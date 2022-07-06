Из-за пьянства рашистов в оккупированных громадах Запорожской области хотят запретить продажу алкоголя, - ГУР

Из-за массового пьянства рашистов на временно оккупированных территориях Запорожской области пытаются запретить продажу алкоголя российским солдатам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"Личный состав подразделений оккупационной армии, которые находятся на временно оккупированных территориях Запорожской области, отмечается массовое злоупотребление алкогольными напитками. Это приводит к многочисленным нарушениям дисциплины и серьезным правонарушениям. Участились случаи оставления мест несения службы; пребывание на огневых позициях в нетрезвом состоянии; нарушение правил пользования стрелковым оружием; ДТП с участием военнослужащих в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

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В ГУР отмечают, что "в ситуацию вынуждено вмешаться руководство комендатуры войск росгвардии РФ и так называемой "военно-гражданской администрацией" Михайловской громады во главе с местным коллаборантом Иваном Сушко (до войны был профессиональным дедом Морозом и ведущим на свадьбах)".

В качестве меры пресечения на территориях Михайловской и Раздольской громад введен запрет на продажу алкогольных напитков (в том числе пива) военнослужащим РФ.