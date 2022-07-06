Венгрия не поставляет оружие Украине, потому что тогда Россия может начать обстреливать венгров в Закарпатье, - Сийярто
Венгрия отказалась участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"150 тысяч венгров живут в западной части Украины. Очевидно, что в случае снабжения нами оружия эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам обитания венгров. Мы должны принимать во внимание безопасность Венгрии и венгров", - объяснил глава МИД.
По его словам, после этого решения венгерско-украинская часть границы является самым безопасным вариантом пересечения.
Также, добавил Сийярто, Венгрия столкнулась с самой большой гуманитарной нагрузкой в истории страны.
"Мы приняли 630 тысяч беженцев из Украины. Мы хорошо заботимся о них, предлагаем работу тем, кто остается надолго, и образование для детей. Мы не ожидаем, что кто-то скажет спасибо венграм. Но ждем одного: не провоцировать нас, не винить нас, не говорить о нас плохо только потому, что мы приняли одно решение - не участвовать в доставке вооружений. Почему? Потому что мы соседи. Для нас главная цель - не быть вовлеченными в эту войну каким-либо образом", - сказал министр.
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Але брехунам норми цивілізованої поведінки та спілкування не писані
Або це доведеться зробити примусово після війни, так як ця "священна корова " у вигляді міфічних угорців ще одна порохова бочка.
Дід казав,що під час війни самі скажені були не німці, а їх союзники мадяри, які звірствували в Україні.
У угорців це в крові, стати на сторону фашистів. До речі, хто їх знає народ сам по собі паскудний.
это мадьярские сепаратисты. что они делают в Украине? на каком основании голосуют? почемуивласть не лишит их украинского гражданства и департировала ?
наматывают венгров на гусеницы.
Тогда наши должны дать оф. ответ. Снимаем с Закрапаться ПВО и все такое.
Обстрел Закарпаться - это теперь проблема венгрии
Какое моральное ничтожество!
По Закарпаттю кацапи й так пуляють. Але ракети попадають не за паспортними даними.
Тому це тупа и гнила відмазка.