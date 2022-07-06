Заместитель главы Харьковского облсовета имеет паспорт РФ и доступ к тайной информации, - ГБР

Государственное бюро расследований инициировало отстранение от должности заместителя главы Харьковского областного совета.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"В поле зрения работников Бюро попал заместитель главы Харьковского областного совета. По оперативной информации, у него имеется паспорт гражданина России, полученный им в 2014 году в городе Севастополь, водительские права и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в России" , – говорится в сообщении.

ГБР обратилось в Харьковский облсовет с тем, чтобы чиновника отстранили от должности. Ведь у него есть доступ к информации, связанной с обороной Харьковской области, и другой, в том числе тайной информации. Этот вопрос облсовет рассмотрит на ближайшем заседании.

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Издание "Лига.нет" напоминает, что 14 февраля нардеп Ирина Фриз призвала СБУ проверить наличие российского гражданства у Богдана Малеваного, который в ноябре 2021-го был избран заместителем главы Харьковского облсовета. Она показала фото с онлайн-базы МВД РФ об водительском удостоверении. Малеваный тогда отрицал наличие у него российского паспорта: "Впервые слышу, что я гражданин еще какого-нибудь государства".





