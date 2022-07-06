Уничтожены две крылатые ракеты типа "Калибр", которыми враг пытался атаковать Николаевщину, - ПК "Південь"

Воины зенитного ракетного подразделения ПК "Південь" уничтожили две российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила служба по связям с общественностью воздушного командования "Південь".

"06 июля около 03:20 воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Південь"" уничтожили две российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", которыми враг пытался атаковать Николаевщину.

Ракеты были выпущены с российской подлодки в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

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