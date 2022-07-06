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Новости Война
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Из-за пьянства рашистов в оккупированных громадах Запорожской области хотят запретить продажу алкоголя, - ГУР

розвідка

Из-за массового пьянства рашистов на временно оккупированных территориях Запорожской области пытаются запретить продажу алкоголя российским солдатам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"Личный состав подразделений оккупационной армии, которые находятся на временно оккупированных территориях Запорожской области, отмечается массовое злоупотребление алкогольными напитками. Это приводит к многочисленным нарушениям дисциплины и серьезным правонарушениям. Участились случаи оставления мест несения службы; пребывание на огневых позициях в нетрезвом состоянии; нарушение правил пользования стрелковым оружием; ДТП с участием военнослужащих в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

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В ГУР отмечают, что "в ситуацию вынуждено вмешаться руководство комендатуры войск росгвардии РФ и так называемой "военно-гражданской администрацией" Михайловской громады во главе с местным коллаборантом Иваном Сушко (до войны был профессиональным дедом Морозом и ведущим на свадьбах)".

В качестве меры пресечения на территориях Михайловской и Раздольской громад введен запрет на продажу алкогольных напитков (в том числе пива) военнослужащим РФ.

алкоголь (1665) пьянство (867) разведка (4168) Запорожская область (3038)


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Топ комментарии
+10
Лапотные свиньи всегда найдут бухло.
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06.07.2022 11:26
+10
так завозьте спирт на окуповані території , женіть самогон ! все для фронту ,все для перемоги
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06.07.2022 11:26
+9
Спаивать, спаивать и спаивать свинособак - архиважный метод борьбы. (********-членин)
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06.07.2022 12:19
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Лапотные свиньи всегда найдут бухло.
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06.07.2022 11:26 Ответить
особенно когда ихнюю казарму разбомбить, и орки вынуждены расселиться мелкими групками по домам местных
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06.07.2022 11:54 Ответить
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06.07.2022 11:26 Ответить
так завозьте спирт на окуповані території , женіть самогон ! все для фронту ,все для перемоги
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06.07.2022 11:26 Ответить


а ще цигарки і наркотіки
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06.07.2022 14:03 Ответить
Керівництво комендатури військ росгвардії РФ та так званою "військово-цивільною адміністрацією" Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушко відправити зо крейцером мацьква.
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06.07.2022 11:33 Ответить
Тільки оркам мішають вести привичний здоровий спосіб життя.
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06.07.2022 11:35 Ответить
Питимуть все що починається на Ш. Шпирт, шамогон, шипр, шопопало.
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06.07.2022 11:34 Ответить
Шперму.
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06.07.2022 11:36 Ответить
побольше бухла оркам, пусть упьются в усмерть
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06.07.2022 12:09 Ответить
Спаивать, спаивать и спаивать свинособак - архиважный метод борьбы. (********-членин)
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06.07.2022 12:19 Ответить
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06.07.2022 12:24 Ответить
штурм України 24,02 - через сраку головою)
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06.07.2022 12:54 Ответить
Так це ж добре! Партизанам легше буде організувати завіз метилового спирту туди і рашисти вимушені будуть купляти сурогат цей. 30 грам метивого спирту і він труп. 15 грам і сліпий. В тих, хто мали вживає, мрія додому поїхати зато здійсниться... Кротом.
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06.07.2022 12:25 Ответить
Низькоякісну горілку вже давно треба б було використовувати як зброю проти кацапів.
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06.07.2022 12:41 Ответить
низькякісна - це самогон, а треба отруєну метиловим спиртом. Нехай жеруть, тварини рашистські. Просто пропорція потрібно трохи більша, бо етанол трохи нейтралізує метиловий спирт. Хіміки точно скажуть пропоцію, як розливати. Гарна зброя проти рашистів, як на мене.
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06.07.2022 12:51 Ответить
Чё цэ самогон - нызькоякисный?? Не надо наезжать на самогон. ( Не удержалась. Зло берёт, когда оскорбляют самогон. Хотя я, конечно, предпочитаю всякие настойки на огурцах, на бородинских сухариках, на яблоках и т.д. Не в тему, да? Извиняюсь)
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06.07.2022 13:40 Ответить
А ви коли женете самогон, перші 2-8% виливпєте? Там повно метанолу. І окрім метанолу там ще повно всього іншого.
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06.07.2022 14:43 Ответить
Я, ж про тоже. Як сльоза. Гарно очищений, без запаху і смаку. Не то, що в магазині. Всі решта просто не вміють, або купляють. А на продаж то так. Від цього і хибна думка. А як що для себе? Ух, молодежь.
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06.07.2022 16:42 Ответить
Метанол і літери z,v
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06.07.2022 13:40 Ответить
Скидати безпілотниками. Маркувати "Z,V"
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06.07.2022 13:45 Ответить
Очень неправильно! Наоборот, побольше алкоголя с добавлением эстракта бледной поганки и пр. прелестей.
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06.07.2022 12:49 Ответить
Это какой-то русофоб и тайный украинский агент запрет издал, чтобы отправить доблестных русских воинов тосолом, тормозной жидкостью и ферментированной мочой
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06.07.2022 13:48 Ответить
Скидайте їм горівку на парашутах!
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06.07.2022 14:57 Ответить
До Львова понаїхало з днр лнр, ні кожі ні рожі, в дризг бухі з ранку до ночі. Позасцикали всі кути, аж несе. Водяру вони продають....фу
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06.07.2022 15:06 Ответить
І як тільки вдається ГУР роздобувати настільки цінну «інформацію». За таку можна подавати на нагородження невідомого «героя» медаллю чи, навіть, орденом!
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06.07.2022 16:56 Ответить
трохи метанолу в самогонку - і все. Або подох кацап, або став калікою.
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06.07.2022 17:03 Ответить
 
 