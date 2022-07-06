Командир белорусского батальона Иван Марчук (Брест) погиб в боях за Лисичанск

Командир батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского белорус Иван Марчук с позывным Брест погиб в боях с российскими оккупантами под Лисичанском в Луганской области.

Об этом сообщили в полку имени Кастуся Калиновского, передает Цензор.НЕТ.

Белорусское подразделение участвовало в сдерживании танкового прорыва врага 26 июня.

"Небольшая группа наших бойцов вступила в неравный бой с превосходящими силами противника. Через несколько часов контакта силы оккупантов были отброшены, техника была подбита из ручных противотанковых средств, среди наших ребят только один был легко ранен", - говорится в сообщении.

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После этого враги бросили на небольшой отряд батальона "Волат" значительные силы, в том числе танки, из-за чего бойцы полка Кастуся Калиновского начали отступать.

"И даже тогда наши ребята не сдались и направили украинскую артиллерию на живую силу и технику противника. К сожалению, в какой-то момент связь с нашими бойцами прервалась", – сообщили защитники Украины.

Благодаря героизму и самопожертвованию белорусы смогли остановить наступление танковой колонны РФ, чем дали возможность безопасно увести основные силы ВСУ.

Еще несколько белорусских бойцов пропали, ведутся их поиски. Подтверждено, что один из них попал в плен.

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Иван Брест погиб, выполняя боевое задание. Он стоял у истоков формирования полка имени Кастуся Калиновского и с первых дней войны помогал бороться против РФ.

"Мы знали его как мужественного, решительного и самоотверженного человека, готового на все ради каждого своего бойца. Брест имел исключительный авторитет среди солдат полка. Кроме того, он был преданным сыном белорусской земли и верил в будущее свободной Беларуси. Это очень большая и болезненная потеря для всех нас", - отметили побратимы павшего воина.