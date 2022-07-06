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Новости Война
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Большинство нарративов, озвученных "человеком из бункера", совпадают с содержанием книги, изданной в 2017 году, - Швец

путін

Военно-политическое руководство Российской Федерации, оправдывая нападение на Украину, цитирует книгу "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", изданная еще в 2017 году и половину тиража которой выкупила администрация президента России. Автору книги за призывы к геноциду украинцев Службой безопасности Украины сообщено о подозрении.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец.

"Уже есть три подозрения по фактам призывов к геноциду, — отметил Швец. Они предъявлены директору по вещанию российского пропагандистского телеканала RT Антону Кузнецову-Красовскому, который призвал к ликвидации украинской государственности и уничтожению украинцев. И Армену Гаспаряну — автору книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", которую, кстати, цитирует Путин, комментируя свое отношение к происходящему. Эта книга издана в 2017 году. Я не помню, каким был тираж, но, по нашей информации, половина его была выкуплена администрацией президента России, затем они ее раздавали и фактически те взгляды автора, которые в ней отражены, позже стало цитировать военно-политическое руководство Российской Федерации.

Большинство нарративов, озвученных "человеком из бункера", совпадают с содержанием книги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы встретиться с Путиным, люди сдают анализы на глисты и сидят на карантине. На это уходят миллиарды из бюджета РФ, - СМИ

По словам Швеца, в настоящее время следователями Службы безопасности Украины расследуется 5 уголовных производств, в которых исследуются обстоятельства насильственных преступлений против гражданского населения Украины с последствиями массового характера.

"Для понимания, в рамках этих производств нами отыскиваются места массового захоронения погибших от действий рашистов граждан, помещения, которые использовались оккупантами для массового содержания заложников в бесчеловечных условиях и как пыточные, проводится идентификация тел погибших, фиксируются последствия артобстрелов и бомбардировок объектов гражданской, критической и транспортной инфраструктуры, а также невоенных объектов промышленного значения, повреждение и разрушение которых направлено на уничтожение запасов топлива и продовольствия в Украине, усложнение транспортной логистики и в целом на образование неприемлемых для проживания условий в отдельных регионах, — рассказал Швец. К примеру, в рамках одного из таких производств нами уже получен вывод комиссионной экспертизы, подтверждающий, что действия представителей РФ, совершенные с целью уничтожения украинцев как членов национальной группы, насильственного перемещения (депортации) украинцев с территории Украины на территорию Российской Федерации, разрушение городов, сел, лишение их электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, разрушение медицинских учреждений и учебных заведений, нанесение постоянных ракетно-бомбовых и других ударов является созданием для украинцев жизненных условий, рассчитанных на их полное или частичное уничтожение, согласно пункту С статьи 2 "Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него" от 9 декабря 1948 г. являются геноцидом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Целями войны Путина является уничтожение суверенитета Украины и изменение ее режима, - ISW

путин (31201) россия (95339) Швец Андрей (4)


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Топ комментарии
+21
Да ***** уже. Валить кацапов и точка.
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06.07.2022 11:40
+17
Если кто не в курсе, Красовский в прошлом обитатель либеральной тусовки. Регулярные передачи на "Эхо москвы", ко всему прочему еще и гей. .... ну и вот.
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06.07.2022 11:41
+12
Это добавляет колорита. Глава госдумы Володин у них тоже гей и тоже антиукраинская кликуша.
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06.07.2022 11:46
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Що, що? велікій стратег куйло свого розуму не має?
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06.07.2022 11:39 Ответить
Да ***** уже. Валить кацапов и точка.
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06.07.2022 11:40 Ответить
Если кто не в курсе, Красовский в прошлом обитатель либеральной тусовки. Регулярные передачи на "Эхо москвы", ко всему прочему еще и гей. .... ну и вот.
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06.07.2022 11:41 Ответить
Та при чем тут геи? Тебя укусили они?
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06.07.2022 11:43 Ответить
Это добавляет колорита. Глава госдумы Володин у них тоже гей и тоже антиукраинская кликуша.
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06.07.2022 11:46 Ответить
Та мне совершенно непонятно - при чем тут геи? У них индульгенция есть? Или они непосудны? Или, быть может, у них интеллект выше, чем у гетеро?

При чем тут геи?
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06.07.2022 12:29 Ответить
да, причем тут геи, если Красовский просто п..рас?
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06.07.2022 13:38 Ответить
В усіх слов'ян є виразні риси, характері тільки їм:
- українці -- ШОкають і ГАкають
- поляки -- ПШЕкають
- росіяни -- підараси

(ФБ)
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06.07.2022 12:15 Ответить
многие ищут глубокий смысл в том, "шо ж они там на себе думают?"
а они ничего не думают особо. это просто дворовая гопота куражится. Это просто примитивное неолитическое сознание пользуется современными словами и всего лишь.
(см. работу советского академика Лихачова по лингвистике на материале по строительству Беломор-канала)
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06.07.2022 11:45 Ответить
Красовский ***** ещё тот. Как впоймают первым делом яйца ему оторвать. Пускай кукарекает.
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06.07.2022 12:11 Ответить
Алло....Цензор!

Вы ж

А потом его (соображения), как бы - вкидываете в массы
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06.07.2022 11:42 Ответить
Розповідаючи ці плоскі байки, корупціонер та рєшала Швець ставить за мету лише демонтсрувати власну "бурхливу діяльність"в слідчому управлінні СБУ, та маскувати свою повну професійну непридатність що до займаної їм посади.
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06.07.2022 11:59 Ответить
Лаври "Майн Кампф" не дають русні спати?
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06.07.2022 12:01 Ответить
У бункерного була істота для озвучення марень,й жагань...,?! Хренія почалася в 1991р., працювала бригада. Мусін-Пушкін
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06.07.2022 12:05 Ответить
Армен Гаспарян - істинний руський, бєспощадний к врагам "руського міра"...
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06.07.2022 12:07 Ответить
Майна кампф Гитлер нацарапал против Британии и Франции.. Которые после Первой мировой войны ободрали Германию Кайзера Вильгельма что липку и заставили платить Репарации до 1966 года...
РабZeя после Первой мировой тоже полный Обсерон...Типа два брата акробата пострадали больше всех...потому и был браццкий договор..Молотов-Риббентроп...
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06.07.2022 12:09 Ответить
Маніфест винищення з програмною назвою:- "Днеацифікація України. Страна невьіученьіх уроков" Укроїноненависництво в неприкритому вигляді квітнтесенція існування орди. Переконують себе що дохнутимуть,аби украинство знищити
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06.07.2022 12:10 Ответить
скажіть хтось цим невігласам що є ще книги

"Країна Моксель, або Московія" автор Білоус
"Московство" Автор Штепа Павло
і "Перспективи української революції" - автор С. Бандера.

в них детально розписана вся сутність московії від прадавніх часів і до наших днів.
Жодних змін по відношенню до нас. Ці самі принципи і люта брехня.
А читаючи Бандеру прямо цілі сторінки стосуються сьогоднішніх подій, все розписано і розжовано що буде робити московія і як і чому саме так.

але для цієї клоунської публіки ці автори фашисти, а книги не цікаві. Їхня батьківщина в основному не тут. І до цього народу в них відношення нема.

А такі дурниці як історія їх не цікавлять, а головний паяц стратегічно не думає взагалі.
Отаке...
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06.07.2022 12:20 Ответить
Першочергова ціль при нанесенні ударів по кацапії:- центри прийняття рішень фсб, і інші
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06.07.2022 12:25 Ответить
Страна учит уроки: дерусифікація йде повним ходом !
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06.07.2022 12:29 Ответить
Мокшандия не страна и не государство...концлагерь таваристча Сралина-Джугашвили... путлер капуты не зря взяли символы нацистов рейха с латинской литерой V....точно такая была на правом рукаве Генриха Гиммлера...
См. Любимый серьял путлера "17 мгновений дерьма"..Гиммлер там с єтой литерой...
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06.07.2022 12:32 Ответить
Лучше бы СБУ не разъясняло поведение и обоснуи скотопарашников для геноцида, а представляло их головы. Пару голов и у скотобазы парашной сразу бы пропало какое либо желание срать ротом на Украину.
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06.07.2022 12:39 Ответить
В СБУ почти 18 000 сотрудников...в Британии в ,6 раз меньше...
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06.07.2022 12:41 Ответить
Армен Гаспарян - одна из наиболее злобньіх говорящих голов в команде Соловьева на росТВ.
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06.07.2022 12:45 Ответить
А також інші "-яни": Симоньян та її чоловік Кеосаян і дебіл Кургінян.
І це не є випадковим, а має історичне підгрунтя.
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06.07.2022 13:26 Ответить
Але це, звичайно, цікаво, коли ідеологом для москалів виступає армяшка... Ну і де всі ці русскіє націоналісти, які 10 років тому кричали "бєй хачєй, спасай рассію"?
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06.07.2022 12:57 Ответить
Та їм (москалям) нині згодиться будь хто, чи хач чи чурка, чи негр аби тільки був антиукраїнцем.
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06.07.2022 13:13 Ответить
Симоньян, Кеосаян, Гаспарян... Приклади того, що раби не мріють про свободу - раби мріють мати власних рабів. І з тих, хто є рабами рабів, виходять найгірші потвори
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06.07.2022 13:18 Ответить
Зашел почитать, про которого из бункерных идет речь...

Про москальского? Да пофиг на него, ему уже 70, скоро сдохнет сам, если никто не поможет раньше
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06.07.2022 13:40 Ответить
Ya dobre vidnoshus' do armyanskogo narodu vzagali... ale chomu bilshist' rashistskih zlobnyh propagandonov - armeny?
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06.07.2022 14:11 Ответить
Рашизм - це гітлеризм 21-го століття, що спирається на запаси озброєння колишнього срср, ядерну тріаду та природні ресурси Сибіру. Рашисти прагнуть знищити українську ідентичність, намагаючись полонити територію і населення України.
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи.
Війна з перемінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
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06.07.2022 14:29 Ответить
чмошник арменчик гаспарян написан свою говно-книгу давно.

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06.07.2022 14:46 Ответить
але продають це лайно до цих пiр

https://www.ozon.ru/product/denatsifikatsiya-ukrainy-strana-nevyuchennyh-urokov-gasparyan-a-s-gasparyan-armen-sumbatovich-626750185/?_bctx=CAUQh4flAQ&asb=qSmDFngp3fvKZMOliIxnIUK7reXsPCXz4VDCJDVC3KY%253D&asb2=QVgCSH8_zVOkKBCgOqoNDeKzPRPCOevGUXitq-_aP7UT7LfjJIlrueG4DwD72pw-&sh=AMrsqaQwZQ

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06.07.2022 14:50 Ответить
 
 