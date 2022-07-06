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В результате обстрелов 3-5 июля уничтожено 150 га урожая на Херсонщине, - Братчук

пожежа,врожай

Оккупанты уничтожили 150 га урожая на Херсонщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме пресс-секретарь ОВА Сергей Братчук.

"Орки уничтожили 150 га урожая на Херсонщине. Это результат обстрелов российскими войсками Заградовки, Осокоровки, Твердомедового, Нововоронцовки и Бериславского района 3-5 июля", — говорится в сообщении.

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обстрел (26862) пожар (5930) Братчук Сергей (105) Херсонская область (4711)


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Я так і казав що не давали сіяти, а потім не дадуть зібрати врожай.
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06.07.2022 11:50 Ответить
Зняли з язика. А коли зберемо (що зможемо), почнуть гатити по сховищах.
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06.07.2022 11:51 Ответить
Кацапи прийшли робить концтабори і голодомори.
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06.07.2022 11:51 Ответить
підла орда рашистька воює не тільки зброєю проти нас а і єкономічно- вже вивезли 400 тисяч тон зерна- тепер ось знищують вражай- у кого ще є питання про братьський нарід?
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06.07.2022 11:52 Ответить
У бамбасьорів. Їх генетично тягне в сторону кацапії. Там 80 відсотків нащадки завезених йоською сраліним, в свій час, кацапів у яких свиноматки були дуже плодовиті та кожен рік робили помьоти.
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06.07.2022 12:13 Ответить
На жаль це тільки початок. Кацапня буде палити поля з урожаєм хліба. І треба до цього готуватись...
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06.07.2022 12:09 Ответить
Так і бачу те звернення ЗеЛоха на початку березня до херсонських фермерів засівати поля! Ось меньше місяця залишилося до збору, а область досі окупована!!!
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06.07.2022 14:06 Ответить
Сподіваюсь, питання по коридорах вже не стоїть
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06.07.2022 14:57 Ответить
 
 