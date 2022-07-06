Венгрия не поставляет оружие Украине, потому что тогда Россия может начать обстреливать венгров в Закарпатье, - Сийярто

Венгрия отказалась участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"150 тысяч венгров живут в западной части Украины. Очевидно, что в случае снабжения нами оружия эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам обитания венгров. Мы должны принимать во внимание безопасность Венгрии и венгров", - объяснил глава МИД.

По его словам, после этого решения венгерско-украинская часть границы является самым безопасным вариантом пересечения.

Также, добавил Сийярто, Венгрия столкнулась с самой большой гуманитарной нагрузкой в ​​истории страны.

"Мы приняли 630 тысяч беженцев из Украины. Мы хорошо заботимся о них, предлагаем работу тем, кто остается надолго, и образование для детей. Мы не ожидаем, что кто-то скажет спасибо венграм. Но ждем одного: не провоцировать нас, не винить нас, не говорить о нас плохо только потому, что мы приняли одно решение - не участвовать в доставке вооружений. Почему? Потому что мы соседи. Для нас главная цель - не быть вовлеченными в эту войну каким-либо образом", - сказал министр.

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