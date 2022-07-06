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Новости Война
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Командир белорусского батальона Иван Марчук (Брест) погиб в боях за Лисичанск

брест,іван,марчук

Командир батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского белорус Иван Марчук с позывным Брест погиб в боях с российскими оккупантами под Лисичанском в Луганской области.

Об этом сообщили в полку имени Кастуся Калиновского, передает Цензор.НЕТ.

Белорусское подразделение участвовало в сдерживании танкового прорыва врага 26 июня.

"Небольшая группа наших бойцов вступила в неравный бой с превосходящими силами противника. Через несколько часов контакта силы оккупантов были отброшены, техника была подбита из ручных противотанковых средств, среди наших ребят только один был легко ранен", - говорится в сообщении.

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После этого враги бросили на небольшой отряд батальона "Волат" значительные силы, в том числе танки, из-за чего бойцы полка Кастуся Калиновского начали отступать.

"И даже тогда наши ребята не сдались и направили украинскую артиллерию на живую силу и технику противника. К сожалению, в какой-то момент связь с нашими бойцами прервалась", – сообщили защитники Украины.

Благодаря героизму и самопожертвованию белорусы смогли остановить наступление танковой колонны РФ, чем дали возможность безопасно увести основные силы ВСУ.

Еще несколько белорусских бойцов пропали, ведутся их поиски. Подтверждено, что один из них попал в плен.

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Иван Брест погиб, выполняя боевое задание. Он стоял у истоков формирования полка имени Кастуся Калиновского и с первых дней войны помогал бороться против РФ.

"Мы знали его как мужественного, решительного и самоотверженного человека, готового на все ради каждого своего бойца. Брест имел исключительный авторитет среди солдат полка. Кроме того, он был преданным сыном белорусской земли и верил в будущее свободной Беларуси. Это очень большая и болезненная потеря для всех нас", - отметили побратимы павшего воина.

Автор: 

Беларусь (7886) Северодонецк (333) смерть (9211) потери (4368)


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Топ комментарии
+73
Живе Беларусь! Лукашенка на палю!
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06.07.2022 10:55
+73
Світла пам'ять. Спочивай в мирі.

Він - українець по батьку, як виглядає з прізвища.
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06.07.2022 10:57
+71
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!
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06.07.2022 10:55
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Живе Беларусь! Лукашенка на палю!
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06.07.2022 10:55 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!
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06.07.2022 10:55 Ответить
Світла пам'ять. Спочивай в мирі.

Він - українець по батьку, як виглядає з прізвища.
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06.07.2022 10:57 Ответить
З псевдо "Брест" випливає що він з Берестейя - етнічних українських земель, які Сталін приєднав до Білорусі. Там села на 80- 90% українськи.
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06.07.2022 11:35 Ответить
Він в інтерв'ю казав, що не українець. Насправді, прізвища на -чук дуже поширені в Білорусі також
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06.07.2022 15:00 Ответить
Поширені, під впливом українських суфіксів.
Марчук - то від Марко.
Для мене це - українське прізвище.
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07.07.2022 01:34 Ответить
Прізвища на чук з'явилися ще до поділу староруської на окрему українську та білоруську. Тому вони такі ж білоруські, як і українські. Що це для вас має набагато менше значення за факти )
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07.07.2022 11:20 Ответить
ОН - белорус, и всегда гордился именно этим! Тебе даже сейчас свербит это признать, городишь какую-то чушь.
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06.07.2022 18:21 Ответить
свербит по-ходу только у тебя. просто не будь мудаком и не разводи здесь срач
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06.07.2022 20:21 Ответить
Причем здесь срач? Ты лучше следи за писаниной этого белорусофоба под канадским флагом, у которого видимо уже развилось отрицание белорусов как нации, даже Ивана (Царство Небесное герою!) в украинцы записал, лишь бы не в белорусы. А второй на подпевках, в стиле русни, про "этнические земли" подарок от сталина - вернуть надо?
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06.07.2022 20:53 Ответить
кобила ти тупа , купи тлумачний словник та почитай значення слова фобія... Потім вилізь з під VPN та отримаєш подальший маршрут.
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06.07.2022 21:10 Ответить
Це справді погана поведінка. Новина про білоруса, який пожертвував життям заради України, і раптом для когось це можливість виявити якийсь тупий буряковий імперіалізм
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07.07.2022 11:24 Ответить
Це звичайна поведінка для цього прокремлівського трампіста під канадійським vpn.
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07.07.2022 23:16 Ответить
«Забудьте слово - сябри»,- (c) vedana
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06.07.2022 23:32 Ответить
Справжній Белорус ! Вічна пам"ять герою !
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06.07.2022 11:00 Ответить
..ну от чому гинуть найкращі?!..(
Слава Герою!
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06.07.2022 11:01 Ответить
гунуть усі, просто про них статті не пишуть і не доповідають у пресі з відомих безпекових причин.
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06.07.2022 13:03 Ответить
Тому що НАЙКРАЩІ воюють на фронті. Тому і гинуть.
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06.07.2022 13:22 Ответить
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06.07.2022 11:02 Ответить
Слава справжньому Лицьвину! Це гідний нащадок Великого князівства Литовського і бойової слави його полків, які громили мокшвя ще у раннє середньовіччя. Шлях нчдадків цих, лавніх литвинів не моде бути у союз з віковічним ворогом. Їхній шлях - союз із справжніми союзниками, з якими вони пройшли тривалий і славний в тому числі бойовий шлях довжиною у століття. Біло-червоно-білиц прапор, як і герб Погоня будуть підняті на теренах нащадків литвинів. Скоро. Як і мріяв дркг Брест - Іван Марчук.
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06.07.2022 11:04 Ответить
Ти спецом сьогодні,зарегивсЯ?Бот мокшанський.
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06.07.2022 11:07 Ответить
Україна прийшла до повномасштабного втргнена ГОЛА І БОСА - Остап ДРОЗДОВ


https://www.youtube.com/hashtag/drozdov #DROZDOV https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2 #Остап_Дроздов https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F #Дроздов_Позиція Якщо Європа контролюватиме всі гроші - нашим стане нецікаво

https://youtu.be/uySb8BqKiE0
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06.07.2022 11:21 Ответить
До речі, мандрівний філософ Дроздов теж сприяв цьому, спричинившись до агітації і обрання Зєлєнского президентом.
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06.07.2022 11:38 Ответить
в Європі теж є свої корупціонери, щоб нам цікаво не стало.
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06.07.2022 12:15 Ответить
***** ТУТ ДРОЗДОВ . ДО ЧОГО ВИН ***** ТУТ . МИ ИВАНА МАРЧУКА ПОМИНАЕМО . ДО РЕЧИ ДЕ ТОЙ ДРОЗДОВ ОСТАП . И ГРОШИ ЯК ВИТРАЧАТИ ДОЛБОДРОЗДОВА АЖ НИХТО ПИТАТИ НЕ БУДЕ ----- СЛАВА УКРАИНИ . вибачайте за букву ..и..
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06.07.2022 17:53 Ответить
Ви тоже свежииспеченный кадр



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Реєстрація: 03.03.2022
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06.07.2022 11:22 Ответить
Так,на цензорі 03,03,2022.Інколи пишу коменти.Загалом, на ютубі, там троле-ботів,в рази більше.
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06.07.2022 11:47 Ответить
вЫктор Ыванов ыды ***** тупий мокшанський бот ))
Оце Ы вас постійно палить!
ЗСУ спочатку винищать усіх загарбників, які стріляють зі зброї.
А потім прийдуть, витягнуть за патли і бороди із-за ноута бійців інформаційного фронту --- і так само відпустять... їхні грішні душі...
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06.07.2022 13:41 Ответить
Вічна Шана Герою!!!
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06.07.2022 11:05 Ответить
Шана
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06.07.2022 11:05 Ответить
Живе Беларусь!!! Слава Украї6і!!!! Світла пам'ять сябру !!!
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06.07.2022 11:07 Ответить
Світла Пам'ять Герою та щирі співчуття близьким і рідним 😪😪😪
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06.07.2022 11:09 Ответить
Герої не вмирають
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06.07.2022 11:09 Ответить
Слава герою ! В нього мабудь бандерівська кров ‼️‼️
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06.07.2022 11:10 Ответить
12 жовтня 2020 року НВР «ПРАВИЙ СЕКТОР» з благословіння Блаженнішого Митрополита Єпіфанія заснував Орден імені Степана Бандери.

Заснований орден має три ступені, буде вручатися напередодні Покрови за видатні заслуги і вчинки на шляху здобутку Української Соборної Самостійної Держави. До нагороди можуть бути представлені громадські, культурні, наукові діячі, волонтери, військові та добровольці.
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06.07.2022 11:13 Ответить
Була ще петиція №22/137768-еп

Заснувати військові нагороди: Орден Степана Бандери і Оррден Джохара Дудаєва

Автор (ініціатор): Івасів Андрій Петрович

Дата оприлюднення: 18 травня 2022

ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ

В час ворожої навали пропоную заснувати військові нагород. Для героїчних українських захисників України - орден Степана Бандери.
‼️‼️‼️Для іноземців, які в цей важкий час боронять нашу країну - орден Джохара Дудаєва. Це підкреслить наш цивілізаційний вибір і відношення до загарбника.
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06.07.2022 11:15 Ответить
мабуТь
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06.07.2022 21:22 Ответить
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07.07.2022 16:06 Ответить
Світла пам"ять Герою! Живє Бєларусь! Слава Україні!
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06.07.2022 11:15 Ответить
Как же так? Никак не могу в это поверить?!
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06.07.2022 11:16 Ответить
Рашистская мерзкая орда!!!(((((😢
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06.07.2022 15:44 Ответить
світла пам"ять справжньому герою!
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06.07.2022 11:19 Ответить
То комбат Свободы,теперь Волата.Нужно поберечь таких людей,орки охотятся за ними.
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06.07.2022 11:22 Ответить
дуже важкий та болючий шлях до перемоги,
втрачаємо кращих.
Борітесь поборете
Хай живе вільна Білорусь, як братній народ України.
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06.07.2022 11:23 Ответить
Шана і світла пам'ять Герою! Жыве Беларусь!
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06.07.2022 11:39 Ответить
Светлая память Герою!
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06.07.2022 11:43 Ответить
Віддав найцінніше, що в нього було за соборну і незалежну Україну. Слава героям!
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06.07.2022 11:52 Ответить
і за волю Білорусі

ці хлопці майбутнє Нової білоруської Армії
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06.07.2022 12:07 Ответить
Живе Біларусь !
Герою Слава !
R.I.P. Воіну !
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06.07.2022 12:05 Ответить
Вічна пам'ять герою! Білорусь буде вільною.
От тим хто в полон потрапив не солодко доведеться. Рашисти їх лукашистам передадуть
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06.07.2022 12:09 Ответить
Жыве́ Белару́сь!!!(с)
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06.07.2022 12:11 Ответить
Только после его смерти узнала, что ему было всего 28 лет. Господи, совсем мальчишка. Из-за бороды казалось, что он намного старше...
Са святымі спачываць...
Надта балюча. Надта...
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06.07.2022 12:34 Ответить
А у мого товариша сина вбили в березні Сергій трохи старший Марчука Син у нього залишився - одноліток мого внука Ракета прилетіла з Гомельщини
Та й не буде дивним коли і Марчука вбили білоруськими ************ - "змагары" вже третій тиждень відвантажують вагонами їх на Донбас
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06.07.2022 18:00 Ответить
краще б вони (білоруський батальйон), таргана прибили та нормальними сусідами стали...
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06.07.2022 21:20 Ответить
Вечная память.
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06.07.2022 12:45 Ответить
світла пам"ять герою
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06.07.2022 13:24 Ответить
Світла Пам'ять Герою захиснику України та щирі співчуття близьким і рідним
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06.07.2022 13:25 Ответить
Світла Пам'ять
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06.07.2022 15:02 Ответить
Герою Слава!!! R.I.P. 💛💙💛💙🙏🙏🙏🙏😢
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06.07.2022 15:41 Ответить
ИВАН МАРЧУК --- СВЕТЛАЯ ТЕБЕ ПАМЯТЬ . ЦАРСТВО В НЕБЕСНОМ ЛЕГИОНЕ ГЕРОЕВ . НЕТ ПРОСТО ТАКИХ СЛОВ ЧТОБЫ ОТБЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ И ТВОИХ РОДНЫХ ЗА ТВОЙ ПОДВИГ
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06.07.2022 17:46 Ответить
Герої не вмирають!
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06.07.2022 18:12 Ответить
Вечная Слава, тебе Воин.
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06.07.2022 20:29 Ответить
Гуглил про Кастуся Калиновского и польские восстания ХІХ ст. Тронуло. Очень много паралелей с нынешней ситуацией и очень печальный конец. Одна картина "Прощание с Европой" чего стоит. Не хочу что бы это закончилось как тогда...
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06.07.2022 23:16 Ответить
А ти погугли ще й молодість "героя американської революції" Тадеуша Костюшко - "очі на лоб вилізуть"! Бо його діяльність у Барській конфедерації (в придушенні Гайдамаччини) нічим не відрізняється від того, чим займалися британці у США під час придушення революції незалежності (Тобто, він боровся проти "права на самовизначення" для українців, але за нього - для американців!
Та й Калиновський - "неоднозначна фігура" Адже він боровся, фактично, не за незалежність Білорусі, а за " "Жечь паспалитую" під польським домінуванням Тобто, по суті, просто хотів "помінять хомут" на шиї білорусів! Були доведені судом факти позасудових страт селян-білорусів, які відмовлялися його підтримувать
Так що, "не сотвори собі кумира" Здоровий скептицизм дуже гарно лікує від ідеалізації осіб в історії і позбавляє від розчарувань
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07.07.2022 07:58 Ответить
Вічна пам'ять Герою-захиснику- білорусу!

Білоруси - це народ, який став заручником божевільного диктатора. У них лише два шляхи: або знести цю владу до біса, або зникнути з мапи світу та із історії.
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06.07.2022 23:36 Ответить
Світла пам' ять! Царство Небесне!
Герої не вмирають !!!
Рве на куски від болю! Смерті, скалічені тіла, скалічені сім'ї, діти сироти, в яких на руках померли батьки. До цього не можливо звикнути і розумом це не осягнути!
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07.07.2022 00:32 Ответить
Шана
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07.07.2022 04:20 Ответить
Оставили против сил превышающих в ... раз. Почему вовремя не было приказа отойти. Сколько там погибло бойцов. Это после заявления что все вовремя отошли, раскрываются нюансы. У Лачена в тг канале
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07.07.2022 06:48 Ответить
Царство тебе дорогой Небесного,спи спокойно.
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07.07.2022 07:40 Ответить
Вечная памяць! Жыве Беларусь!
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07.07.2022 23:17 Ответить
 
 