РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6917 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 753 9

Уничтожены две крылатые ракеты типа "Калибр", которыми враг пытался атаковать Николаевщину, - ПК "Південь"

ракета,крилата

Воины зенитного ракетного подразделения ПК "Південь" уничтожили две российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила служба по связям с общественностью воздушного командования "Південь".

"06 июля около 03:20 воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Південь"" уничтожили две российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", которыми враг пытался атаковать Николаевщину.

Ракеты были выпущены с российской подлодки в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты выпустили 4 ракеты по территории Хмельницкой области, одну сбила ПВО, - ОВА

армия РФ (19026) крылатые ракеты (878) россия (95339) уничтожение (6819)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
.авно,бот,баним
показать весь комментарий
06.07.2022 11:03 Ответить
..невже досі до осиного гнізда з ракетним іржавим мотлохом в українському Севастополі не можна дотягтися?..
ну хоч один "Грім" невже не ЗЕклепали?.
чи дєрмаки-портнови-татарови не дають?
показать весь комментарий
06.07.2022 11:08 Ответить
всі громи ЗЕ-ПОХЕРИЛИ
показать весь комментарий
06.07.2022 15:16 Ответить
Нужно с подводной лодкой уничтожать.
показать весь комментарий
06.07.2022 11:27 Ответить
А шо там при погрузке в Севастополе нельзя с Байрактара атаковать.
показать весь комментарий
06.07.2022 11:29 Ответить
А Байрактар это такой стелс по вашему, летает, где захочет?
показать весь комментарий
06.07.2022 12:19 Ответить
Підводні човни якось по іншому топлять, потрібен американський посейдон і кілька літаків з спецбомбами чи авіаторпедами. А що ми зробимо підводному кориту ? Ракити вони запускають в зануреному стані (погруженном состоянии).
показать весь комментарий
06.07.2022 12:54 Ответить
Ага, знайшли таки методу! Мої віншування українським ПВО!
показать весь комментарий
06.07.2022 14:51 Ответить
 
 