Большинство нарративов, озвученных "человеком из бункера", совпадают с содержанием книги, изданной в 2017 году, - Швец

Военно-политическое руководство Российской Федерации, оправдывая нападение на Украину, цитирует книгу "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", изданная еще в 2017 году и половину тиража которой выкупила администрация президента России. Автору книги за призывы к геноциду украинцев Службой безопасности Украины сообщено о подозрении.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец.

"Уже есть три подозрения по фактам призывов к геноциду, — отметил Швец. Они предъявлены директору по вещанию российского пропагандистского телеканала RT Антону Кузнецову-Красовскому, который призвал к ликвидации украинской государственности и уничтожению украинцев. И Армену Гаспаряну — автору книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", которую, кстати, цитирует Путин, комментируя свое отношение к происходящему. Эта книга издана в 2017 году. Я не помню, каким был тираж, но, по нашей информации, половина его была выкуплена администрацией президента России, затем они ее раздавали и фактически те взгляды автора, которые в ней отражены, позже стало цитировать военно-политическое руководство Российской Федерации.

Большинство нарративов, озвученных "человеком из бункера", совпадают с содержанием книги".

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По словам Швеца, в настоящее время следователями Службы безопасности Украины расследуется 5 уголовных производств, в которых исследуются обстоятельства насильственных преступлений против гражданского населения Украины с последствиями массового характера.

"Для понимания, в рамках этих производств нами отыскиваются места массового захоронения погибших от действий рашистов граждан, помещения, которые использовались оккупантами для массового содержания заложников в бесчеловечных условиях и как пыточные, проводится идентификация тел погибших, фиксируются последствия артобстрелов и бомбардировок объектов гражданской, критической и транспортной инфраструктуры, а также невоенных объектов промышленного значения, повреждение и разрушение которых направлено на уничтожение запасов топлива и продовольствия в Украине, усложнение транспортной логистики и в целом на образование неприемлемых для проживания условий в отдельных регионах, — рассказал Швец. К примеру, в рамках одного из таких производств нами уже получен вывод комиссионной экспертизы, подтверждающий, что действия представителей РФ, совершенные с целью уничтожения украинцев как членов национальной группы, насильственного перемещения (депортации) украинцев с территории Украины на территорию Российской Федерации, разрушение городов, сел, лишение их электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, разрушение медицинских учреждений и учебных заведений, нанесение постоянных ракетно-бомбовых и других ударов является созданием для украинцев жизненных условий, рассчитанных на их полное или частичное уничтожение, согласно пункту С статьи 2 "Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него" от 9 декабря 1948 г. являются геноцидом".

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