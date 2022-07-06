Командир белорусского батальона Иван Марчук (Брест) погиб в боях за Лисичанск
Командир батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского белорус Иван Марчук с позывным Брест погиб в боях с российскими оккупантами под Лисичанском в Луганской области.
Об этом сообщили в полку имени Кастуся Калиновского, передает Цензор.НЕТ.
Белорусское подразделение участвовало в сдерживании танкового прорыва врага 26 июня.
"Небольшая группа наших бойцов вступила в неравный бой с превосходящими силами противника. Через несколько часов контакта силы оккупантов были отброшены, техника была подбита из ручных противотанковых средств, среди наших ребят только один был легко ранен", - говорится в сообщении.
После этого враги бросили на небольшой отряд батальона "Волат" значительные силы, в том числе танки, из-за чего бойцы полка Кастуся Калиновского начали отступать.
"И даже тогда наши ребята не сдались и направили украинскую артиллерию на живую силу и технику противника. К сожалению, в какой-то момент связь с нашими бойцами прервалась", – сообщили защитники Украины.
Благодаря героизму и самопожертвованию белорусы смогли остановить наступление танковой колонны РФ, чем дали возможность безопасно увести основные силы ВСУ.
Еще несколько белорусских бойцов пропали, ведутся их поиски. Подтверждено, что один из них попал в плен.
Иван Брест погиб, выполняя боевое задание. Он стоял у истоков формирования полка имени Кастуся Калиновского и с первых дней войны помогал бороться против РФ.
"Мы знали его как мужественного, решительного и самоотверженного человека, готового на все ради каждого своего бойца. Брест имел исключительный авторитет среди солдат полка. Кроме того, он был преданным сыном белорусской земли и верил в будущее свободной Беларуси. Это очень большая и болезненная потеря для всех нас", - отметили побратимы павшего воина.
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Він - українець по батьку, як виглядає з прізвища.
Марчук - то від Марко.
Для мене це - українське прізвище.
Слава Герою!
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https://youtu.be/uySb8BqKiE0
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Реєстрація: 03.03.2022
Оце Ы вас постійно палить!
ЗСУ спочатку винищать усіх загарбників, які стріляють зі зброї.
А потім прийдуть, витягнуть за патли і бороди із-за ноута бійців інформаційного фронту --- і так само відпустять... їхні грішні душі...
Заснований орден має три ступені, буде вручатися напередодні Покрови за видатні заслуги і вчинки на шляху здобутку Української Соборної Самостійної Держави. До нагороди можуть бути представлені громадські, культурні, наукові діячі, волонтери, військові та добровольці.
Заснувати військові нагороди: Орден Степана Бандери і Оррден Джохара Дудаєва
Автор (ініціатор): Івасів Андрій Петрович
Дата оприлюднення: 18 травня 2022
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В час ворожої навали пропоную заснувати військові нагород. Для героїчних українських захисників України - орден Степана Бандери.
‼️‼️‼️Для іноземців, які в цей важкий час боронять нашу країну - орден Джохара Дудаєва. Це підкреслить наш цивілізаційний вибір і відношення до загарбника.
втрачаємо кращих.
Борітесь поборете
Хай живе вільна Білорусь, як братній народ України.
ці хлопці майбутнє Нової білоруської Армії
Герою Слава !
R.I.P. Воіну !
От тим хто в полон потрапив не солодко доведеться. Рашисти їх лукашистам передадуть
Са святымі спачываць...
Надта балюча. Надта...
Та й не буде дивним коли і Марчука вбили білоруськими ************ - "змагары" вже третій тиждень відвантажують вагонами їх на Донбас
Та й Калиновський - "неоднозначна фігура" Адже він боровся, фактично, не за незалежність Білорусі, а за " "Жечь паспалитую" під польським домінуванням Тобто, по суті, просто хотів "помінять хомут" на шиї білорусів! Були доведені судом факти позасудових страт селян-білорусів, які відмовлялися його підтримувать
Так що, "не сотвори собі кумира" Здоровий скептицизм дуже гарно лікує від ідеалізації осіб в історії і позбавляє від розчарувань
Білоруси - це народ, який став заручником божевільного диктатора. У них лише два шляхи: або знести цю владу до біса, або зникнути з мапи світу та із історії.
Герої не вмирають !!!
Рве на куски від болю! Смерті, скалічені тіла, скалічені сім'ї, діти сироти, в яких на руках померли батьки. До цього не можливо звикнути і розумом це не осягнути!