В результате обстрелов 3-5 июля уничтожено 150 га урожая на Херсонщине, - Братчук

Оккупанты уничтожили 150 га урожая на Херсонщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме пресс-секретарь ОВА Сергей Братчук.

"Орки уничтожили 150 га урожая на Херсонщине. Это результат обстрелов российскими войсками Заградовки, Осокоровки, Твердомедового, Нововоронцовки и Бериславского района 3-5 июля", — говорится в сообщении.

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