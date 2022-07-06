В результате обстрелов 3-5 июля уничтожено 150 га урожая на Херсонщине, - Братчук
Оккупанты уничтожили 150 га урожая на Херсонщине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме пресс-секретарь ОВА Сергей Братчук.
"Орки уничтожили 150 га урожая на Херсонщине. Это результат обстрелов российскими войсками Заградовки, Осокоровки, Твердомедового, Нововоронцовки и Бериславского района 3-5 июля", — говорится в сообщении.
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