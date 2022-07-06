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Новости Война
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Восстановление Мариуполя обойдется более чем в 14 млрд долларов. Полное восстановление города займет 7-10 лет, - мэр Бойченко

маріуполь

Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановления инфраструктуры более чем в 14 млрд долларов для проживания там 220 тысяч человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал мэр Вадим Бойченко.

По его словам, из-за войны уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов.

"Разбомблены 40% частных домов. Большинство из них не подлежат реконструкции. Поэтому в планах – строительство новых объектов. Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановления инфраструктуры более чем в 14 млрд долларов для проживания там 220 тысяч человек. Окончательная цифра будет названа после оценки разрушенных домов после деоккупации. О готовности помогать в восстановлении уже заявил Европейский инвестиционный банк и крупный украинский бизнес", - сообщил Бойченко.

В настоящее время горсовет сотрудничает с разными экспертами из городов, разрушенных во время Второй мировой войны.

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"Это Гданьск, Варшава, Дрезден, Роттердам. Изучаем их опыт восстановления. Надеемся, что в "плане Маршала" для всей страны будет отдельный раздел для Мариуполя", - подчеркнул он.

Автор: 

Мариуполь (5704) оккупация (10109)


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Топ комментарии
+11
головне - аби тільки "план Маршала" не став "планом Бєні" та його кварталу зелених ліхтарів..(
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06.07.2022 11:47
+11
може спочатку треба звільнити місто та забезпечити його безпеку ? ще курка яйце не знесла , а ви вже яєшню готуєте ! зараз гроші потрібно просити на зброю .
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06.07.2022 11:52
+9
Пропустив новину, що Маріуполь відбили і вже почали складати план з його відбудови.
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06.07.2022 11:58
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відбудовувати порібно Маріуполь але коли буде деокупований Крим на 100% звідти буде постійна загроза і флот якщо залишиться анексований
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06.07.2022 11:46 Ответить
мариуполь сейчас будут восстанавливать или все таки после деакупации?
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06.07.2022 11:46 Ответить
Наши недоделанные реформаторы и фельдмаршалы готовы всё восстанавливать уже сейчас и никого не интересует, что по всей стране ракеты летают и вообще-то война идёт. Они готовы пилить виртуальные бюджеты уже сейчас. Самое смешное что и в Рашке тоже уже готовы делать тоже самое по Мариуполю. Обоюдный распил бабла, что нас как это ни странно и объединяет. Это к вопросу, почему мы ещё не в ЕС и НАТО и когда мы там окажемся?...
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06.07.2022 11:51 Ответить
Зелень хоче прямо зараз. Мене вже ці балачки про відбудову забебують. Ще немає ніякого бачення майбутнього, а вони вже рило в корито сунуть.
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06.07.2022 12:43 Ответить
головне - аби тільки "план Маршала" не став "планом Бєні" та його кварталу зелених ліхтарів..(
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06.07.2022 11:47 Ответить
Беня і зелені вже готові "освоїти" західні гроші, тому Маріуполю і не тільки з цією владою відбудова не грозить. Поки Беня і його протеже на волі, нічого доброго в Україні не буде.
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06.07.2022 11:52 Ответить
Грандиозный проект цифрового города. Египет строит новую столицу.

Это будет 21-я столица в истории Египта. Новая столица по площади - как некоторые страны. В новый административный центр будет передислоцировано 55 тысяч служащих. Огромный проект воплощается в жизнь - построены новые жилые дома, школы, больницы, проведены новые интернет-коммуникации". За10 лет в новую столицу инвестируют около 8 млрд долларов США. В полностью заселенном городе будет проживать 6,5 миллиона человек, что составляет около трети от более чем 20 млн человек, проживающих сегодня в Каире на берегу Нила.
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06.07.2022 16:35 Ответить
Ето о чем
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06.07.2022 11:52 Ответить
може спочатку треба звільнити місто та забезпечити його безпеку ? ще курка яйце не знесла , а ви вже яєшню готуєте ! зараз гроші потрібно просити на зброю .
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06.07.2022 11:52 Ответить
Я би 10 разів подумав, чи варто його відбудовувати.
Там жили, в основному, працівники меткомбінатів. Якщо іх не буде, роботи не буде.
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06.07.2022 11:56 Ответить
Там є дуже важливий порт, судноремонтний завод - це може стати магнитом відбудови. Ні і ММК постраждав меньше, буде перебудовуватися, бо металу на відновлення країни знадобиться багато.
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06.07.2022 12:03 Ответить
Последние десять лет заводы были уже не градообразующими. 70% населения города трудилась в сфере услуг и прочих не промышленных предприятиях.
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06.07.2022 16:55 Ответить
после 2014 г с бюджета каждый год выделяли на строительство и обновление Мариуполя, и все разрушено.
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06.07.2022 11:56 Ответить
Пропустив новину, що Маріуполь відбили і вже почали складати план з його відбудови.
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06.07.2022 11:58 Ответить
Бабло уже делят
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06.07.2022 12:00 Ответить
Спеціально для зелених мавп: Захід вас наскрізь бачить, тому можете не пускати слину!
Все використання коштів на відбудову, буде контролюватися, інакше ніхто і нічого не дасть.
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06.07.2022 12:01 Ответить
А при чому тут Україна до відбудови Маріуполя? поки не видно навіть мінімального реального шансу не то щоб його повернути, а й зупинити просування далі військ РФ.
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06.07.2022 12:05 Ответить
При путине этого точно не будет. Только после его физического устранения, когда начнется борьба за власть кремлевских кланов, московии уже будет не до Украины. В рашке начнется парад суверенитетов. О своей государственности заявят десятки субъектов. Среди них будут как хорошо известные Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, так и молодые государства: Республика Саха, Бурятский Султанат, Биробиджанский Каганат и т.д. и т.п. Московия будет всячески препятствовать национально-освободительному движению в эрэфии, пытаясь утопить зарождающиеся демократии в крови. Но уже на первом съезде КоНГо (Конфедерации независимых государств), пришедшей на смену рф, делегаты заявят о своем курсе на интеграцию в ЕС и НАТО. Бурными, продолжительными аплодисментами, переходящими в овации, будет встречено выступление гостя съезда Владимира Зеленского. - Украина! Украина! - будут скандировать президенты Мордвы и Чувашии, Калмыкии и Тувы, Чукотки и Карякии, УНР (Урал) и ДВНР (Дальний Восток)...
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06.07.2022 12:08 Ответить
Пройдет зима. Замерзнут и лопнут все коммуникации. Жители превратятся в сосульки. Бетон раскрошится и развалится. Дороги смоет вместе с весной.
Что восстанавливать?
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06.07.2022 12:12 Ответить
14 мільярдів??? Та ну... Це він разом з хмьотвською азвосталь рахує? А хто йому дасть на це гроші? Ну місто ще можна, але точно не ща 14 мільярдів. Скільки там того Маріуполя?
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06.07.2022 12:21 Ответить
Хло хай і відбудовує
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06.07.2022 12:27 Ответить
що не мер, то пздобол і двбойоб.
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06.07.2022 12:48 Ответить
"На восстановление уйдет 6-7лет"- балаболит чиновник. А ведь сначала город надо освободить. А сколько время это займет? Или уже выделены миллиарды и решили попиливать? Очень странный чиновник очень...
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06.07.2022 13:37 Ответить
Тупой вопрос....
А кто то посчитал экономику этого восстановления?
Может легче новый город построить?
А какие предприятия будут работать ? Ахметов новые будет строить за бугром и может не восстанавливать промышленность города.
Сколько мариупольцев вернется?
Это все очень важные и сложные вопросы.
Разве что хотят спиз-ть и отмыть бабки на этой стройке потемкинской деревни.
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06.07.2022 13:55 Ответить
це з откатами чи як?
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06.07.2022 14:36 Ответить
И это вещает Бойченко -по факту БЫВШИЙ мэр. Удрал 26 февраля,не организовав хоть какой-то эвакуации,оповещения населения-как другие мэры.... Теперь организовал кормушку"ЯМариуполь" , делает вид,что он тоже- участвует.... Уверен-никто с ним не советуется....Откуда взята цифра 220000 населения? Кто считал деньги и время? Кто определил, когда кончится война? Кто будет восстанавливать-Киев или Санкт-Петербург? АСЬ?

РАССКАЖИ ЖЕ.... Впечатление,что Бойченко держит меня за идиота.....
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06.07.2022 21:03 Ответить
 
 