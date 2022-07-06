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Из-за невозможности экспорта в РФ приостановил работу крупнейший свинцовый завод "Фрегат"

росія

В РФ остановился на месяц крупнейший завод по производству вторичного свинца – "Фрегат" в Московской области: Минпромторг не выдал заводу лицензию на экспорт свинца, а внутренний спрос на него крайне низок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на саму компанию и источники в отрасли.

Отмечается, что другие свинцовые заводы могут закрыться по тем же причинам.

Газета пишет, что "Фрегат" производит около четверти объема производства свинца в России, до 40 тыс. тонн свинца и сплавов в год. За пять месяцев 2022 года завод выпустил около 17 500 тонн.

"Лицензию на экспорт необработанного металла производители получают с 15 мая по 15 ноября.

По словам собеседников газеты, Минпромторг хотел посредством лицензирования победить кустарных переработчиков старых свинцово-кислотных аккумуляторов (ОСКАБ, сырье для производства вторичного свинца), но его требования к поставщикам носили чрезмерный характер", — говорится в статье.

Издание добавляет, что поставщик должен предоставить лицензию на сбор, утилизацию, обработку и обезвреживание ОСКАБ, но завод не может иметь лицензии на все виды деятельности с ОСКАБ.

В начале июня газета писала, что российские заводы по производству свинца оказались на грани закрытия из-за полной остановки экспорта.

Европейский рынок недоступен из-за санкций с марта, а для остальных направлений нужна лицензия Минпромторга РФ, которую он не выдает.

С 10 июля поставки свинца будут запрещены в рамках пятого санкционного пакета Евросоюза.

В правительстве РФ газете в июне заявили, что лицензирование экспорта "направлено на предупреждение дефицита свинца в РФ в условиях внешних ограничений".

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Во "Фрегате" сообщили, что приостановили работу на один месяц. За это время завод будет изучать ситуацию с лицензированием и будет искать рынки сбыта. На заводе работает 227 человек, им будут выплачивать две трети оклада. Выручка компании в 2021 году составила 7,54 млрд рублей, прибыль – 99,7 млн ​​рублей.

Отмечается, что Минпромторг предлагал российским заводам искать новых партнеров "среди дружественных стран", но без лицензии на экспорт и без понимания даты и объема снабжения вести переговоры с новыми покупателями бессмысленно, говорят участники рынка.

По словам экспертов, перспективными направлениями экспорта могут стать Турция (около 7,5% российского экспорта 2021 года), Китай и Гонконг (4,2%), Сербия (1,9%).

Участники рынка считают, что запрет на экспорт свинца был вызван опасениями его дефицита.

Свинец активно используется в военном машиностроении и патронной промышленности.

Также читайте:Экспорт в РФ из других стран упал вдвое

завод (511) россия (95339) экспорт (874)


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Топ комментарии
+17
Нічого. Ми їм свого відсиплемо.
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06.07.2022 11:22
+8
Ця країна орденська має зупинитись повністю!
Нема нічого до цієї орди - велика пустота!
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06.07.2022 11:23
+8
и о погоде )))
///
вчера в мацкве....(и добавить нечего!!!)))

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06.07.2022 11:32
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Нічого. Ми їм свого відсиплемо.
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06.07.2022 11:22 Ответить
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06.07.2022 12:53 Ответить
Ця країна орденська має зупинитись повністю!
Нема нічого до цієї орди - велика пустота!
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06.07.2022 11:23 Ответить
Зачекайте. Судячи зі змісту статті, санкції на експорт свинцю ще не накладені. Це кацапи самі собі вистрелили в ногу.
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06.07.2022 11:27 Ответить
а внутрішній попит на нього вкрай низький. Джерело:
а кулі с говна роблять ?
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06.07.2022 11:29 Ответить
Нехай гроби роблять для "хероїв раісі"
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06.07.2022 11:31 Ответить
и о погоде )))
///
вчера в мацкве....(и добавить нечего!!!)))

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06.07.2022 11:32 Ответить
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06.07.2022 11:33 Ответить
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06.07.2022 11:34 Ответить
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06.07.2022 13:17 Ответить
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06.07.2022 13:28 Ответить
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06.07.2022 13:34 Ответить
Да в нее ежегодно до 30 молний попадает. Ей это до фени. Вот если бы удачно расположить взрывчатку, тогда да...
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06.07.2022 13:32 Ответить
Жидкий азот и рассьіпеться
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06.07.2022 13:36 Ответить
По ней волны гуляют.... Собственная частота колебаний просчитывается. Но мгновенное термоохрупчивание приведьот к взрыву внутрь
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06.07.2022 13:38 Ответить
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06.07.2022 11:36 Ответить
Мавзолейная помойка превратилась в Концлагерь для Шариковых...
Изгои мирового масштаба...
НеФть и газ уже не в Тренде... уголь тоже...остался путлер у разбитого Корыта...братья Талибы спасут РабZeю..да дед лукашеску...ну ещё есть Венесуэла с Ираном и Северной Кореей...
Компашка супер...
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06.07.2022 11:49 Ответить
Добрий вечір, ми з УкраІни....
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06.07.2022 11:54 Ответить
Круто, але нах вони нам потрібні. Краще підніміть питання про підприємсва які кацапи свого часу повикуповували в Україні і обанкротили їх. Що з цим робити, як власників позбавити майна та відновити роботу і умовах европейської та світової інтеграції.
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06.07.2022 11:59 Ответить
Кацапской помойке еще нужно "параллельный импорт" обрезать, другими словами - каналы контрабаса, и закупорить помойку намертво и прочно. Полгода и паРаши не станет.
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06.07.2022 12:48 Ответить
Пока лето, пусть ласты тонкие тонкие льют. Вода в реках будет теплая и в сентябре.
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06.07.2022 12:59 Ответить
Добре, але мало! Зупинитися має все!
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06.07.2022 14:00 Ответить
 
 