянства
З такою швидкістю нейтралізації загроз успіху чекати не варто.
Чк, чк, чк, чк - вороги вербанули чувачка...
Но як могли просрати таке при наданні прав на державну таємницю??!! - невже строго формально працюють, підараси...
- брали на облік усіх вродливих дівчат, що показують свої письки по інтернету
- громили фірми по майнінгу кріптовалют, бо там обладнання на сотні тисяч долларів навіть на невеличкій
- громили обмінніки єлектронних грошей на гривни, бо там завжди є величезний кеш у кассі
- громили термінаторов трафіку, бо тоже меньше б заробляв КіївСтар, у касі великий кеш й технічного обладнання на сотню тисяч доларів
- громили високотехнологічні компанії що займається розробкої дорогого софта для амеріканських замовників, бо там є у бухгалтерії сейфи з зарплатої для програмістів, у кожному сейфі від мільона долларів та ******** компутерів на сотні тисяч долларів
які, нах, держтаємниці?
Де там хоч щось таке ж цікаве, як письки вродливих дівок або сейфи з мільонами доларів?
Огромное кол-во чиновников, топ силовиков, бизнесменов имело бизнес в РФ, недвижимость в Крыму и в РФ. И большая часть из них имеет российские паспорта. Системно этим вопросом никто в Украине не занимается. То, что случайно всплыл какой-то "Малеванный" не решает огромную проблему "5-й колонны".
Тут навіть не стоїть питання, чому вони самі не могли встановити, ще до виборів у 202-му році...
чому ніхто не перевіряє коли приймають на роботу тих хто може мати доступ до держ таємниці,
сбу тільки незаконні бізнеси кришує?
х@йло мабуть міг би влаштуватись якимсь замом в Україні і ніхто б не помітив
До речі, в нас не дозволено, щоб політичні сили фінансувались громадянами інших держав. То треба не забувати, що громадяни України, які мають і інші громадянства, являються громадянами і інших держав. Тому й їм треба щоб було заборонено фінансування партій і політиків.
Даже в Киеве многие сотрудники предприятий рассказывали, что у них директоры и собственники кацапы, до войны хвалившие путина.