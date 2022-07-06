Восстановление Мариуполя обойдется более чем в 14 млрд долларов. Полное восстановление города займет 7-10 лет, - мэр Бойченко

Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановления инфраструктуры более чем в 14 млрд долларов для проживания там 220 тысяч человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал мэр Вадим Бойченко.

По его словам, из-за войны уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов.

"Разбомблены 40% частных домов. Большинство из них не подлежат реконструкции. Поэтому в планах – строительство новых объектов. Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановления инфраструктуры более чем в 14 млрд долларов для проживания там 220 тысяч человек. Окончательная цифра будет названа после оценки разрушенных домов после деоккупации. О готовности помогать в восстановлении уже заявил Европейский инвестиционный банк и крупный украинский бизнес", - сообщил Бойченко.

В настоящее время горсовет сотрудничает с разными экспертами из городов, разрушенных во время Второй мировой войны.

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"Это Гданьск, Варшава, Дрезден, Роттердам. Изучаем их опыт восстановления. Надеемся, что в "плане Маршала" для всей страны будет отдельный раздел для Мариуполя", - подчеркнул он.