Восстановление Мариуполя обойдется более чем в 14 млрд долларов. Полное восстановление города займет 7-10 лет, - мэр Бойченко
Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановления инфраструктуры более чем в 14 млрд долларов для проживания там 220 тысяч человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал мэр Вадим Бойченко.
По его словам, из-за войны уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов.
"Разбомблены 40% частных домов. Большинство из них не подлежат реконструкции. Поэтому в планах – строительство новых объектов. Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановления инфраструктуры более чем в 14 млрд долларов для проживания там 220 тысяч человек. Окончательная цифра будет названа после оценки разрушенных домов после деоккупации. О готовности помогать в восстановлении уже заявил Европейский инвестиционный банк и крупный украинский бизнес", - сообщил Бойченко.
В настоящее время горсовет сотрудничает с разными экспертами из городов, разрушенных во время Второй мировой войны.
"Это Гданьск, Варшава, Дрезден, Роттердам. Изучаем их опыт восстановления. Надеемся, что в "плане Маршала" для всей страны будет отдельный раздел для Мариуполя", - подчеркнул он.
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Это будет 21-я столица в истории Египта. Новая столица по площади - как некоторые страны. В новый административный центр будет передислоцировано 55 тысяч служащих. Огромный проект воплощается в жизнь - построены новые жилые дома, школы, больницы, проведены новые интернет-коммуникации". За10 лет в новую столицу инвестируют около 8 млрд долларов США. В полностью заселенном городе будет проживать 6,5 миллиона человек, что составляет около трети от более чем 20 млн человек, проживающих сегодня в Каире на берегу Нила.
Там жили, в основному, працівники меткомбінатів. Якщо іх не буде, роботи не буде.
Все використання коштів на відбудову, буде контролюватися, інакше ніхто і нічого не дасть.
Что восстанавливать?
А кто то посчитал экономику этого восстановления?
Может легче новый город построить?
А какие предприятия будут работать ? Ахметов новые будет строить за бугром и может не восстанавливать промышленность города.
Сколько мариупольцев вернется?
Это все очень важные и сложные вопросы.
Разве что хотят спиз-ть и отмыть бабки на этой стройке потемкинской деревни.
РАССКАЖИ ЖЕ.... Впечатление,что Бойченко держит меня за идиота.....