Большинство нарративов, озвученных "человеком из бункера", совпадают с содержанием книги, изданной в 2017 году, - Швец
Военно-политическое руководство Российской Федерации, оправдывая нападение на Украину, цитирует книгу "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", изданная еще в 2017 году и половину тиража которой выкупила администрация президента России. Автору книги за призывы к геноциду украинцев Службой безопасности Украины сообщено о подозрении.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец.
"Уже есть три подозрения по фактам призывов к геноциду, — отметил Швец. Они предъявлены директору по вещанию российского пропагандистского телеканала RT Антону Кузнецову-Красовскому, который призвал к ликвидации украинской государственности и уничтожению украинцев. И Армену Гаспаряну — автору книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", которую, кстати, цитирует Путин, комментируя свое отношение к происходящему. Эта книга издана в 2017 году. Я не помню, каким был тираж, но, по нашей информации, половина его была выкуплена администрацией президента России, затем они ее раздавали и фактически те взгляды автора, которые в ней отражены, позже стало цитировать военно-политическое руководство Российской Федерации.
Большинство нарративов, озвученных "человеком из бункера", совпадают с содержанием книги".
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По словам Швеца, в настоящее время следователями Службы безопасности Украины расследуется 5 уголовных производств, в которых исследуются обстоятельства насильственных преступлений против гражданского населения Украины с последствиями массового характера.
"Для понимания, в рамках этих производств нами отыскиваются места массового захоронения погибших от действий рашистов граждан, помещения, которые использовались оккупантами для массового содержания заложников в бесчеловечных условиях и как пыточные, проводится идентификация тел погибших, фиксируются последствия артобстрелов и бомбардировок объектов гражданской, критической и транспортной инфраструктуры, а также невоенных объектов промышленного значения, повреждение и разрушение которых направлено на уничтожение запасов топлива и продовольствия в Украине, усложнение транспортной логистики и в целом на образование неприемлемых для проживания условий в отдельных регионах, — рассказал Швец. К примеру, в рамках одного из таких производств нами уже получен вывод комиссионной экспертизы, подтверждающий, что действия представителей РФ, совершенные с целью уничтожения украинцев как членов национальной группы, насильственного перемещения (депортации) украинцев с территории Украины на территорию Российской Федерации, разрушение городов, сел, лишение их электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, разрушение медицинских учреждений и учебных заведений, нанесение постоянных ракетно-бомбовых и других ударов является созданием для украинцев жизненных условий, рассчитанных на их полное или частичное уничтожение, согласно пункту С статьи 2 "Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него" от 9 декабря 1948 г. являются геноцидом".
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При чем тут геи?
- українці -- ШОкають і ГАкають
- поляки -- ПШЕкають
- росіяни -- підараси
(ФБ)
а они ничего не думают особо. это просто дворовая гопота куражится. Это просто примитивное неолитическое сознание пользуется современными словами и всего лишь.
(см. работу советского академика Лихачова по лингвистике на материале по строительству Беломор-канала)
Вы ж
А потом его (соображения), как бы - вкидываете в массы
РабZeя после Первой мировой тоже полный Обсерон...Типа два брата акробата пострадали больше всех...потому и был браццкий договор..Молотов-Риббентроп...
"Країна Моксель, або Московія" автор Білоус
"Московство" Автор Штепа Павло
і "Перспективи української революції" - автор С. Бандера.
в них детально розписана вся сутність московії від прадавніх часів і до наших днів.
Жодних змін по відношенню до нас. Ці самі принципи і люта брехня.
А читаючи Бандеру прямо цілі сторінки стосуються сьогоднішніх подій, все розписано і розжовано що буде робити московія і як і чому саме так.
але для цієї клоунської публіки ці автори фашисти, а книги не цікаві. Їхня батьківщина в основному не тут. І до цього народу в них відношення нема.
А такі дурниці як історія їх не цікавлять, а головний паяц стратегічно не думає взагалі.
Отаке...
См. Любимый серьял путлера "17 мгновений дерьма"..Гиммлер там с єтой литерой...
І це не є випадковим, а має історичне підгрунтя.
Про москальского? Да пофиг на него, ему уже 70, скоро сдохнет сам, если никто не поможет раньше
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи.
Війна з перемінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
https://www.ozon.ru/product/denatsifikatsiya-ukrainy-strana-nevyuchennyh-urokov-gasparyan-a-s-gasparyan-armen-sumbatovich-626750185/?_bctx=CAUQh4flAQ&asb=qSmDFngp3fvKZMOliIxnIUK7reXsPCXz4VDCJDVC3KY%253D&asb2=QVgCSH8_zVOkKBCgOqoNDeKzPRPCOevGUXitq-_aP7UT7LfjJIlrueG4DwD72pw-&sh=AMrsqaQwZQ