Уничтожены две крылатые ракеты типа "Калибр", которыми враг пытался атаковать Николаевщину, - ПК "Південь"
Воины зенитного ракетного подразделения ПК "Південь" уничтожили две российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила служба по связям с общественностью воздушного командования "Південь".
"06 июля около 03:20 воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Південь"" уничтожили две российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", которыми враг пытался атаковать Николаевщину.
Ракеты были выпущены с российской подлодки в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
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ну хоч один "Грім" невже не ЗЕклепали?.
чи дєрмаки-портнови-татарови не дають?