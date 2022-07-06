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Заместитель главы Харьковского облсовета имеет паспорт РФ и доступ к тайной информации, - ГБР

дбр

Государственное бюро расследований инициировало отстранение от должности заместителя главы Харьковского областного совета.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"В поле зрения работников Бюро попал заместитель главы Харьковского областного совета. По оперативной информации, у него имеется паспорт гражданина России, полученный им в 2014 году в городе Севастополь, водительские права и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в России" , – говорится в сообщении.

ГБР обратилось в Харьковский облсовет с тем, чтобы чиновника отстранили от должности. Ведь у него есть доступ к информации, связанной с обороной Харьковской области, и другой, в том числе тайной информации. Этот вопрос облсовет рассмотрит на ближайшем заседании.

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Издание "Лига.нет" напоминает, что 14 февраля нардеп Ирина Фриз призвала СБУ проверить наличие российского гражданства у Богдана Малеваного, который в ноябре 2021-го был избран заместителем главы Харьковского облсовета. Она показала фото с онлайн-базы МВД РФ об водительском удостоверении. Малеваный тогда отрицал наличие у него российского паспорта: "Впервые слышу, что я гражданин еще какого-нибудь государства".

Заместитель главы Харьковского облсовета имеет паспорт РФ и доступ к тайной информации, - ГБР 01
Заместитель главы Харьковского облсовета имеет паспорт РФ и доступ к тайной информации, - ГБР 02
Заместитель главы Харьковского облсовета имеет паспорт РФ и доступ к тайной информации, - ГБР 03

Автор: 

гражданство (1312) облсовет (537) россия (95339) Харьковщина (5577) ГБР (2968)


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Топ комментарии
+33
Суки зеленые, их, кроме рейтинга и денег , ничего не интересовало и не тревожило.
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06.07.2022 10:37
+28
Цікаво, чого дана інформація зацікавила лише Європейську Солідарність, депутатка від якої Ірина Фріз і ініціювала цей процес? Чому такі речі не ініціюють правоохоронні органи, контррозбвдка, те ж ДБР, си хоча б депутати від влади?
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06.07.2022 10:41
+26
Лише ініціювали відсторонення?
А чого не звільнили зразу? Питання до голови.
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06.07.2022 10:36
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kacap - sdristni ot sjuda.
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06.07.2022 10:36 Ответить
А в чем он собственно не прав?
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06.07.2022 10:40 Ответить
ce kacap - vse astaljnoe nestoit - toi butilki na kotoroi on sidit
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06.07.2022 10:45 Ответить
da da da....razskazivai v spame
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06.07.2022 10:51 Ответить
Не государство, а власть. Не надо путать.
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06.07.2022 11:06 Ответить
Ти українець.любиш "страну"? Коли будеш любити країну і писати та говорити українською- будеш українцем. А поки - ти мешканець з українським паспортом.
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06.07.2022 11:07 Ответить
Действительно, расстрелять колаборанта и казочке конец.
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06.07.2022 12:03 Ответить
нах.йпшол, дрыстун
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06.07.2022 11:14 Ответить
Суки зеленые, их, кроме рейтинга и денег , ничего не интересовало и не тревожило.
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06.07.2022 10:37 Ответить
Но справедливости ради уточню- это "юное дарование"- жопоблоковец.
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06.07.2022 10:51 Ответить
этому пацанчику всего 29 лет и ОНО уже заместитель председателя города-миллионника !!! ОНО что Энштейн ? ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ ? А кто у него папанька или он двоюродный брат черта ?
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06.07.2022 11:12 Ответить
Ейнштейн не вмів так лизати.
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06.07.2022 11:24 Ответить
И в 21 год оформил гражданство рф. Ясно, что не самому ему это в голову пришло. А от папеньки, маменьки, двоюродного брата и т.п.
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06.07.2022 13:14 Ответить
tak otberite emu pasport UA - zaras pustj hode s dvuhgolovoi kuricoi - cherez porebrik.
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06.07.2022 10:35 Ответить
Лише ініціювали відсторонення?
А чого не звільнили зразу? Питання до голови.
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06.07.2022 10:36 Ответить
Судити за держзраду потрібно. Судячи з дати видачі, він кримчанином прикинувся і отримав його у Ростові.
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06.07.2022 10:37 Ответить
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06.07.2022 10:37 Ответить
Чому тут дивуватись? Починаючи з ОП нєсть ім числа.
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06.07.2022 10:38 Ответить
думается мне , что этот ,Малеванный из команды зеленых
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06.07.2022 10:38 Ответить
ОПЗЖук.
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06.07.2022 10:47 Ответить
як можна було брати в коаліцію цих жуків?
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06.07.2022 10:55 Ответить
Україну можуть врятувати лише розстріли та повішення колаборантів, причому онлайн.
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06.07.2022 10:39 Ответить
Цікаво, чого дана інформація зацікавила лише Європейську Солідарність, депутатка від якої Ірина Фріз і ініціювала цей процес? Чому такі речі не ініціюють правоохоронні органи, контррозбвдка, те ж ДБР, си хоча б депутати від влади?
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06.07.2022 10:41 Ответить
Тому що вони від руського миру.
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06.07.2022 10:43 Ответить
Бо рило у ваті, тому не ініціюють
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06.07.2022 10:43 Ответить
Скловаті.
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06.07.2022 10:46 Ответить
Головний розвідник живе в одній хаті з росіянином який займається наркотою і зробив його своїм радником. І нічо.
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06.07.2022 10:42 Ответить
І це не авіть не дивує.
Вважаю що перевірку на причетність до РФ треба проводити починаючи з ОПи
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06.07.2022 10:42 Ответить
А Зеля хіба не має ?
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06.07.2022 10:44 Ответить
як би він квартиру в Криму оформляв після 2014-го року? по українському паспорту?
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06.07.2022 10:52 Ответить
Ви хочете оправдати?
В нас анклав за три роки цїхалося мусору цього в Україну а ще і було їх хоч греблею гати...
В президенти не може йти люди яка вже порушила закон бо В Україні не має двійного громадянства
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06.07.2022 11:31 Ответить
Ви "слуг урода" за "майбах" та перефарбованих ригів, у ВР тряхоніть, ОПу, Кабмін. Там цих мокшанських громадянств, у них та їх дружин, чоловіків, як лайна.
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06.07.2022 10:45 Ответить
де ви були ранійше коли він йшов на вибори ? зараз мабуть комусь дорогу перейшов . він там гуманітаркою не займається ?
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06.07.2022 10:45 Ответить
Де ви раніше були 73%?😢
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06.07.2022 11:10 Ответить
ви обидва - з числа 73/43%-них. Як би ви не ховались нині, але мій кондуїт пам'ятає все; навіть тебе з твоїм старим логіном
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06.07.2022 11:25 Ответить
Нажаль,73% тамже,де ібули. Рейтинг Зе зараз 87%. Вати прибуло. Не дивлячись на здачу Півдня, на повну відсутність оборони Херсона, на вже виявлених зрадників в СБУ, на зраду захистників Маріуполя. Слухїають байки Арестовича і щоденні промови Зе, які НЕ він сам пише.
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06.07.2022 12:25 Ответить
Як казав колись баба-беня - два паспорти мати не можна а більше без проблем по "закону" це не заборонено!!!
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06.07.2022 10:48 Ответить
Ото він казав, а за ці роки ніхто закон так і не змінив.
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06.07.2022 11:15 Ответить
Динозавра вже витрахали всі звірі, половину з'їли, мухи відклали яйця в рану - а він тільки почав чухатися що б зробити.
З такою швидкістю нейтралізації загроз успіху чекати не варто.
Чк, чк, чк, чк - вороги вербанули чувачка...
Но як могли просрати таке при наданні прав на державну таємницю??!! - невже строго формально працюють, підараси...
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06.07.2022 10:48 Ответить
вони були занадто зайняти більш цікавими справами:

- брали на облік усіх вродливих дівчат, що показують свої письки по інтернету
- громили фірми по майнінгу кріптовалют, бо там обладнання на сотні тисяч долларів навіть на невеличкій
- громили обмінніки єлектронних грошей на гривни, бо там завжди є величезний кеш у кассі
- громили термінаторов трафіку, бо тоже меньше б заробляв КіївСтар, у касі великий кеш й технічного обладнання на сотню тисяч доларів
- громили високотехнологічні компанії що займається розробкої дорогого софта для амеріканських замовників, бо там є у бухгалтерії сейфи з зарплатої для програмістів, у кожному сейфі від мільона долларів та ******** компутерів на сотні тисяч долларів

які, нах, держтаємниці?
Де там хоч щось таке ж цікаве, як письки вродливих дівок або сейфи з мільонами доларів?
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06.07.2022 10:59 Ответить
Да разве дело в этом "Малеванном"?
Огромное кол-во чиновников, топ силовиков, бизнесменов имело бизнес в РФ, недвижимость в Крыму и в РФ. И большая часть из них имеет российские паспорта. Системно этим вопросом никто в Украине не занимается. То, что случайно всплыл какой-то "Малеванный" не решает огромную проблему "5-й колонны".
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06.07.2022 10:50 Ответить
Росіяни вночі завдали ракетних ударів по Харкову. Фактично знищено приміщення вишу. Під обстрілами РФ і райони області. Є постраждалі, - ОВА. ФОТО Джерело: Його рук справа - відсторонити!!!
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06.07.2022 10:51 Ответить
Гепа наверно назначил перед смертью...
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06.07.2022 10:52 Ответить
У малеваного паспорт намалеванный. Отдел художественного малевания с Лубянки развлекается.
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06.07.2022 10:53 Ответить
І яка ж це партія приютила чергового зрадника?
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06.07.2022 10:53 Ответить
Оооооо... Та там допа з гепою знаєте скільки консервів залишили?... Одного Бог прибрав, а друге падло де зараз?
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06.07.2022 10:54 Ответить
Якби СБУ не ткнули носом, то це лайно так і сиділо би
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06.07.2022 10:54 Ответить
Якби ФСБ не дозволило СБУ(р) "ткнути носом", то нико бом і не чув про те.
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06.07.2022 11:10 Ответить
А расейский паспорт гундосика когда попадет у "поле зору" ДБР?
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06.07.2022 11:00 Ответить
То другоє.
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06.07.2022 11:10 Ответить
Не на часі.
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06.07.2022 11:11 Ответить
Коли склад ДБР радикально зміниться. Коли там не буде друзів Зе,татарова і Венидиктової.
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06.07.2022 12:27 Ответить
Да знаете сколько их там таких сидит, от какой то сельской рады от ОП и самого Ze? Потомков угрофинских рабов завезенных на Русь насыпом в вогонах для скота?
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06.07.2022 11:08 Ответить
Суть правильная. Но в древних письменных источниках было не "на Русь", а "в Русь". "На Русь" это выдумка кацапов, чтобы расширить понятие Руси и самим в него влезть.
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06.07.2022 11:23 Ответить
смотри в корень ответа, а не в предлог
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06.07.2022 11:47 Ответить
Я же сказал, что суть правильная. Но знание этого вопроса тоже важно. Здесь предлог несет глубокий смысл. В чем - я объяснил. Важно знать где хитрят козломорды и не поддаваться на их хитрости для фальсификаций истории.
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06.07.2022 12:25 Ответить
Прикончить эту собаку!
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06.07.2022 11:18 Ответить
треба було шість місяців після звернення нардепа, щоб контора літінанта вані встановила очевидний факт?
Тут навіть не стоїть питання, чому вони самі не могли встановити, ще до виборів у 202-му році...
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06.07.2022 11:19 Ответить
а дайте здогадаюся - він до влади за квотою зелених піdарів потрапив? правильно?
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06.07.2022 11:20 Ответить
їх союзників. мертвечуків
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06.07.2022 11:26 Ответить
ZEлень своих не сдает! Вся москальня, все консервы, начиная с ОПы, все на своих местах - и дЕрьмак и Татаров и Портнов и жена Гогилашвили и сам Гогилашвили спаспортом РФ, вся эта свора на своих местах, все они нужны зеленой шобле для работы против государства Украина. А Малеванный это просто мелкая сепарская сошка, рыба гниет с головы, с той, которая в видосиках ...
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06.07.2022 11:22 Ответить
скільки можна одне й те саме,

чому ніхто не перевіряє коли приймають на роботу тих хто може мати доступ до держ таємниці,

сбу тільки незаконні бізнеси кришує?

х@йло мабуть міг би влаштуватись якимсь замом в Україні і ніхто б не помітив
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06.07.2022 11:31 Ответить
40% граждан Украины уже имеют гражданство рефии, как минимум, а дальше будет больше, в связи с тем что оккупанты просто раздают это гражданство. Никто не хочет поднимать эту тему, это не выгодно только кацапам и у власти и среди населения. Нужно вносить изменения в конституцию как в Европейских странах о гражданстве.
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06.07.2022 11:45 Ответить
Закон має працювати, з подвійним громадянством на дерслужбу зась! А за укриття подвійного (особливо срусії та ***********) кримінальна відповідальність. І не умовно. а як за шпигунство.
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06.07.2022 11:50 Ответить
Беня каже, що в нього не подвійне, а множинне громадянство. А таке, каже, не заборонено. Тому з цим також треба щось робити, щоб не можливі були подібні виверти.

До речі, в нас не дозволено, щоб політичні сили фінансувались громадянами інших держав. То треба не забувати, що громадяни України, які мають і інші громадянства, являються громадянами і інших держав. Тому й їм треба щоб було заборонено фінансування партій і політиків.
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06.07.2022 12:38 Ответить
а хто юду коломойського пустив в Україну- юда зеленський. До цього він сидів в Ізраїлі.
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06.07.2022 13:36 Ответить
**** .....
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06.07.2022 11:57 Ответить
Дивно, що СБУ не змогло раніше виявити кацапський паспорт в Гогілашвілі і взагалі у Баканова користуватися гугол - це рівень хіба оперативника ЦРУ)
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06.07.2022 11:58 Ответить
а татаров а ермак а вся оп це кацапська агентура ало буканов
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06.07.2022 12:20 Ответить
Ой, ой, ой, а якже це так і ніхто не знав, і даже не здогадувався. От як прикольно !
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06.07.2022 12:49 Ответить
Ця інформація із фотографіями документів вже була на Цензорі минулого року. Молодці.
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06.07.2022 12:51 Ответить
і чому це рашисти Харків зрівнюють з землею?А тому, що під прикриттям "зеленої" шобли працюють зрадники України в часі війни.
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06.07.2022 13:00 Ответить
деякі депутати харківської облради теж не без гріха(мабуть мають громадянство фашистів)
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06.07.2022 13:34 Ответить
Почти все наши политики и предприниматели из номенклатуры ссср, созданной нам москвой из всяких негодяев. Очень большой процент в той номенклатуре кацапов - украиноненавистников, а если украинцы, то предатели своего народа. Иных москва туда не пропускала.

Даже в Киеве многие сотрудники предприятий рассказывали, что у них директоры и собственники кацапы, до войны хвалившие путина.
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06.07.2022 13:38 Ответить
Знову граблі. Безкарність- це вирок зелених.
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06.07.2022 14:39 Ответить
Вряд-ли мы эту войну выиграем. Каждый третий мэр сдает город, а заместитель тем более. А здесь госвласть. Только трибунал!
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08.07.2022 06:02 Ответить
 
 